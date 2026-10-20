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2027最新美國旅行提案！新飯店、新設施、新玩法一訪再訪 探索全美新亮點

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田納西州「納許維爾」（Nashville）最新開幕「歌者飯店」（SongTeller Hotel）特色客房，展現鄉村音樂天后桃莉芭頓（Dolly Parton）音樂生涯與創作精神。　圖：美國國家旅遊局／來源
田納西州「納許維爾」（Nashville）最新開幕「歌者飯店」（SongTeller Hotel）特色客房，展現鄉村音樂天后桃莉芭頓（Dolly Parton）音樂生涯與創作精神。　圖：美國國家旅遊局／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣赴美遊客創新高！美國國家旅遊局（簡稱 Brand USA）精選2027年全美各地的重要週年慶典、指標性新景點及備受矚目的大型活動，為國際旅客帶來更多探索美國的全新理由。

Brand USA 總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「美國旅遊致力於持續推陳出新，總能為旅客帶來意想不到的驚喜。2027年，全美各地的重要週年慶典、指標性新景點與不斷升級的旅遊體驗，將進一步帶動旅遊需求，吸引世界各地旅客走訪美國，探索從東岸到西岸的多元魅力。隨著2026年一系列歷史性盛事掀起的旅遊熱潮持續延燒，並一路迎接2028年洛杉磯奧運。對國際旅客而言，現在正是著手規劃下一趟美國之旅的絕佳時機。」

除了精彩的年度盛事，多座備受期待的新景點也將陸續登場，包括底特律「摩城博物館」（Motown Museum）、波特蘭「詹姆斯·比爾德公共市場」（James Beard Public Market）、密爾瓦基「威斯康辛自然與文化博物館」（Nature & Culture Museum of Wisconsin），以及亞利桑那州斯科茨代爾「國際暗空探索中心」（International Dark Sky Discovery Center）。

從音樂文化、美食探索到自然生態與天文體驗，結合各地的重要週年慶典及國際級體育賽事，2027年的美國以豐富多元的旅遊亮點，邀請全球旅客展開全新探索。

美國東岸文化盛事與旅遊新地標：從百年慶典到藝術、音樂與自然探索

・羅德島州「普羅維登斯」（Providence）2026年迎來兩座開創先例的文化新地標。2026年開幕的「羅德島非裔美國人博物館」（African American Museum of Rhode Island, AAMRI），是州內首座專門呈現非裔美國人歷史的博物館；「AAPI 歷史博物館」（AAPI History Museum）則是全美首座聚焦亞裔美國人與太平洋島民歷史的博物館，帶領旅客從不同視角認識美國多元文化。

・紐約州「五指湖區」（Finger Lakes）明年將迎來結合賽車與養生度假的旅遊新體驗。知名「華金谷國際賽道」（Watkins Glen International）周邊將迎來精品養生度假村「 NATURA」；年度 NASCAR 賽事「Go Bowling at The Glen」則將於2027/09/17-09/19登場，為湖畔小鎮注入熱血賽車氛圍。

・華盛頓特區重新開放的「赫希洪雕塑花園」（Hirshhorn Museum and Sculpture Garden）、全新落成的「沙漠風暴與沙漠之盾紀念碑」（National Desert Shield and Desert Storm Memorial）、新增14座登機門的杜勒斯國際機場 E 大廳，以及斥資8億美元翻新的「第一資本體育館」（Capital One Arena）。

年度盛事同樣精彩，2027/04/29-05/01登場的「2027 NFL 選秀會」，預計將於「國家廣場」及「賓夕法尼亞大道」等地標吸引破紀錄人潮。2027/03/20-04/11，第100屆「國家櫻花節」（National Cherry Blossom Festival）也將盛大舉行，以風箏節、「Petalpalooza」慶典及櫻花節大遊行等活動，延續日本於1912年致贈櫻花樹的歷史情誼。

・2027年適逢「美國鐵路發展200週年」，其歷史可追溯至1827年巴爾的摩與俄亥俄鐵路公司取得特許。馬里蘭州「巴爾的摩」的「國家鐵路歷史與創新博物館」（National Museum of Railroad History & Innovation）將以嶄新面貌迎接週年慶典，展出修復完成的歷史車廂，並推出創新展廳與「鐵路未來」特展。

鄰近的「賓夕法尼亞州鐵路博物館」（Railroad Museum of Pennsylvania） 也將於2027年初啟用占地16,000平方英呎的全新圓形機車庫展館，展出六輛歷史蒸汽機車，重現美國鐵道發展歷程。

適逢《星際大戰》問世50週年《Star Wars: The Experience》將於2027年2月在「費城」的「富蘭克林研究所」（Franklin Institute）舉行全球首展。占地18,000平方英呎的展覽結合沉浸式展廳與互動體驗，展出原版戲服及電影拍攝道具，包括黑武士經典服裝與達斯魔光劍，邀請影迷近距離探索傳奇銀河世界。

・維吉尼亞州則將迎來鄉村音樂百年盛事。2027年適逢被譽為「鄉村音樂大爆炸」（Big Bang）的「布里斯托錄音」（Bristol Sessions）100週年，「布里斯托」（Bristol）將以「鄉村音樂發源地博物館」（Birthplace of Country Music Museum）全年特展，以及年度「布里斯托節奏與根源音樂節」（Bristol Rhythm & Roots Reunion）歡慶重要里程碑。

喜愛海岸度假的旅客，則可前往維吉尼亞海灘「Atlantic Park」的「The Sitio」體驗客房 SPA、日出與日落主題活動，以及北美首座「 Wavegarden Cove」衝浪潟湖推出的「Surf Wellness」課程。

・佛蒙特州將以原住民族藝術與永續旅宿展現新風貌，位於謝爾本的「謝爾本博物館」（Shelburne Museum）預計於2027年6月啟用占地11,200平方英呎的「佩里美洲原住民藝術中心」（Perry Center for Native American Art）。中心由原住民族及少數族裔擁有的建築事務所共同設計，並攜手超過50個原住民族合作夥伴與當地阿本拿基族領袖，透過共同管理及文化交流機制，制定展示規範與藏品照護方式。

鄰近伯靈頓的「Sugar House Hotel」則是萬豪集團旗下首間全電力、淨零能源飯店，飯店擁有115間客房，以佛蒙特傳統工藝及當地製糖屋歷史為設計靈感，目前正申請 LEED 白金級認證。

・紐約州「水牛城」（Buffalo）將於2027年迎來擴建後的 「Lipsey Architecture Center Buffalo」。這座占地11,000平方英呎的建築中心位於「理查森奧姆斯特德園區」（Richardson Olmsted Campus），融合擁有150年歷史的舊建築與現代玻璃新翼，展現歷史建築與當代設計的交會。館內將透過沉浸式數位展示與互動展覽，引導旅客探索水牛城豐富的建築路線。

▲「好萊塢環球影城」全新雲霄飛車 Fast & Furious Hollywood Drift《玩命關頭》暢玩極速快感。　圖：美國國家旅遊局／來源
▲「好萊塢環球影城」全新雲霄飛車 Fast & Furious Hollywood Drift《玩命關頭》暢玩極速快感。　圖：美國國家旅遊局／來源

▲洛杉磯西好萊塢全新設計旅宿「PUBLIC West Hollywood」以綠意泳池露台與現代美學，打造時尚假空間。　圖：美國國家旅遊局／來源
▲洛杉磯西好萊塢全新設計旅宿「PUBLIC West Hollywood」以綠意泳池露台與現代美學，打造時尚假空間。　圖：美國國家旅遊局／來源

美國西部旅遊新亮點：從沙漠星空、頂級旅宿到世界級藝文盛事

・「好萊塢環球影城」於2026年夏季推出首座高速戶外雲霄飛車「Fast & Furious: Hollywood Drift」。全長4,100英呎的軌道採用降噪技術，車廂可進行360度旋轉，最高時速達72英哩，成為環球影城旗下速度最快的雲霄飛車，讓旅客親身感受《玩命關頭》般的極速快感。今年12月由精品飯店先驅「Ian Schrager」打造的「PUBLIC West Hollywood」預計於洛杉磯「日落大道」開幕，設有137間客房、屋頂花園、泳池露台及多元餐飲空間，為西好萊塢增添設計旅宿新選擇。

・展望2027年，美國西部將迎來全新國際航線、多座特色旅遊地標與精彩年度盛事。阿拉斯加航空預計於5月中旬開通「雅典」直飛「西雅圖」的首條航線；聯合航空則將於3月推出「沖繩」直飛「舊金山」航線，提供國際旅客更多航班選擇。

・奧勒岡州「波特蘭」將迎來全新美食地標「詹姆斯·比爾德公共市場」（James Beard Public Market）預計於2027年春季開幕。市場將匯集約40家在地商家涵蓋農產品、海鮮、肉品、烘焙及料理教學空間。坐落於美國傳奇美食家詹姆斯·比爾德（James Beard）的故鄉，這座市場不僅向其料理精神致敬，也讓旅客透過在地農人與餐飲職人的創作，探索奧勒岡州的飲食文化。

・新墨西哥州的「聖塔菲歌劇院」（The Santa Fe Opera）將迎接第70個樂季，呈獻五部涵蓋經典、較少演出劇目與全新創作的歌劇作品。搭配演出前別具特色的車尾野餐，以及舞台後方壯麗的沙漠夕陽，為旅客帶來聖塔菲獨有的歌劇體驗。

・亞利桑那州將於2027年初迎來兩大新景點。斯科茨代爾的「The Sydney」 將打造占地26英畝的複合式娛樂園區，匯集「 Reverb by Hard Rock」飯店、日式美食廣場「Atashi Yokocho」、現場音樂表演場館「 The Rustic」、「City Winery」及 「Pickle & Social」匹克球場。

鄰近「噴泉山」（Fountain Hills）的「國際暗空探索中心」（International Dark Sky Discovery Center）則將設置鳳凰城都會區規模最大的公共望遠鏡，並結合天文館、互動展廳及劇院，邀請旅客在索諾蘭沙漠的純淨夜空下探索浩瀚宇宙。

・加州「聖塔芭芭拉」（Santa Barbara）將迎來兩處以共融理念打造的新空間。預計2027年夏季開放的「Gwendolyn's Playground」將成為中央海岸首座、規模最大的全共融遊樂場，讓不同能力的兒童共享遊戲樂趣。同年開幕的「State of Mind Cafe」，則是市中心首間以支持身心障礙社群為宗旨的咖啡館，提供身心障礙者就業機會，並將收益捐助相關機構。

・2027年適逢舊金山「愛之夏」（Summer of Love）60週年，邀請旅客重返1960年代自由奔放的嬉皮文化。從「Haight-Ashbury」街區的反文化博物館、花之力量步行導覽，到搭乘經典福斯老車追尋 Janis Joplin 與 Grateful Dead 的音樂足跡，皆能感受這座城市獨特的文化魅力。

旅客可前往傳奇表演場地「菲爾莫爾禮堂」（Fillmore Auditorium）欣賞演出，或參加「金門公園」的「Outside Lands」與「 Hardly Strictly Bluegrass」音樂節。

▲加州「優勝美地」全新度假村「Outbound Yosemite」以特色小木屋打造親近自然的特色住宿體驗。　圖：美國國家旅遊局／來源
▲加州「優勝美地」全新度假村「Outbound Yosemite」以特色小木屋打造親近自然的特色住宿體驗。　圖：美國國家旅遊局／來源

・喜愛戶外探索的旅客，可期待2027年春季於加州「奧克赫斯特」（Oakhurst）開幕的「Outbound Yosemite」。這座「優勝美地國家公園」南側入口逾 20 年來首座全新度假村，規劃104間小木屋、14間客房、會議空間、度假式泳池、熱水按摩池、冷水池及館內餐廳，為國家公園之旅提供兼具舒適與設計感的住宿選擇。

・加州「索諾馬郡」（Sonoma County）將迎來多處特色旅宿與戶外體驗。「Soho House」將於「肯伍德」（Kenwood）推出品牌首座「 Soho Ranch House」，設有50間小屋與別墅、特色餐廳、會員空間及葡萄園景觀泳池。

位於「奧西丹特」（Occidental）的「The Little Bohemian」則主打設計旅宿，提供13間客房及四座隱身紅木森林的北歐風格 「ÖÖD 鏡面小屋」。此外，「Sonoma Zipline Adventures」將擴建為「Sonoma Adventure Park」，增設19個高空挑戰關卡與兒童冒險區，並升級「Redwood Forest Cabanas」，帶來更多森林探索體驗。

・美食愛好者不可錯過加州「沙加緬度」（Sacramento）再度舉辦的「Terra Madre Americas」慢食盛會。活動於2025年吸引約15萬人參與，未來依據為期10年的合作協議，每兩年於沙加緬度舉行一次，直至2035年。這場國際飲食盛事將匯聚全球主廚、農民及食品產業領袖，展現在地飲食文化與永續農業的多元面貌。

・加州「大棕櫚泉地區」（Greater Palm Springs）的養生度假版圖也將持續擴展，包括「Kora Palm Springs」、「Soho Desert House」、全面翻新的「Riviera」、全新概念旅宿「V Capri」，以及位於「棕櫚沙漠」（Palm Desert）的「DSRT Surf」，為旅客帶來結合沙漠景觀、設計旅宿與休閒活動的度假新選擇。

・加州「聖荷西」（San Jose）將於2027年迎接建城250週年，紀念城市自1777年成立以來的歷史發展。同年4月，「加利福尼亞劇院」（California Theatre）也將歡慶百年。這座建於1927年的歷史劇院融合西班牙巴洛克與義大利文藝復興建築風格，以出色的音響效果及傳奇 Wurlitzer 管風琴聞名，如今也是 Opera San José 與 Symphony San Jose 的重要演出場地。

・加州「摩根山丘」（Morgan Hill）附近將於2027年秋季迎來「Fattoria Public Market and Food Hub」。這座占地40,000平方英呎的複合式美食市場，結合室內外空間，匯集在地農民、食品生產者與工藝職人，提供從農場到餐桌的餐飲體驗、葡萄酒、精釀啤酒及蘋果酒花園，以及農業主題活動。

・國際影壇盛事「日舞影展」（Sundance Film Festival）將於2027/01/21-01/31首度正式移師科羅拉多州「波德」（Boulder）舉行。影展將結合市中心熱鬧的珍珠街商圈，以及科羅拉多大學波德分校的校園場地，為全球影迷帶來嶄新的觀影體驗。

美國中西部精彩新篇章：從世界級體育盛事、米其林美食到文化地標新風貌

・伊利諾州「芝加哥」將於2027年迎來多項娛樂新景點，包括環球影城旗下的沉浸式恐怖體驗「Universal Horror Unleashed」，以及以糖果文化為主題的「Candy Hall of Fame Experience」。體育迷同樣不容錯過，歷史悠久的「瑞格利球場」將睽違37年，再度成為 MLB 美國職棒大聯盟全明星賽的舞台，為芝加哥增添年度體育盛事亮點。

・俄亥俄州「辛辛那提」將於2027年迎來美食、旅宿與藝文發展的重要里程碑。這座城市將納入首屆《米其林指南》美國五大湖區版，為在地餐飲文化帶來更多國際關注。市中心全新精品飯店「Fidelity Hotel」則將進駐歷史悠久的「Gwynne Building」，提供165間客房，成為全美第二間「Fidelity Hotel」。城市也將迎來多項週年慶典，包括「芬德利市場」（Findlay Market）歡慶175週年、ArtsWave 創立100週年推出橫跨區域的「100 Days of Arts」系列活動，以及「塔夫特藝術博物館」（Taft Museum of Art）館內由美國非裔先驅藝術家 Robert S. Duncanson 創作的壁畫迎來175週年，讓旅客透過藝術探索城市歷史。

・威斯康辛州「密爾瓦基」將於2027年迎來多座新地標，包括兩間全新「AC by Marriott」飯店，以及斥資2.55億美元打造的「威斯康辛自然與文化博物館」（Nature & Culture Museum of Wisconsin）。這座由密爾瓦基公共博物館轉型而成的新館，占地200,000平方英呎，設有沉浸式展覽、天文館、蝴蝶園與屋頂露台，帶領旅客探索自然與人文歷史。其他亮點包括「Burnham Block」一棟建於1916年、經修復後重新開放的 Frank Lloyd Wright 設計住宅，以及斥資680萬美元修復的「Harley-Davidson」總部與全新精釀蒸餾廠。

此外，「密爾瓦基機場」也將投入9,520萬美元進行改建，包括興建全新國際航廈，提升國際旅客的交通便利性。

・密西根州「底特律」則將以音樂文化與特色旅宿展現城市新風貌。「摩城博物館」（Motown Museum）坐落於 Berry Gordy 於1959年創立 Motown Records 的傳奇錄音室 Hitsville U.S.A.，擴建後將新增結合創業、娛樂與教育的創意專區「Hitsville NEXT」以及專業錄音室、現代劇院、互動展覽與咖啡館，延續摩城音樂的傳奇魅力。

底特律市中心也將迎來三間大型飯店， 「The NoMad」將進駐經大規模修復的歷史地標「密西根中央車站」（Michigan Central Station），提供180間客房，城市首間五星級飯店「The Detroit EDITION」規劃227間客房， 將於昔日「Hudson's 百貨」所在地開幕，「JW Marriott」則將提供601間客房，並直接連通「亨廷頓廣場會展中心」（Huntington Place Convention Center）為商務會展與休閒旅遊增添住宿選擇。

美國南部旅遊新風貌：從傳奇音樂、自然奇景到奢華度假新體驗

・2026年，美國南部將迎來多項娛樂與旅宿新地標。鄉村音樂天后桃莉芭頓（Dolly Parton）打造的「歌者飯店」（SongTeller Hotel）已於09/29在田納西州「納許維爾」（Nashville）開幕，以致敬音樂之城的設計概念，呈現她的音樂生涯與創作精神。飯店設有245間風格各異的客房，以及「桃莉的多彩人生博物館」（Dolly's Life of Many Colors Museum），透過目前最完整的生平與演藝生涯展覽，帶領樂迷深入認識這位傳奇歌手。

・音樂愛好者也不容錯過田納西州「曼菲斯」（Memphis）的年度盛事。2027年適逢搖滾樂傳奇「貓王」（Elvis Presley）逝世50週年，其故居「雅園」（Graceland ）將推出特別紀念版「Elvis Week」，邀請全球樂迷重溫貓王的音樂傳奇。

▲德州「奧斯汀」全新「1 Hotel Austin」以自然材質與現代設計打造舒適雅緻住宿空間。　圖：美國國家旅遊局／來源
▲德州「奧斯汀」全新「1 Hotel Austin」以自然材質與現代設計打造舒適雅緻住宿空間。　圖：美國國家旅遊局／來源

・德州「奧斯汀」（Austin）則將以全新地標改寫城市天際線。74層樓高的「Waterline」將成為德州最高建築，並迎來奢華生活風格飯店「1 Hotel Austin」。飯店坐落於歷史悠久的 Rainey Street District 與 Lady Bird Lake 交會處，以永續設計結合現代美學，帶來嶄新的城市住宿體驗。

此外，環球影城也將於德州「弗里斯科」（Frisco）推出專為親子家庭打造的「Universal Kids Resort」，規劃七大主題園區、親子遊樂設施、角色見面會、互動表演與感官花園，讓深受喜愛的電影角色與故事躍然眼前。

・展望2027年美國南部將迎來全新國際航線、特色旅遊體驗與精彩年度盛事。達美航空預計於3月推出「巴黎」戴高樂機場直飛「奧斯汀」的首條航線；美國航空則將於5月開通「巴塞隆納」直飛「夏洛特」航線，提供國際旅客更多航班選擇。

・肯塔基州「亨德森」（Henderson）將成為河輪旅遊的新亮點。維京遊輪將這座城市納入兩條全新航線，包括從「紐奧良」前往「路易維爾」、為期15天的 Bayous, Blues & Bluegrass，以及從「曼菲斯」前往「路易維爾」、為期八天的 Mississippi & Ohio River Explorer。Viking Mississippi 全年將四度停靠「亨德森」，其中一趟更適逢「亨德森 W.C.韓迪藍調與烤肉音樂節」（Henderson W.C. Handy Blues & BBQ Festival），這場全球規模最大的免費音樂節之一，將藍調音樂、道地燒烤與河岸風情完美結合。

・路易斯安那州將迎來交通、自然生態與美食旅遊的多項發展。美鐵計畫恢復「巴頓魯治」與「紐奧良」之間的客運鐵路服務，為旅客提供探索州內兩大城市的新選擇。「查爾斯湖」（Lake Charles）則將擴充划船水域、增設獨木舟下水點並更新住宿設施。在美食方面，路易斯安那州持續受到國際關注，《米其林指南》美國南部版2026年10月公布新一輪評選結果，並於2027年迎來下一輪評選。

・密蘇里州「奧扎克地區」（Ozark region）將迎來全新親子遊樂與住宿體驗。坐落於奧扎克山脈的「Silver Dollar City」主題樂園，預計於2027年春季推出家庭式雲霄飛車「Miner's Mountain Express」，採並排座位設計，全程不會上下翻轉，適合身高 39 英吋以上的遊客搭乘。同年，樂園也將首度推出住宿設施，擁有262間客房的「Silver Dollar City Resort」，提供一站式親子度假選擇。

・佛羅里達州「聖彼得堡－清水灣」（St. Pete–Clearwater）將於2027/05/04-05/16迎來國際帆船盛事「The Ocean Race Stopover」，成為賽事54年歷史中首度造訪的城市，也是當屆唯一的北美停靠站。活動將與南佛羅里達大學合作，在聖彼得堡市中心海濱打造為期兩週的「Ocean Live Park「賽事村，結合現場表演、帆船展示與永續主題活動。

「華特迪士尼世界度假區」（Walt Disney World Resort）也將於2027年夏季迎來全新住宿選擇。「Disney’s Lakeshore Lodge」 坐落於「Bay Lake」湖畔，以自然景觀為設計靈感，規劃近1,000間客房、湖畔別墅、餐廳，以及設有泳池與漂漂河的休閒空間，讓旅客在探索迪士尼樂園之餘，享受悠閒的湖畔假期。

・北卡羅來納州的「Pinehurst Resort」將於2027年秋季啟用第11座高爾夫球場 No. 11。這座全新18洞球場由知名設計師 Bill Coore 與 Ben Crenshaw 操刀，坐落於占地900英畝的歷史場域「派恩赫斯特沙礦球場」（Pinehurst Sandmines）。

素有「美國高爾夫之鄉」美譽的「派恩赫斯特」（Pinehurst）地區，在方圓15英哩內擁有超過40座球場，其中著名的 Pinehurst No. 2 更將於2029、2035、2041及2047年再次承辦「美國公開賽」。

・熱愛自然探索的旅客，可前往喬治亞州「奧克弗諾基國家野生動物保護區」（Okefenokee National Wildlife Refuge），一睹美國最新聯合國教科文組織世界遺產的自然魅力。這片全美最大的黑水沼澤，擁有長達120英哩的划船水道及約15,000隻美洲短吻鱷。旅客可參加自然生態導覽、體驗沼澤遊船與露營或在美國東南部唯一的金級「暗空公園」欣賞璀璨星空。

・德州「六旗嘉年華德州」（Six Flags Fiesta Texas）將於2027年歡慶開幕35週年，並推出以當地採石場景觀為靈感的全新家庭式彈射雲霄飛車「Werewolf Gorge」。這座全長4,120英呎的遊樂設施，預計成為全球同類型中最長的雲霄飛車，結合四次彈射、32個騰空時刻與沉浸式故事情節，帶來刺激的遊樂體驗。

奢華旅宿方面，Waldorf Astoria Texas Hill Country 將於德州「弗雷德里克斯堡」（Fredericksburg）開幕，成為品牌在德州的首間據點。飯店規劃60間客房、87戶品牌住宅、5種餐飲空間、占地11,000平方英呎的 SPA 與健身中心、兩座度假式泳池，以及約6,000平方英呎的室內會議空間，為旅客打造融合德州丘陵景觀與精緻生活風格的度假體驗。

夏威夷與美國屬地度假新提案：從百年傳奇旅宿到加勒比海國際航海盛典

・2027年夏威夷經典旅宿「威基基皇家夏威夷豪華精選度假酒店」（The Royal Hawaiian, a Luxury Collection Resort, Waikiki）將於2月迎接百年慶。這座坐落於威基基海灘、素有「太平洋粉紅宮殿」美譽的度假村，建於具有歷史意義的夏威夷皇室土地上，以標誌性的粉紅色建築與絕佳海濱位置聞名。為慶祝百年里程碑，度假村將推出限定文化體驗、珍貴藝術品修復及系列紀念活動，展現與威基基文化傳承的深厚連結。

・加勒比海郵輪旅遊也將迎來更多航程選擇。2027年多家國際郵輪公司將擴增停靠波多黎各「聖胡安」（San Juan）的航次。嘉年華郵輪旗下「嘉年華佛羅倫斯號」（Carnival Firenze）預計於4月首度造訪「聖胡安」，全新 Excel 級液化天然氣郵輪「嘉年華盛典號」（Carnival Festivale）則將於春季亮相。此外璽寶遊輪（Seabourn Cruise Line）也計畫安排「璽寶喝采號」（Seabourn Ovation）於2027年以聖胡安為母港，增加過境停靠航次，提供旅客更多探索加勒比海的選擇。

・美屬維京群島則將迎來國際航海盛事。「聖托馬斯」（St. Thomas）將首度以主辦港及隊伍合作夥伴身分，迎接「Clipper 2027–28 Round the World Yacht Race」。這場歷時近一年、航程超過 40,000 海里的環球帆船賽事。此外，Club Med 預計於2027年在「聖克洛伊島」（Saint Croix）開設全新度假村，為加勒比海海島假期增添全新住宿選擇。

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