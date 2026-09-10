皮克斯迷快存錢！迪士尼「怪獸電力公司」新園區2027迎客 「章魚切壽司、傳送門飛車」亮點搶先看

皮克斯迷快存錢！華特迪士尼世界近日在 D23 盛會上揭曉最新藍圖，佛州迪士尼好萊塢夢工廠將打造首座完整的「怪獸都市（Monstropolis）」主題園區，預計於2027年起分階段營運，人類將是整座城市的座上賓！

圖／©Disney/Pixer

警報解除！怪獸城市延續電影世界觀 人類受邀同歡「H.U.M.A.N. Day」

告別了過往對人類的恐慌與隨處可見的黃色隔離衣，新園區世界觀完整延續動畫結局後的全新時代。毛怪與大眼仔證實「笑聲」蘊含的能源遠勝恐懼，專門設立了「人類關係部」，打造別具意義的「H.U.M.A.N. Day（人類了解怪獸很友善日）」盛會，大方敞開城門邀請全球粉絲走入怪獸們的日常生活。

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神還原大眼仔約會勝地！章魚主廚現場動態捏壽司

動畫中大眼仔帶女友西莉亞約會的「豪生餐廳（Harryhausen's Restaurant）」，將以極高還原度實體化！店內最大看點在於導入了先進的 Audio-Animatronics 機械動態人偶技術，一隻活靈活現的多觸手章魚主廚將親自在吧檯前大展廚藝。

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想快速果腹的旅客，還能到致敬《怪獸大學》六腳吉祥物的「阿奇驚嚇豬披薩」大嗑單片披薩，順道參觀隔壁的「怪獸大學校友俱樂部」，收藏著歷代傳奇驚嚇專員的專屬展區，處處都是彩蛋。

毛怪大眼仔親自主持！球狀劇院全新大秀連番爆笑

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走進園區核心的「球狀劇院（Glob Theater）」，現場將推出全新大秀《Welcome to Monstropolis》，由大家最熟悉的毛怪蘇利文與大眼仔麥克擔綱主持。

值得一提的是，迪士尼傳奇配樂大師蘭迪・紐曼（Randy Newman）更破天荒首度為主題樂園親筆譜寫同名主題曲，為整場演出注入濃濃百老匯活力。

迪士尼首座「懸掛式雲霄飛車」！萬扇傳送門壓軸 2027年分階段營運

全場討論度破表、全球粉絲敲破碗的遊樂設施—「傳送門倉庫雲霄飛車」，確定為迪士尼樂園史上的首座懸掛式雲霄飛車（suspended coaster）。整座設施帶領遊客模擬在龐大工廠的懸掛軌道急速俯衝，宛如親身重現電影中毛怪與大眼仔在無數門扇之間驚險追逐的高潮對決。

官方確認2027年將優先開放城市街景、餐飲、全新大秀以及販售獨家周邊的驚嚇商場；備受矚目的懸掛式雲霄飛車目前仍在全力趕工中，確切營運時程有待官方後續正式揭曉。

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