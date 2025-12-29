2026花季限定！搭萊茵河輪 一次輕鬆走訪比利時、荷蘭、德國、法國

【旅奇傳媒/記者-王政】對於走馬看花的行程已趨近無感時，來趟歐洲尊爵不凡的河輪旅程，細細品味優雅的法式生活，尤其是在2026春季收穫最美花季，為玩遍世界的資深玩家，開啟不同階段的旅程首選。

▲憑藉著對於河輪的豐富經驗與產品規劃，讓尊榮國際旅行社勇奪第12屆國際金旅獎唯一河輪商品的殊榮。 圖：尊榮假期／提供

過去2年承包多次萊茵河、多瑙河河輪旅程的尊榮國際旅行社，一直廣受好評，更於2024年在「國際金旅獎」成為唯一獲得肯定的河輪商品。看準歐洲賞花的旺盛需求，特別包下「MS SYMPHONIE 交響號」2026/04/14、04/22、04/23的航次，以每梯次百人的規模，加上專家親自操刀規劃的岸上行程，為旅客開啟全新的旅遊視野。

▲每逢花期，庫肯霍夫公園有450萬株顏色各異的鬱金香與近300萬株的球莖花卉爭相鬥豔。 圖：shutterstock／來源

春暖花開 悠閒徜徉萊茵河畔

尊榮假期產品總監李英明表示，不同於傳統歐洲行程的拉車，河輪是以更悠閒的步調徜徉在河道上欣賞沿岸風光，省去天天換飯店、打包行李，多出來的時間，就是悠閒時光，讓旅行不再總是匆忙的過客，而是一趟享受悠閒放鬆的旅程。特別選擇在春暖花開的季節，讓旅客搭乘著兼具優雅船舶空間與法式服務的泛歐河輪航行於萊茵河岸，沿途在尊榮精心規劃的港口停泊欣賞歐洲古城的迷人風光，返回河輪後則是能享受到法式的尊崇服務與精緻餐食，解決荷蘭賞花旺季期間一房難求的關鍵點。

「鬱金香花季-泛歐河輪萊茵采風+綺麗阿爾卑斯12日/13日」選用國泰航空香港轉機，依據航程從阿姆斯特丹、蘇黎世、布魯塞爾交叉進出，巧妙避開他航旺季期間團體機位需求緊張的問題，也能讓中南部的旅客透過高雄－香港輕鬆出發。

▲以法式料理為榮的泛歐河輪，在專業大廚的帶領下，將讓旅客都能在泛歐遊輪上品味到一道道宛如藝術品的純正法式料理。 圖：尊榮假期／提供

▲菜單由法國主廚設計，將當地食材融入每日菜單中，滿足旅人挑剔的味蕾。 圖：尊榮假期／提供

▲河輪上景觀餐廳，品嚐美味佳餚同時，還能欣賞河岸美麗風光。 圖：尊榮假期／提供

走進法式的浪漫風情 用五感體驗河輪魅力 「踏上泛歐河輪，您將進入一個極致的旅遊環境，享受無與倫比的舒適」，李英明強調，河輪雖常被稱作遊輪的縮影，但其實整體服務來看河輪更強調歐式風情的尊崇感體現。以餐食為例，總部位於法國的泛歐河輪以提供純正的法式料理著稱，相比於歐式料理的重口味，法式料理更著重少油少鹽的健康設定，加上用心規劃的佐餐酒，以及窗外的河岸優美風光，讓每一次用餐都是種饗宴。

當享用完美味料理後，旅客則能信步來到甲板享受微風輕拂，或是到交誼廳、酒吧點上一杯特調，欣賞停靠不同城市時特邀的表演團體，晚風、音樂、美酒、美景交織下，對於旅客而言絕對是絕佳的感受。此外，由於尊榮採全包式的服務，旅客在航程中只需要全心享受美食、美景，無需擔心荷苞大瘦身，河輪上除了用餐的酒水搭配，酒吧飲料也無須另外附費。

▲法國浪漫童話小鎮－史特拉斯堡。 圖：shutterstock／來源

專家操刀規劃航程 從不同視角看歐洲

河輪旅遊早就是歐美旅客享受生活的一種旅遊方式，也吸引許多河輪公司爭相進駐，但也讓航程基本以歐美市場習性為出發導向。為此尊榮特別與泛歐河輪不斷來回溝通，確保能停靠在最符合台灣旅客習性的港口。

李英明強調，歐洲商品受限於天數考量，造成景點常常只能短暫停留，但借助河輪晚上航行、白天靠岸的特性，尊榮盤點出萊茵河畔的精華景點，加上泛歐河輪船體輕巧的優勢能深入許多航道，讓行程的豐富度層層堆疊。如被譽為最精華的萊茵河谷，旅客便能欣賞沿岸的城堡、葡萄園，尊榮也將走訪著名的葡萄酒產地－呂德斯海姆；抵達科隆時，旅客也不僅僅是探訪著名的教堂，更擁有充足時間能欣賞週邊的老市集、古城區，感受截然不同的歐洲之旅。如此奢華的行程按常理來說肯定所費不貲，但為了讓旅客能體驗法式浪漫與歐洲美好風光，不但保留了全包式及悠閒旅行的河輪旅遊的精神，行程售價都控制在15、16萬元上下，區隔坊間動輒20萬起跳的河輪高價設定，讓更多旅遊愛者，一睹萊茵河輪的無盡風采。

想感受更多精彩河輪假期，01/06台北場、01/08高雄場、01/09台中場、01/16台南場將舉辦相關說明會，歡迎踴躍洽詢。

