福麥2.0？賣鞋轉做國防軍火 台南在地里長今天才聽說

法國耶誕食品價格調查！巧克力年漲22%最多 幾乎與鵝肝同價位

中央社／ 巴黎12日專電
根據法國一項物價調查，今年耶誕節各項應景食品中，漲幅最大的是盒裝巧克力，一年來漲了22%。 歐新社
根據法國一項物價調查，今年耶誕節各項應景食品中，漲幅最大的是盒裝巧克力，一年來漲了22%。 歐新社

根據法國一項物價調查，今年耶誕節各項應景食品中，漲幅最大的是盒裝巧克力，一年來漲了22%。

法國新聞台（franceinfo）報導，根據與消費情報公司NielsenIQ合作的調查，法國今年耶誕禮籃的價格約在155.30歐元（約新台幣5686元），比去年便宜1.77歐元，但3年來漲了10.39歐元。耶誕禮籃通常包含12種節慶食品，例如火雞、鵝肝、燻鮭魚、冰淇淋蛋糕捲、香檳等。

漲幅最顯著的是巧克力，一年來漲了22%，一盒345公克的法國品牌巧克力約為14.81歐元，只比一罐鵝肝便宜3歐元，幾乎可以說成了奢侈品。

NielsenIQ通貨膨脹及物價專家坎恩（Emmanuel Cannes）認為，「現在已經很難找到10歐元以內的知名品牌（巧克力）商品了」，他預期消費者將傾向選擇超市自有品牌或小包裝產品。

由於氣候變化和全球需求強勁，可可價格正在飆升，2024年每公噸逾1萬2000歐元，而歷史平均價格是2000歐元到2300歐元。

象牙海岸和迦納是可可果莢主要供應國，兩國產量占全球總產量一半以上，其餘分布在奈及利亞、喀麥隆、厄瓜多、印尼、巴西等地。全球產量集中在少數地區，導致市場極易受到西非氣候條件和病蟲害的影響。

另一方面，冰淇淋蛋糕捲價格大幅下滑25%。坎恩指出，價格下滑主要是因為產品做法改變，很多蛋糕捲因為巧克力成本太高而減少用量，甚至完全不含巧克力，今年市面上出現更多水果、焦糖或果乾口味的蛋糕捲。

巧克力漲價的趨勢已改變一些法國人的消費習慣。有人在新聞下方留言說，「漲價22%，那就少買22%，對健康也有益」；或「12月26日再買就好了，全部打對折」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

