巴黎奧運後 塞納河今夏開放3處供民眾游泳

中央社／ 巴黎28日專電
巴黎塞納河將於2025年7月5日至8月31日，短暫開放3處指定河段供全民游泳。圖為「瑪麗支流」河段的模擬圖，該處鄰近巴黎聖母院旁的聖路易島，將以浮標規劃出70x20公尺的泳池，能容納150人，並設有儲物櫃、戶外座椅、淋浴間與急救站。（巴黎市政府Ville de Paris提供）中央社
巴黎塞納河將於2025年7月5日至8月31日，短暫開放3處指定河段供全民游泳。圖為「瑪麗支流」河段的模擬圖，該處鄰近巴黎聖母院旁的聖路易島，將以浮標規劃出70x20公尺的泳池，能容納150人，並設有儲物櫃、戶外座椅、淋浴間與急救站。（巴黎市政府Ville de Paris提供）中央社

7月5日至8月31日，巴黎塞納河將暫時開放3處指定河段供民眾免費游泳，入場須通過無輔具游泳能力測試。因河道深淺不一，兒童入場將受年齡與身高限制，並設親子專區供幼兒使用。巴黎市政府將每日檢測水質，並視情況關閉。

闊別百年，自1923年因河水污染與繁忙船運、禁止民眾下水游泳的巴黎塞納河，將於2025年夏天開放3處指定河段：「瑪麗支流」（Bras-Marie）、「伯西河道」（Bercy）、「格勒內碼頭」（Grenelle）供全民游泳，為期近兩個月。

這是自2016年啟動的「游泳計畫」（PlanBaignade）最新成果，由法國政府與巴黎市政府共同推動，旨在改善塞納河與馬恩河水質。至今已投入11億歐元（約385億台幣），被法媒形容為2024年巴黎奧運開放塞納河 賽場後的「第2集」。

根據巴黎市政府網站資訊，3指定河段將以浮標從岸邊向河圍設臨時泳池，民眾須在限定範圍內游泳，禁止出界野泳。因應船運路線，各泳區將有不同開放時段。

如位於巴黎心臟地帶的「瑪麗支流」，鄰近巴黎聖母院旁的聖路易島（Île Saint-Louis），因船運頻繁，開放時段將暫停航運，游泳時間為每日8時至11時30分，週日延長至17時30分。

「瑪麗支流」泳池為70x20公尺，能容納150人，設有儲物櫃、戶外座椅、淋浴間與急救站等，這些設施也同樣設置於東側的「伯西河道」，與西側的「格勒內碼頭」。

「伯西河道」泳池面積最大、開放時間也最長。該河段鄰近法國國家圖書館（BNF），共設有兩個泳池（35x12.5公尺與67x11公尺）與一個日光浴沙灘，能容納300人於泳池內，總共700人進場。開放時間為每日11時至21時。

「格勒內碼頭」位於巴黎鐵塔旁的天鵝島（Île auxCygnes），搭建浮動碼頭，設置水深僅40至60公分的人工平底泳池，作為幼兒專用的親子專區。浮動碼頭外的泳池為60x20公尺，能容納150人。開放時間為平日10時至17時30分、週六提早1小時關閉、週日有兩次約30分關閉清場，以利遊船通行。

就法國育兒資訊網站「爸媽們」（Parents）顯示，「瑪麗支流」與「格勒內碼頭」因水流較急，入場兒童需年滿14歲，身高超過140公分。「伯西河道」則歡迎10歲以上，身高超過120公分的兒童入場，並提供免費游泳課程。

塞納河平均水深為3.5公尺，為保障民眾安全，巴黎市政府與法國游泳聯盟（FFN）將於3段泳區部署27名救生員。下水者需通過救生員評估，證明「能在水中自在、並不需透過任何輔具游泳」。通過者將獲得腕帶，作為整個夏季的通行認證。

巴黎市政府體育與奧運事務主管赫巴東（PierreRabadan）向解放報（Libération）說：「除了這3處指定河段外，塞納河仍然是禁止游泳的，這27名救生員中有10位擁有救生艇駕照，將負責管控企圖游出泳池浮標外、或在塞納河中野游的民眾。」

除了控管民眾的游泳能力與範圍，塞納河每日的大腸桿菌與腸球菌檢測結果，將決定泳區是否開放。巴黎市政府將與巴黎醫療衛生署（ARS）合作，並於巴黎市政府官網公布最新資訊。若遇水流湍急或降雨量過大，泳區將暫時關閉。

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