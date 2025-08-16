出國慘遇風災險被「放生」！浩子自肥帶妻兒遊匈牙利

每年暑假都會固定安排親子旅行的浩子，今年把目的地鎖定在有「多瑙河明珠」之稱的匈牙利。早在 2018 年，他就因外景節目造訪過這裡，時隔七年再度回訪，這次多了家人作伴，回憶直接加倍升級。浩子笑著說：「當年最愛的就是布達佩斯的城市公園，能在千年歷史的遺跡裡泡百年溫泉，真的是爽到翻！」於是這趟行程直接把「泡湯」列成每日必做清單，還打趣地補充：「大家都超捧場，每天都去溫泉浴場玩水泡湯，根本是旅行儀式感大滿貫！」

除了泡湯，浩子對布達佩斯的城市景色也難以忘懷，中間由多瑙河相連，他特別想帶家人體驗「黃電車穿越綠橋」的經典路線：「從舊城搭上芥末黃電車，經過綠色自由橋，底下是土黃色的多瑙河，那畫面真的會住進心裡！」

他開心帶著家人搭車，沒想到途中遇到風災，電車開過自由橋就停駛，全家人一度慌了手腳，幸好遇到好心路人指點，才順利找到方向，浩子逗趣的說「這段意外插曲，成了我們的冒險小回憶，也很謝謝那位帥哥，經過他的指點，我覺得他是全世界最帥的帥哥之一，差我一點而已」。

這趟親子旅行選擇匈牙利，背後還藏著浩子的私心。他花了一年籌備線上課程「跟著葡萄酒去旅行」，其中最愛的一款酒——貴腐酒（Tokaji），正是匈牙利的驕傲，也是全球唯一被寫進國歌的葡萄酒！浩子還親自走訪市場，問了許多當地人後得到珍貴的心得：「貴腐酒的靈魂是『貴腐菌』，要在濕與乾交錯的氣候下生長，讓葡萄皮長出微小裂縫，水分慢慢蒸發，自然濃縮出極致甜香。有些酒甚至要花好幾年才能釀成一小瓶！」那酸甜交織、香氣濃郁的滋味，讓它享有『甜酒之王』的美名。