全美第64座！ 奇里卡瓦國家紀念區升格 亞利桑那州喜迎「第4座國家公園」

【旅奇傳媒/編輯部報導】重磅消息！相當受台灣人喜愛的「美國國家公園」（National Park Service）又增加了一個，也為觀光資源豐富的亞利桑那納州現有的三座國家公園再添一位生力軍！美國總統川普（Donald J. Trump）於2026/10/20簽署《奇里卡瓦國家公園法案》，原「奇里卡瓦國家紀念區」（Chiricahua National Monument）正式升格為「奇里卡瓦國家公園」（Chiricahua National Park）。成為全美第 64 座國家公園，繼大「峽谷國家公園」（Grand Canyon National Park）、「石化林國家公園」（Petrified Forest National Park）及「巨人柱國家公園」（Saguaro National Park）後的第四座國家公園，也是全州22處由美國國家公園管理局管轄的景點之一。此次升格彰顯當地珍貴的自然與文化資源，也為吸引美國境內及國際旅客造訪亞利桑那州東南部創造全新契機。

▲正式升格的「奇里卡瓦國家公園」（Chiricahua National Park）。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

亞利桑那旅遊局局長愛莉可思（Alix Skelpsa Ridgway）表示：「奇里卡瓦每年約迎來5萬至6萬名遊客。我們非常期待國家公園的新定位能進一步提升其國際知名度，吸引更多旅客深入探索這片獨特的自然秘境。觀光產業不僅能帶動旅客消費、強化在地產業、支持就業，並創造長期且穩健的經濟成長機會，更能為整個地區挹注長期且穩定的經濟成長動能。」

「奇里卡瓦」素有「奇岩仙境」（Wonderland of Rocks）美譽，以高聳壯觀、造型奇特的岩柱景觀聞名，部分岩柱高度更達數百英尺。坐落於亞利桑那州的「天空島嶼」（Sky Islands）山系之間，這些彼此獨立、聳立於沙漠低地之上的山脈，孕育出沙漠、草原與森林交織的多元生態系。

豐富的生物多樣性也讓這裡成為健行、野生動物觀察、賞鳥與觀星的理想去處，鹿、黑熊、野生火雞及美洲獅等野生動物皆棲息於此。每逢冬季，成群沙丘鶴（Sandhill Crane）遷徙的壯觀景象，更吸引賞鳥愛好者慕名而來，鄰近的「威爾科克斯」（Willcox）也特別舉辦相關節慶活動，共同迎接這場年度自然盛事。

▲奇里卡瓦國家公園以數量龐大的奇岩景觀吸引眾多遊客。 圖：Mark W. Lipczynski／來源

▲「奇里卡瓦國家公園」座落在亞利桑那州（Arizona）東南方。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

「奇里卡瓦」於1924年首度列為國家紀念區，守護著綿延數千年的人文歷史。這裡是奇里卡瓦阿帕契族的傳統家園，「遠方牧場」（Faraway Ranch）亦保留早期拓荒家庭的珍貴歷史。旅客可探索全長約27公里的健行步道，穿梭壯麗岩群之間，或沿著全長約13公里的「博尼塔峽谷景觀道路」（Bonita Canyon Drive）自駕悠遊，蜿蜒穿梭於巍峨奇岩之間，最終抵達「馬賽觀景點」（Massai Point），享受居高臨下將周邊山巒與谷地的遼闊景致盡收眼底。

威爾科克斯市經理暨觀光諮詢委員會委員 Caleb Blaschke 表示：「觀光是威爾科克斯最重要的經濟支柱之一，奇里卡瓦升格為國家公園，將有助於吸引更多旅客造訪並延長停留時間，為強化地方經濟帶來難得契機。透過與亞利桑那旅遊局及區域夥伴合作，我們期盼帶領旅客認識亞利桑那州東南部的多元魅力，從世界級酒莊、歷史悠久的市區、絕佳的賞鳥環境、獨特地貌及豐富戶外遊憩體驗。目標不只是吸引旅客到訪奇里卡瓦，更鼓勵旅客放慢腳步深入探索特色商家與在地社區。」

圖森旅遊局執行長暨觀光諮詢委員會委員 Felipe Garcia 表示：「奇里卡瓦升格為國家公園，成為亞利桑那州南部重要且令人振奮的里程碑，也為展現本區精彩多元的旅遊體驗帶來嶄新契機。從圖森（Tucson）深厚的文化底蘊與備受推崇的美食文化，到奇里卡瓦令人屏息的自然壯景，亞利桑那州南無數值得深入探索的精采亮點，讓旅程不再侷限於單一目的地。此次升格將吸引旅客發掘更多區域特色，並為整個亞利桑那州南部的觀光產業及在地社區創造更多發展機會。」

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