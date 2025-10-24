壯壯遊歐遭竊「驚悚畫面曝光」！行李全丟慘賠600萬

壯壯日前受邀前往倫敦時裝週參與盛會，她帶了多套華服，準備行程結束後前往義大利托斯卡尼進行五天的寫真拍攝。然而原本滿載而歸的歐洲行，卻在最後一刻遭遇晴天霹靂，所有行頭不翼而飛，被小偷洗劫一空。

返程前夕，壯壯與工作團隊自駕前往米蘭馬爾彭薩機場（MXP），途中臨時繞道比薩觀光，將車輛停放在設有管理員與監視器的付費停車場，卻在短短兩小時後回到車邊，驚見車窗遭砸破，車上5件托運行李與1個登機包全數失竊。

據了解，失竊物品包括勞力士、卡地亞名錶多只、Harry Winston鑽石項鍊、卡地亞項鍊與耳環、香奈兒晚宴包經典包共3只、愛馬仕手環、YSL與Goyard包款，以及多套高訂服裝、化妝品、保養品與拍攝所需造型品，連三箱Rimowa行李箱也一併消失。

壯壯的衣服幾乎都是商借而來，加上現金約新台幣100萬元，後續需賠償這些借來的高訂服裝，整體損失粗估超過600萬元。

壯壯在事件發生後立刻報警，卻被告知停車場監視器僅拍到大門，廣場全景監視器更是「失靈」。警方僅例行登記備案，駐義大利辦事處也坦言尋回可能性極低。

壯壯無奈表示：「這趟行程從倫敦到義大利，原本是充滿榮耀的工作與收穫，沒想到最後一天竟以這樣的方式收場，真的心痛。連當地買的限量名牌包因為拍完當天就被偷了都變成了日拋型。」