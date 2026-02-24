快訊

從米蘭到冰島的白日夢大冒險　兩台速克達的北極圈長征

聯合新聞網／ 行遍天下
▲騎在瑞士的稜線上享受沿途美景。
【圖／文：火花羅】

作者介紹｜火花羅

照片曾獲國家地理雜誌攝影競賽精選，也是「第四維度Photography」創辦人，背著單眼、騎重機周遊12國，用文字和影像記錄旅途的最美一瞬與種種故事。

在那部電影《白日夢冒險王》裡，男主角跳上直升機、衝進冰島的畫面，曾讓無數人熱血沸騰。但如果把場景換一下，主角不是好萊塢巨星，而是兩個平凡的台灣男生；交通工具不是直升機或越野吉普車，而是兩台排氣量加起來還不到某些重機一半的速克達——SYMADXTG 與 MMBCU。這聽起來不像冒險，更像是一場荒謬的鬧劇，但我們真的這麼做了。

從義大利米蘭出發，我們的目標是遙遠的北方。穿越阿爾卑斯山的巍峨群峰、挑戰德國著名的無速限高速公路、在丹麥搭上橫渡北大西洋的渡輪，先抵達被時間遺忘的法羅群島，最終登陸冰與火構成的冰島。這不僅僅是一趟機車旅行，更是一場關於耐力、勇氣，以及驗證「白日夢」是否能成真的極限測試。

▲冰島有很多紅頂教堂，十分貌似視力測驗中的小房子。
▲億萬年以來由層層積雪堆疊而的冰川。
Ch.1 瑞士：上帝遺留在人間的花園

離開米蘭的那天，義大利的空氣還帶著一種乾燥的燥熱與城市的喧囂。但隨著我們騎上摩托車，往北方的阿爾卑斯山脈挺進，世界開始發生劇烈的變化。越過邊境進入瑞士，彷彿有人將世界的飽和度與對比度旋鈕稍微調高了一些。兩旁的景色從雜亂的建築變成了連綿不絕的翠綠草坡。我們的引擎聲在蜿蜒的山谷間迴盪，冷冽的空氣透過防摔衣滲入肌膚，那是雪山特有的氣息。

▲冰川水溶解順勢切過岩石構成鬼斧神工的山谷景致。
瑞士的心臟：盧達本納

在抵達之前，我只在明信片上看過Lauterbrunnen這個地方。傳說中，這裡是《魔戒》瑞文戴爾（Rivendell）的原型。當我們真正將機車停在峽谷底部，抬頭仰望那道沿著絕壁傾瀉而下得瀑布，如玻璃般透明的山泉，從雲端垂落，如同銀色的絲帶在空中飛舞，那種震撼是言語無法形容的。藏於盧達本納山谷峽壁深處的Trümmelbach Falls，如同大自然的脈搏，在岩石之心中暗暗跳動。十道冰川瀑布源自艾格峰、僧侶峰與少女峰的融雪，穿越山體奔騰而下，於黑暗與光影之間發出低沉而震撼的轟鳴。沿著蜿蜒的步道與隧道深入其間，彷彿踏入山的靈魂深處。當你站在瀑聲之下，世界似乎靜止，只剩自然最原始的呼吸與力量，在耳畔迴盪不息。騎車在瑞士的稜線上是一種極致的享受。你不需要追求速度，因為每一秒鐘的風景都值得你停下來。在這裡，時間似乎流動得特別緩慢，沒有都市的焦慮，只有眼前這片被上帝遺留在人間的後花園。我們在這裡大口呼吸，試圖將這份純淨儲存在肺葉裡，因為我們知道，接下來的德國，將是一場截然不同的硬仗。

▲我們來到電影《魔戒》中瑞文戴爾的原型。
▲冰川水溶解順勢切過岩石構成鬼斧神工的山谷景致。
Ch.2 德國：挑戰無速限高速公路，能活著下來嗎？

如果說瑞士是天堂，那麼德國的『無速限高速公路』對騎著小排氣量速克達的我們來說，簡直就是生存遊戲的修羅場。進入德國境內，路況變得更加筆直寬闊。「Autobahn」這個詞，代表著德國汽車工藝的極致展現。我們或許會覺得 158cc的水冷引擎動力充沛，起步輕快。但在這條傳說中的道路上，這點動力簡直渺小得可憐。於是只好硬著頭皮把車騎上高速公路，我看著儀表板，油門已經轉到底，手腕甚至因為過度用力而微微發酸，ADXTG的時速表在此刻顯示著 148 km/h，而MMBCU就更辛苦了，極速只有125——這還是在順風跟平路的條件下。

龜速與危險交織的驚心動魄

這在台灣的省道上或許已經算不可思議的速度，但在這裡，我感覺自己像是一隻誤闖賽車道的烏龜。往往前一秒後視鏡裡的汽車還只是個模糊的小亮點，下一秒鐘，巨大的水箱護罩就已經佔滿了整個鏡面，緊接著是風切聲——「刷！」一聲巨響，一台德國引以為傲的轎車以超過200 km/h的速度從旁掠過，並在我們的驚呼中迅速遠去。

兩台車只能龜縮在最外側的車道，看著前方筆直的道路，聽著引擎聲嘶力竭的咆哮，卻只能維持著勉強跟上車流的速度，我們幾乎沒有心思欣賞德國鄉村的風景。所有的注意力都集中在生存上。但奇怪的是，當我們終於下了交流道，在休息站停下來時，看著彼此疲倦的臉龐，我們竟然大笑出聲。那是一種被人洗臉後的狂喜，一種「老子騎著速克達征服了Autobahn」的荒謬成就感。這段經歷，或許是整趟旅程中最驚心動魄，也最值得拿來說嘴的故事。

▲行車紀錄器的截圖留下我們與呼嘯而過的車輛並行畫面。
