《柏捷頓家族：名門韻事》聯名下午茶 打造甜甜的浪漫情人節

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
倫敦蘭斯伯瑞飯店聯名《柏捷頓家族：名門韻事》下午茶。　圖：Heavens Portfolio／提供
倫敦蘭斯伯瑞飯店聯名《柏捷頓家族：名門韻事》下午茶。　圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】進入浪漫的二月，向來重視節慶的倫敦「蘭斯伯瑞飯店」（The Lanesborough），將至即日起，以合作多年的《柏捷頓家族：名門韻事》全新一季聯名下午茶，同時與「維也納薩赫飯店」（Hotel Sacher Wien）聯手帶來世紀經典甜點快閃活動，以及精心為有情人們規劃的浪漫晚餐與Spa專案等，邀請全球旅客前往感受甜蜜滋味。

《柏捷頓家族：名門韻事》全新第四季下午茶：品嘗攝政時代的甜蜜浪漫

串流平台Netfliｘ劇集《柏捷頓家族：名門韻事》和倫敦蘭斯伯瑞飯店，自第一季便合作聯名下午茶至今。在第四季全新集數首播之際，飯店以第四季劇情為靈感，同步推出全新聯名下午茶套餐。

全新《柏捷頓家族：名門韻事》聯名下午茶「The Lanesborough’s Bridgerton Afternoon Tea」由飯店糕點行政主廚 Jolan Thiry 精心設計，以本季重要角色與化裝舞會場景為架構，打造餐盤上的浪漫故事。套餐包括經典的鹹食三明治、英式司康等招牌茶點，以及以劇中角色和場景設計的全新甜點：

The Lady in Silver：如舞會中閃爍的銀色面具女神身影。手工海綿蛋糕層層疊出檸檬香氣、香草鮮奶油與柚子果凍，點綴銀色食用金箔與面具裝飾，華麗又優雅。

Benedict’s Masquerade：巧克力與零陵香豆（Tonka Bean）慕斯疊上榛果脆片，濃郁巧克力香氣與微妙甘草風味交織，完美呈現本季男主角班奈狄克對美與藝術的執著。

Let Love Take Flight：黑莓慕斯如同悄悄綻放的愛意，輕盈芝麻海綿蛋糕襯托出細緻酸甜味，低調卻動人心弦。

Cottage Bloom：融合了薑味青蘋果慕斯、青蘋果果醬和薑味酥餅，綴上手工花卉造型。這款甜點代表本季女主角蘇菲，亦呈現英式花園的浪漫景致。

▲維也納經典甜點。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲維也納經典甜點。　圖：Heavens Portfolio／提供

維也納經典甜點快閃：Hotel Sacher Wien 帶來奢華歐洲風情

新年伊始，「蘭斯伯瑞飯店」邀請了維也納五星級「薩赫飯店」（Hotel Sacher Wien），自02/10起至5月底止，於飯店的「Withdrawing Room」－騎士橋地區舉辦非正式聚會的熱門之選，端上兩款維也納經典甜點，搭配咖啡或精選調酒，讓賓客在倫敦也能品味正宗奧地利風情。

第一道薩赫蛋糕（Original Sacher-Torte），是飯店傳承自1832年的自家經典甜點。經過手工34道工序製作，內層是杏桃果醬、外覆細緻滑順的巧克力，一入口香氣濃郁，甜而不膩。品嘗奧地利的咖啡點心的同時，也彷彿吃進當年年僅16歲見習廚師端上的大膽創意與歷經百年的傳承。

另一道是奧地利傳統的蘋果卷（Apple Strudel）。如薄紙般的香酥酥皮包裹混和著香料的蘋果餡，蘋果微酸與肉桂香氣交織，搭配奶油或咖啡，完美重現維也納咖啡館的優雅午後。 ­

▲情人節期間美食饗宴。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲情人節期間美食饗宴。　圖：Heavens Portfolio／提供

有情人專屬：用美食、療癒 Spa 寵愛彼此

針對02/14日當天，「蘭斯伯瑞飯店」為情人們準備了浪漫住宿專案（Romantic Breaks）。凡於當日以此專案入住豪華客房或套房，可享有飯店早餐、冰鎮香檳及情人節迎賓禮品等。

單純只想和另一半一起享用晚餐，飯店主廚 Shay Cooper 也在 The Lanesborough Grill 餐廳準備了五道菜式的情人節套餐。從前菜藍鰭鮪魚開始，接著炙烤鱒魚佐香檳、魚子醬與青檸，主菜有燉牛肋排搭配奶油水煮韭蔥、龍蝦與龍蒿，甜點則有松露布里起司蛋糕、香檳莓果杏仁蛋糕等。

若計劃安排一段午後放鬆時光，飯店「The Lanesborough Club & Spa」推出雙人 Spa 芳療（Valentine’s Couples Retreat）。內容包括私人蒸氣房，搭配溫熱療癒泥膜，透過深層熱能舒緩肌肉緊繃；60分鐘全身按摩，可選擇香氛油放鬆、提振或平衡身心，加上30分鐘快速臉部護理。同時可使用 Spa 中心的桑拿、土耳其浴或按摩池，以及雙人份健康午餐，亦可加價預訂玫瑰。

