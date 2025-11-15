快訊

辱罵台灣遊客小氣惹議 義大利披薩店老闆道歉

中央社／ 羅馬14日專電
義大利一家披薩店老闆近日在網路貼影片辱罵台灣遊客點菜小氣，遭網友灌爆負評。示意圖／ingimage
義大利一家披薩店老闆近日在網路貼影片辱罵台灣遊客點菜小氣，遭網友灌爆負評。示意圖／ingimage

義大利一家披薩店老闆近日在網路貼影片辱罵台灣遊客點菜小氣，遭網友灌爆負評。店老闆14日晚間貼出道歉影片，他表示要向所有中國人與台灣人道歉，並在結尾大喊「我愛中國、我愛台灣」，希望平息眾怒。

位在義大利中部蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）的「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆，日前在社群網站貼出一段影片，怒罵有群遊客16人僅點了5份披薩，要大家猜是哪裡人，他接著以粗口譏諷這種行徑「當然是中國人」。遭拍遊客不知老闆在嘲諷自己，對鏡頭微笑自稱來自台灣。

這段辱罵影片在台灣與中國的社群網站都引發怒火，店主將影片下架，但「瘋子披薩」在Google的評比已被大量一星負評灌爆，IG、臉書也都被網友洗版。

店老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）14日晚間貼出文章和影片，他表示要向所有中國人民和台灣人民致意，他為2天前製作的影片道歉，因為他深愛著中國和台灣的人民，「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」

店老闆以情感豐富的語氣強調「中國加油！台灣加油！你們是如此獨特、如此神奇的人民，我愛你們！」他表示，義大利人只是比較愛亂開玩笑，他去過中國和台灣，那裡的一切都非常美麗，「你們真的是非常特別的人民！」

有些台灣網友留言表示願意接受店主的道歉，但也有台灣網友表示仍會把店家列為觀光避踩的「地雷」，因為即使消費文化差異大，店主也應向顧客說明消費方式，而非在顧客不知情狀況下，拍片上網訕笑，此作法涉及種族歧視。

義大利網友則一面倒支持店主。因為義大利餐廳通常不會標註低消，但一般習慣每人至少會點一份主食，以免佔用店家座位。有義大利網友還故意留言消遣店主，「你的意思是，難道未來我們10個人去點3份披薩都可以？」

