樸實迷人的小鎮山城「科蒂尼亞克」　見證百年歷史的普羅旺斯私房景點

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：傑菲亞娃】

這次普羅旺斯之旅，在熟門熟路的友人建議下，來到一個很少觀光客的秘密景點「科蒂尼亞克」（Cotignac）。距尼斯約110公里的「科蒂尼亞克」歷史可追溯至羅馬時代，是座美麗卻鮮為人知的小村莊，雖然小但極具特色，當地朋友告訴我們，許多名人因為喜歡小村的嫻靜而定居下來，像是國際巨星布萊特彼得就在這裡買了座莊園。

▲自羅馬時代就有這個小鎮。
▲自羅馬時代就有這個小鎮。

　

樸實純樸令人著迷的小鎮山城

一步入其中就被村子裡小巧溫馨的氣氛給吸引，極致寧靜卻又帶點小熱鬧、鮮花綠草中有著藝術妝點，小鎮沒有任何商業氣息，這種氛圍令人傾心。由於入住的Lou Calen Eco Resort生態度假村，就在老城中心，從門口開始就能進行老城散策。走在古老的鵝卵石街道上，兩旁綠樹成蔭，特色餐廳和麵包店鱗次櫛比，人們悠閒的在廣場上喝著咖啡，這樣的舒活誰能不愛啊！街道上盡是陶土屋頂、柔粉牆壁和五彩繽紛的百葉窗，這片小屋群是大家最愛的拍照場景。

▲科蒂尼亞克最熱鬧的廣場，讓人感到特別寧靜。
▲科蒂尼亞克最熱鬧的廣場，讓人感到特別寧靜。

▲小鎮上的商店特有氣質，頗有巧思。
▲小鎮上的商店特有氣質，頗有巧思。

　

沿狹長巷弄緩坡而上發現「山崖洞穴」

科蒂尼亞克因獨特的地理環境有著許多懸崖峭壁，這些特殊地質成了這個村莊最美麗的背景。在寬400公尺、高80公尺的懸崖內隱藏著古老的洞穴，數百年來，村民在疫病、戰爭、叛亂或入侵時，百姓都逃到這裡避難。彎著身子進入繞著山壁的狹窄小道，戰戰兢兢的爬上瞭望點，距離不長卻有著深深的感觸，在如此陡峭的山壁鑿出能居住的山洞，躲避了禍亂也流傳百世。事實上，許多建在岩石的屋子，至今仍有人居住，甚至提供民宿租給觀光客。

▲從廣場緩坡向上，來到科蒂尼亞克最具代表的山崖洞穴。
▲從廣場緩坡向上，來到科蒂尼亞克最具代表的山崖洞穴。

▲寬400公尺的山壁。
▲寬400公尺的山壁。

▲洞穴看出去的景緻，想像當初百姓如何逃到這裡的艱辛。
▲洞穴看出去的景緻，想像當初百姓如何逃到這裡的艱辛。

　

