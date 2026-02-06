錯過再等一年！歐洲春季賞花 不能錯過王者「花車遊行」盛典 僅此2團

【旅奇傳媒/編輯部報導】最奢華的春季花卉視覺饗宴，就從歐洲開始！到了春天，世界各地的旅人都在追花，而專研深度之旅超過30年的「永信旅遊」，以細膩行程設計與高品質服務聞名，針對全球的花季打造選擇繁多、精采絕倫的賞花行程，以極受歡迎的荷蘭庫肯霍夫花園鬱金香花季，推出花車遊行限定團，以及超值春季賞花促銷團，還有中國大陸、日本輪番登場的花季盛宴，為遊客帶來一年之中最夢幻、浪漫的旅遊時刻。

限定團．錯過再等1年｜04/15、04/16花車遊行限定團

每年3到5月都是荷蘭賞花好時機，從3月的番紅花、水仙花、風信子和鬱金香，再到夏季綻放的劍蘭、大麗花、康乃馨、紫苑，從春季到初夏都是花團錦簇、百花盛開的景致！

▲創始於1947年的花車遊行，最大特點是所有花車都是用如鬱金香等球莖花類所裝飾而成。 圖：永信旅遊／提供

永信旅遊以花季為題，別出心裁為旅人打造一場真正值得收藏的春日回憶！04/15、04/16出發的【花車遊行限定團】「花境漫遊荷比法~雙點進出、庫肯霍夫花園、精選三遊船、浪漫巴黎10天」，能參加到04/18舉辦、一年一度「荷蘭花車大遊行」，也只有這2團，名額有限、報名要快！

如果說庫肯霍夫花園是春天的極致浪漫，那麼「荷蘭花車大遊行」，就是春天最熱鬧、最震撼的一景；遊行隊伍將橫跨長達42公里的花卉產區，由數十萬朵風信子、水仙、鬱金香等花卉創作而成的「巨型移動藝術品」，就在你眼前，以豐富的童話、卡通、文化到當代藝術為主題，呈現眼前，是攝影控最愛的美拍天堂。

想一睹荷蘭國花鬱金香的極致風采，庫肯霍夫花園無疑是最佳選擇。這座被譽為「歐洲花園」的夢幻情境，占地約33公頃，種植超過800種花卉品種，每年春季綻放多達700萬朵花朵，層層鋪展，蔚為壯觀。除了鬱金香外，水仙、風信子、百合等各式球莖花卉同樣爭奇鬥豔，展現荷蘭深厚的園藝實力與愛花文化。

▲庫肯霍夫花園是春季必遊的美景之一。 圖：永信旅遊／提供

促銷團．名額有限｜04/13、04/19 春季檔期超值首選

想用更輕鬆的預算，一次收藏歐洲春天的精華？永信旅遊同步推出04/13、04/19出發的春季檔期促銷團－「『新』花怒放 優選荷比法‧庫肯霍夫‧雙博物館‧雙百年餐廳‧三大遊船‧海尼根啤酒館10天」，只有這兩團享有促銷優惠，名額有限、售完即止。

用心安排搭乘口碑佳的新加坡航空 A380，由布魯塞爾進出，飛行舒適、座位升級，提升更佳旅遊品質。行程一次走遍歐洲最迷人的三個國度－法國、比利時、荷蘭，囊括3大亮點，絕對超值：

● 庫肯霍夫花園

百萬株鬱金香、風信子、水仙、百合齊放！是春季全球討論度最高的花園。

▲春季促銷團行程豐富精彩，包括走訪世界藝術殿堂－羅浮宮。 圖：永信旅遊／提供

▲庫勒慕勒美術館除了珍藏大量梵谷作品，同時是歐洲最大的雕塑公園。 圖：永信旅遊／提供 ▲庫勒慕勒美術館除了珍藏大量梵谷作品，同時是歐洲最大的雕塑公園。 圖：永信旅遊／提供

● 雙博物館

探訪全球最夯的藝術博物館「羅浮宮」，一次欣賞維納斯雕像、勝利女神像、蒙娜麗莎微笑等藝術鉅作；此外，因珍藏大量的梵谷作品而聞名世界的「庫勒慕勒美術館（梵谷森林博物館）」，它也是全歐洲最大的雕塑公園！

▲永信旅遊包裝的三遊船行程，包括阿姆斯特丹運河遊船體驗。 圖：永信旅遊／提供

▲乘坐平底木船悠遊「綠色威尼斯」羊角村，宛如置身童話中。 圖：永信旅遊／提供

▲乘船遊塞納河，兩岸即是全球最浪漫的巴黎市景，令人嚮往。 圖：永信旅遊／提供

● 三大遊船

精選羊角村運河、阿姆斯特丹運河、塞納河等三大經典遊船體驗！搭乘阿姆斯特丹玻璃遊船，穿梭於運河之上，飽覽素有「北方威尼斯」美譽的城市風光；前往被稱為「綠色威尼斯」的羊角村，乘坐平底木船悠遊靜謐水道，感受童話般的純樸景致；最後登上塞納河遊船，從水面欣賞巴黎左右岸風情，在橋影與燈光交織中，體會花都最浪漫的靈魂。

一年四季，不同花季，每一站都是新的驚喜！從西歐的荷蘭鬱金香、比利時風信子，走訪荷比盧法多元又精彩的賞花路線；再放眼亞洲，中國大陸自由行可跟著梨花、油菜花、馬蘭花、杜鵑、櫻花、桃花與牡丹的花季探訪大山大水；日本則有優雅細緻的粉蝶花、鬱金香、櫻花、芝櫻、紫藤，交織出季節限定的浪漫風景，永信旅遊與花期的驚喜相遇，都在《世界花園打卡趣》，搜尋更多花季主題行程與玩法，現在就啟程，讓心花與繁花同步享受盛開的美好！

