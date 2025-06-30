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YTR「小象愛出門」烏克蘭之遊爆衝突惹議　發道歉影片認情緒失控

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
小象在Threads上發布道歉影片。 圖／擷自Threads／elephant_gogo
小象在Threads上發布道歉影片。 圖／擷自Threads／elephant_gogo

旅遊YouTube頻道「小象愛出門」擁有58萬訂閱，以「真實記錄」風格吸引粉絲。日前小象前往仍受俄烏戰爭炮火威脅的烏克蘭，拍攝當地生活及當志工捐贈童鞋，24 日抵達西部城市利維夫後，因提前到達民宿點，所以請求「借房換衣」遭業者拒絕並被要求取消訂單，雙方爆發激烈爭執，小象控訴民宿業者動手拉扯致其手臂多處抓痕，她也將當場拍攝的畫面公開在IG限動。

事件曝光後網路掀起兩派論戰，支持者認為旅途疲憊、提前換裝合情合理，反對者則批評她忽視入住規定、藉戰區博流量，甚至「煽動單方面敘事」。

29日晚間，小象在Threads上發布道歉影片，坦承當下「沒有做好情緒控管」，再加上雙方皆非英語母語，誤會難免，因為自己的行李與財物被碰觸引發恐慌，加上訂單遭取消且無法退款，情緒失控才以主觀語氣發文。她重申全程自己都沒有動手、這趟烏克蘭之旅亦未收取任何廠商贊助旅費，此行籌畫數月，只想記錄烏克蘭現況。

小象最後向烏克蘭民宿業者與觀眾致歉，承諾日後加強語言能力、學習衝突處理，「以更冷靜、更尊重的方式分享世界」。影片發布後，多數粉絲表態願給改進空間，亦有聲音要求公開完整素材與醫療紀錄釐清真相。

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