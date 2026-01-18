快訊

NBA／破7千萬台幣！柯瑞冠軍戰實穿球衣飆出天價

三星內建自有APP「有比安卓好」？他曝價值何在 星粉反擊：根本超好用

ETF募集之亂再起：營業員昧著良心賣產品、市場浮3問題

四大名峰一次蒐集！ 環遊德義「多洛米堤」 早鳥最高省7000元

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大鐘山冰川公路全長52公里，沿途蜿蜒迷人，是阿爾卑斯山冰川公路的先驅。　圖：永信旅遊／提供
大鐘山冰川公路全長52公里，沿途蜿蜒迷人，是阿爾卑斯山冰川公路的先驅。　圖：永信旅遊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在歐洲群山之巔，阿爾卑斯的壯麗與多洛米堤的詩意，始終是旅人心中的夢想。永信旅遊以「八心八薦」為設計理念，推出「德義多洛米堤阿爾卑斯環遊14天」行程，為喜愛群山與美湖的遊人，獻上一趟如鑽石般閃耀的旅遊回憶！

▲義大利多洛米堤山脈「西達峰」（Seceda），又稱刀鋒山或刀背山，擁有獨特鋸齒狀山脊和壯闊景色的景點。　圖：永信旅遊／提供
▲義大利多洛米堤山脈「西達峰」（Seceda），又稱刀鋒山或刀背山，擁有獨特鋸齒狀山脊和壯闊景色的景點。　圖：永信旅遊／提供

「阿爾卑斯環遊德義～多洛米堤四大名峰～大鐘山冰川.楚格峰.國王湖深度遊14天」，市場唯一採用蘇黎世進、米蘭出，不走回頭路，沿途盡享阿爾卑斯群峰、湖泊之美，與奧地利最美山巒大鐘山，盡覽冰川曠野與名山峻嶺，安排6天5夜深度停留多洛米堤，讓遊人在山巒與湖泊間自在徜徉，享受寫意輕鬆的旅遊節奏。

遊程榮獲「品保優旅選」認證，安心出遊品質有保障，現在報名享早鳥優惠最高省7000元，2026夏季回娘家專案，曾參加永信旅遊瑞士行程的老朋友，二人同行第二人再享5000元優惠，並可與早鳥優惠雙享，邀您把握機會搶先預約2026夏季一場山水交織的心靈饗宴。

▲義大利五塔山，山頂有獨特五塔山峰，周圍環繞著優美的高山草甸，是攀岩和健行愛好者的熱門目的地。　圖：永信旅遊／提供
▲義大利五塔山，山頂有獨特五塔山峰，周圍環繞著優美的高山草甸，是攀岩和健行愛好者的熱門目的地。　圖：永信旅遊／提供

八心八薦 山水人文全方位體驗

有人說，上帝創造了阿爾卑斯山，也把最美的景致留給了多洛米堤！奇特的岩峰、柔美的湖泊、光影變幻的山色，被譽為「阿爾卑斯的最美角落」，跟著永信旅遊深度領略風貌獨特的多洛米堤，感受「八心八薦」－精心設計、真心真誠、誠心精選、貼心安排、動心特選、細心尋訪、用心創意、決心堅持的服務精神，細細品味德義奧山水精華與人文秘境，讓旅程不只是觀光，更是心靈與美景的相融。

▲布萊埃斯湖是多洛米堤山脈中最大自然湖泊，也是最美的一顆珍珠。　圖：永信旅遊／提供
▲布萊埃斯湖是多洛米堤山脈中最大自然湖泊，也是最美的一顆珍珠。　圖：永信旅遊／提供

▲楚格峰擁有德國最高峰地位，從峰頂可欣賞400座阿爾卑山頭及4個國家美景。　圖：永信旅遊／提供
▲楚格峰擁有德國最高峰地位，從峰頂可欣賞400座阿爾卑山頭及4個國家美景。　圖：永信旅遊／提供

雙湖遊船ｘ四大名峰ｘ八大健行

遊程規劃集合山岳、湖泊與健行，走訪多洛米堤四大名峰：楚格峰、三尖峰、五塔峰、西達峰，搭配東阿爾卑斯山脈最重要山峰：大鐘山，一覽奧地利最壯觀的冰川奇景，感受冰雪世界的震撼，精彩無憾！

安排雙湖遊船，歐洲絕美湖區－國王湖、阿爾卑斯山南麓－加爾達湖，湖水清澈如鏡，體驗遊湖寧靜之美；此外也將沿線重要景點規劃健行健行路線，串連阿爾卑斯山脈的湖泊與山谷，包含：艾比湖區、國王湖上湖區、休斯大草原、西達峰山區、五塔峰山區、三尖峰山區、密蘇里納湖區、布萊埃斯湖區，環湖健行－布萊斯湖、米蘇里納湖，群山美湖一次到位，旅程回憶加倍！

搭配人文秘境：建築奇蹟－懸空教堂、德國花園天堂－百花美瑙島、巴伐利亞的凡爾賽宮－海蓮基姆宮，感受宮廷美景的奢華與浪漫，見證歐洲巴洛克建築的精緻之美；住宿部份精選多洛米堤度假區五晚、加爾達湖區一晚，以及南德阿爾卑斯渡假區－楚格峰山腳下連泊2晚、濱湖採爾湖區1晚，深入淺出，讓旅人徹底沉浸在阿爾卑斯與多洛米堤的壯麗懷抱，用更悠閒的腳步親履其中，不留遺憾。

2026夏季，邀您與摯愛同行，與永信旅遊走進阿爾卑斯與多洛米堤的壯麗懷抱，開啟一段山水交織、心花怒放的美好旅程。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

阿爾卑斯山 歐洲 冰川

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

嘉義公園向愛健行 幼兒牽手做公益募40萬助聖心教養院

「大甲鐵砧山風景區」全新串起海線風光 適合全齡健行漫遊輕旅行

何欣純元旦從台中海線健行起步 宣示「欣開始」競選願景

活化公墓舊址 中和南勢環山步道335公尺全線完工

相關新聞

四大名峰一次蒐集！ 環遊德義「多洛米堤」 早鳥最高省7000元

【旅奇傳媒/編輯部報導】在歐洲群山之巔，阿爾卑斯的壯麗與多洛米堤的詩意，始終是旅人心中的夢想。永信旅遊以「八心八薦」為設計理念，推出「德義多洛米堤阿爾卑斯環遊14天」行程，為喜愛群山與美湖的遊人，獻上

樸實迷人的小鎮山城「科蒂尼亞克」　見證百年歷史的普羅旺斯私房景點

距尼斯約110公里的「科蒂尼亞克」歷史可追溯至羅馬時代，是座美麗卻鮮為人知的小村莊，雖然小但極具特色，當地朋友告訴我們，許多名人因為喜歡小村的嫻靜而定居下來，像是國際巨星布萊特彼得就在這裡買了座莊園。

僅此一團！收納瑞士12晚60顆星 住進歷史地標、如入畫中

疫情過後，萬物皆漲，加上匯率的雙重影響，歐洲旅遊的團費驚驚漲！瑞士旅遊教父「發哥」指出，美國通貨膨漲漲幅更高，民眾發現到...

太可愛了！CAFE!N 玩轉英國經典童書《奇先⽣妙⼩姐》打造新年咖啡體驗

CAFE!N攜手英國經典童書《奇先生妙小姐》Mr. Men Little Miss，推出年度精彩壓軸合作，結合角色鮮明個性、幽默感、標語與可愛圖像，打造一系列迎接新年的快樂體驗。此企劃以 「Be Brilliant Be You」 為核心精神，延伸至咖啡體驗、新品輕食、聯名商品，以及期間限定的外帶包裝，同時CAFE!N全門市即日起亦換上角色繪本主題櫥窗，陪伴大家一起歡度跨年與農曆新年。

2026花季限定！搭萊茵河輪 一次輕鬆走訪比利時、荷蘭、德國、法國

【旅奇傳媒/記者-王政】對於走馬看花的行程已趨近無感時，來趟歐洲尊爵不凡的河輪旅程，細細品味優雅的法式生活，尤其是在2026春季收穫最美花季，為玩遍世界的資深玩家，開啟不同階段的旅程首選。

普羅旺斯「呂貝隆」　薰衣草香氣縈繞的山居田園歲月

法國大部分薰衣草田集中在普羅旺斯省，而最有名的種植區就在呂貝隆山區了。這裡是被三座群山環繞的山谷區，農田果林遍布，還有許多葡萄酒莊園，是南法很重要的農場聖地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。