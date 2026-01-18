四大名峰一次蒐集！ 環遊德義「多洛米堤」 早鳥最高省7000元

【旅奇傳媒/編輯部報導】在歐洲群山之巔，阿爾卑斯的壯麗與多洛米堤的詩意，始終是旅人心中的夢想。永信旅遊以「八心八薦」為設計理念，推出「德義多洛米堤阿爾卑斯環遊14天」行程，為喜愛群山與美湖的遊人，獻上一趟如鑽石般閃耀的旅遊回憶！

▲義大利多洛米堤山脈「西達峰」（Seceda），又稱刀鋒山或刀背山，擁有獨特鋸齒狀山脊和壯闊景色的景點。 圖：永信旅遊／提供

「阿爾卑斯環遊德義～多洛米堤四大名峰～大鐘山冰川.楚格峰.國王湖深度遊14天」，市場唯一採用蘇黎世進、米蘭出，不走回頭路，沿途盡享阿爾卑斯群峰、湖泊之美，與奧地利最美山巒大鐘山，盡覽冰川曠野與名山峻嶺，安排6天5夜深度停留多洛米堤，讓遊人在山巒與湖泊間自在徜徉，享受寫意輕鬆的旅遊節奏。

遊程榮獲「品保優旅選」認證，安心出遊品質有保障，現在報名享早鳥優惠最高省7000元，2026夏季回娘家專案，曾參加永信旅遊瑞士行程的老朋友，二人同行第二人再享5000元優惠，並可與早鳥優惠雙享，邀您把握機會搶先預約2026夏季一場山水交織的心靈饗宴。

▲義大利五塔山，山頂有獨特五塔山峰，周圍環繞著優美的高山草甸，是攀岩和健行愛好者的熱門目的地。 圖：永信旅遊／提供

八心八薦 山水人文全方位體驗

有人說，上帝創造了阿爾卑斯山，也把最美的景致留給了多洛米堤！奇特的岩峰、柔美的湖泊、光影變幻的山色，被譽為「阿爾卑斯的最美角落」，跟著永信旅遊深度領略風貌獨特的多洛米堤，感受「八心八薦」－精心設計、真心真誠、誠心精選、貼心安排、動心特選、細心尋訪、用心創意、決心堅持的服務精神，細細品味德義奧山水精華與人文秘境，讓旅程不只是觀光，更是心靈與美景的相融。

▲布萊埃斯湖是多洛米堤山脈中最大自然湖泊，也是最美的一顆珍珠。 圖：永信旅遊／提供

▲楚格峰擁有德國最高峰地位，從峰頂可欣賞400座阿爾卑山頭及4個國家美景。 圖：永信旅遊／提供

雙湖遊船ｘ四大名峰ｘ八大健行

遊程規劃集合山岳、湖泊與健行，走訪多洛米堤四大名峰：楚格峰、三尖峰、五塔峰、西達峰，搭配東阿爾卑斯山脈最重要山峰：大鐘山，一覽奧地利最壯觀的冰川奇景，感受冰雪世界的震撼，精彩無憾！

安排雙湖遊船，歐洲絕美湖區－國王湖、阿爾卑斯山南麓－加爾達湖，湖水清澈如鏡，體驗遊湖寧靜之美；此外也將沿線重要景點規劃健行健行路線，串連阿爾卑斯山脈的湖泊與山谷，包含：艾比湖區、國王湖上湖區、休斯大草原、西達峰山區、五塔峰山區、三尖峰山區、密蘇里納湖區、布萊埃斯湖區，環湖健行－布萊斯湖、米蘇里納湖，群山美湖一次到位，旅程回憶加倍！

搭配人文秘境：建築奇蹟－懸空教堂、德國花園天堂－百花美瑙島、巴伐利亞的凡爾賽宮－海蓮基姆宮，感受宮廷美景的奢華與浪漫，見證歐洲巴洛克建築的精緻之美；住宿部份精選多洛米堤度假區五晚、加爾達湖區一晚，以及南德阿爾卑斯渡假區－楚格峰山腳下連泊2晚、濱湖採爾湖區1晚，深入淺出，讓旅人徹底沉浸在阿爾卑斯與多洛米堤的壯麗懷抱，用更悠閒的腳步親履其中，不留遺憾。

2026夏季，邀您與摯愛同行，與永信旅遊走進阿爾卑斯與多洛米堤的壯麗懷抱，開啟一段山水交織、心花怒放的美好旅程。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野