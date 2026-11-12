德州旅遊局公布2027年四大旅遊新亮點 《米其林指南2026》德州榜單同步揭曉

【旅奇傳媒/編輯部報導】德州旅遊局（Travel Texas）公布2027年德州四大旅遊新亮點，涵蓋主題樂園、會展場館、星級飯店與文化地標，為台灣旅客帶來更豐富的旅遊選擇；《米其林指南2026》德州榜單亦同步揭曉，全州共有19家餐廳獲得一星肯定，其中4家為「德州燒烤」（Texas BBQ）餐廳，3家為新進榜餐廳，而「沃斯堡」（Fort Worth）迎來史上首家米其林星級餐廳「Goldee's Bar-B-Q」。

2027年德州四大新亮點接力登場

1. 家庭娛樂：

休士頓「凱馬海濱木棧道」（Kemah Boardwalk Bay）海盜主題水上樂園預計2027年第一季開幕，設有8項遊樂設施與兒童戲水區。「聖安東尼奧」（San Antonio）的「六旗德州嘉年華樂園」（Six Flags Fiesta Texas）則將推出「狼人峽谷」（Werewolf Gorge）雲霄飛車，全長共4,120英呎，為目前世界最長的家庭彈射雲霄飛車，也是該樂園史最大單一投資案。

2. 會展與表演場館同步升級：

奧斯汀「雪松公園萬豪飯店暨會議中心」（Cedar Park Marriott Hotel and Conference Center）預計2027年第一季啟用，提供約300間客房與30,000平方英呎會議空間；同樣位於奧斯汀，預計於2027年春季開幕的「聯合傳承大廳」（United Heritage Hall）則為4,000席的新型態室內音樂與活動場館，將提供嶄新的活動場地。

▲大型奢華渡假村及高級住宅，將於2027年進駐德州「奧斯汀」附近的「佛列德里克斯堡」（Fredericksburg）。 圖：德州旅遊局／提供

3. 高端住宿：

奧斯汀近郊的「佛列德里克斯堡」（Fredericksburg），將於2027年迎來希爾頓集團旗下頂級奢華品牌「華爾道夫」在德州的首座奢華渡假村與高級住宅區，「希爾莊園華爾道夫酒店」（Waldorf Astoria Texas Hill Country），包含60間客房、37棟別墅。同年開幕的還有洲際酒店旗下高端品牌－「佛列德里克斯堡金普頓酒店」（Kimpton Fredericksburg），提供210間客房與套房。無獨有偶的還有休士頓頂級豪宅區「橡樹河區」（River Oaks），也將進駐「奧伯奇渡假村系列」（Auberge Collection）旗下精品奢華酒店－「博德薩爾酒店」（The Birdsall），提供105間客房與套房及44間私人品牌住宅，三家皆預計2027年開幕。

▲阿拉莫（Alamo）遊客中心暨博物館主體工程將於2027年完工，屆時將有8間展廳與4D劇院。 圖：德州旅遊局／提供

4. 文化地標：

聖安東尼奧的「阿拉莫」（Alamo）遊客中心暨博物館主體工程將於2027年完工，屆時將有8間展廳與4D劇院。

休士頓「曼尼爾收藏館濕壁畫建築」（The Menil Collection Fresco Building）是美國知名的當代與歷史藝術地標，由建築師弗朗索瓦·德·曼尼爾（François de Menil）設計並於1997年開幕。該建築最初為以「長期借展」形式保護並展示一組13世紀賽普勒斯拜占庭時期希臘正教濕壁，這批濕壁畫已於2012年依約正式歸還賽普勒斯。在歷經數年籌備後，「曼尼爾收藏館」已宣布將於2027年重新開放此建築，未來將轉型為專門展出當代藝術家特定場域（Site-specific）沉浸式裝置藝術的全新公共空間。

▲德州在2024年成為全美第一批有 BBQ 餐廳摘星的州，今年米其林榜單上共有4家 BBQ 餐廳，再度證明「德州煙燻燒烤」的頂尖工藝。 圖：德州旅遊局／提供

2026年《米其林指南》名單上榜餐廳：19家一星，3家新面孔

《米其林指南》日前公布德州2026年榜單，一星餐廳共19家，較去年淨增1家，創下德州三年榜單以來的新高，這份榜單展現了孤星州蓬勃發展的多元餐飲實力。今年最大亮點是三家新晉一星餐廳：

1. 沃斯堡傳奇燒烤店「Goldee's Bar-B-Q」，從「必比登推介」直升一星。 2. 奧斯汀主打植物性精緻料理的「Fabrik Austin」 3. 奧斯汀日法割烹「KAPPO KAPPO」，開幕即空降一星。

「德州燒烤」今年的表現尤其亮眼，德州在2024年成為全美第一批有燒烤餐廳摘星的州，今年米其林一星的燒烤餐廳維持四家－奧斯汀的「InterStellar BBQ」及「Leroy and Lewis Barbecue」、新進並位於沃斯堡的「Goldee's Bar-B-Q」，以及位於休士頓近郊，被米其林譽為「德州最佳 BBQ」的「CorkScrew BBQ」。四家燒烤餐廳同時上榜，再度證明德州「德州燒烤」的頂尖工藝，也展現德州從高端奢華到在地風味的美食多樣性。

除燒烤以外，其他「米其林一星餐廳」的分布也相當完整，達拉斯有日式無菜單料理「Tatsu」與當代法餐「Mamani」；休士頓去年五家一星全數保星，涵蓋西班牙、法式、地中海、印度與墨西哥精緻餐飲；聖安東尼奧則有「Mixtli」、「Isidore」、「Nicosi」三家入選。

德州旅遊局亞太區負責人 Oliver Yang 表示：「2027年將是德州旅遊嶄新的一頁－從家庭娛樂、星級住宿到世界級餐飲，德州為台灣旅客準備了前所未有的豐富行程。」

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