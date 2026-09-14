搭郵輪輕鬆跳島　看侏儸紀牧場、觀火山，一網打盡夏威夷美景

【圖／文：溫士凱】

對於美國夏威夷的想像，大多數人的印象都環繞在美麗沙灘、搖曳的椰子樹與熱情的阿囉哈（Aloha）。然而對我來說，夏威夷更像是一位許久不見，總能一見如故的老朋友。我和這片蔚藍群島的緣分，始於一位對衝浪近乎癡迷的美國友人，當年他為了心中那道最完美的浪花移居茂宜島，也開啟了我與夏威夷的緣分。過往拜訪他和家人時，便多次飽覽這裡的綺麗景色與人文美好。這回再訪，夏威夷依舊用老朋友的姿態與溫暖陽光迎接我，也依舊美好。

飛機抵達歐胡島（Oʻahu）的檀香山（Honolulu），空氣中散發著都會與度假交融的獨特氣息，整個人就放鬆了起來。飯店陽台望出去，對面就是世界知名的威基基海灘（Waikiki），金黃沙灘綿延，弄潮的人們點綴其間；至於歷史感沉重的珍珠港（Pearl Harbor），則靜靜和人頭攢動的遊客們，訴說著大時代的故事。不過，這回歐胡島最讓我驚豔的，是好萊塢導演最愛的秘密基地「古蘭妮牧場（Kualoa Ranch）」！這裡擁有壯麗的原生態森林與鬼斧神工的地貌，是《侏儸紀公園》系列電影的經典取景地。牧場內除了電影主題導覽，還有ATV越野車、騎馬等活動，而我最喜歡的就是刺激的「高空滑索（Zipline）」。懸掛在鋼索上飛馳空中，一條長達300多公尺的峽谷草原索道，一面是電影中經典恐龍奔跑場景的拍攝地，另一面遠眺濱海美景，速度與高度的雙重快感，暢快無比啊！

▲古蘭妮牧場處處是電影拍攝場景，吸引大批朝聖遊客。

▲牧場佔地寬廣，專人帶隊騎馬導覽也很受歡迎。

▲高空滑索帶來的刺激感， 讓人容易上癮啊！

當年觸動我和夏威夷情緣的茂宜島（Maui），則用不同的景觀和渡假氛圍，帶來更愜意的享受。特別是衝浪勝地「侯歐奇帕海灘公園（Ho'okipa Beach Park）」，站在岸邊遠眺，海面上滿是前來朝聖的衝浪愛好者，不分年紀、性別與族群，與浪花共舞、追浪、騎浪，一幅幅精采畫面在眼前上映。更驚喜的，是一旁沙灘上有一整群綠蠵龜棲息產卵，時而破浪上岸，時而爬行入海，宛若「動物星球頻道」紀錄片零距離上演。至於我最愛的茂宜島渡假景點，當屬名列世界前十名的「卡納帕里海灘（Kaanapali Beach）」，海水清澈、沙子細軟、舟帆點點，周邊高級飯店與住宅區環繞。海灘中央的「捕鯨人村購物中心」（Whalers Village），高檔店家林立，赤腳在清涼海水裡漫步，度假氛圍感滿滿。

▲茂宜島上的侯歐奇帕海灘公園，是世界衝浪大賽競賽地，也是海龜保育區。

夏威夷是群島組成，每一座島都有截然不同的靈魂。像是面積最大的大島（Big Island），擁有世界知名的夏威夷火山國家公園，能近距離觀賞Kilauea火山地貌，還可以走進巨大的地下岩漿隧道；市區附近的彩虹瀑布也極具人氣。而有「花園之島」美譽的可愛島（Kauai），則能登高一覽太平洋第二大峽谷「威美亞峽谷（Waimea Canyon）」，其深邃的紅色岩層與翠綠山谷交織，視覺震撼力十足。讓人驚艷一座小島的地理景緻，竟能如此多嬌！

▲大島的地下岩漿隧道，地貌奇特，體驗讓人嘆為觀止。

▲雙腳踩在大島的火山熔岩地上，非常神奇和難得的體驗！

▲可愛島上的威美亞峽谷，太平洋第二大峽谷，壯觀綺麗。

另外，旅行中，美食一直是融入在地文化最快的方式。來到夏威夷，除了香脆的夏威夷豆和香氣濃郁的可娜（Kona）、卡霧（Kaʻū）咖啡，我最情有獨鍾的是傳統料理Poke（夏威夷生魚蓋飯）。將新鮮魚肉切塊，拌入醬油、麻油、芝麻、海苔與洋蔥，放入白飯上，海鮮鮮甜與麻油醇香在口中完美融合，是夏威夷處處可見的國民美食，更是炎夏裡最療癒舌尖的恩賜。

▲傳統料理Poke夏威夷生魚蓋飯，超市內都有販售，美味又便利。

至於夏威夷主要觀光景點分佈在歐胡、茂宜、大島和可愛島四座島嶼。跳島旅遊樂趣無窮，但交通、時間、打包行李難免舟車勞頓。還好這回我選用郵輪，一次搞定跳島交通。特別是夜間航行，化身「海上任意門」，白天一睜眼，新島嶼的美景已優雅呈現在船艙外，更不用煩惱搬行李、換飯店的辛勞。對了，這回我搭乘的挪威郵輪「美國之傲」號（Pride of America），是目前唯一專門定航於夏威夷四大島的大型郵輪，設施豐富，能同時滿足各年齡層的遊樂方式。

▲郵輪是移動式飯店，也是最聰明便利的夏威夷跳島旅遊方式。

當然，台灣人對郵輪旅遊已很熟悉，除了靠岸行程外，船上飲食美味和晚上娛樂演出是否精彩，則是共同在意的重點。這艘郵輪美食選項多、味道美式，而付費餐廳「巴西燒烤」，侍者手持肉串在桌邊現切，美味等級遠超許多陸上專業餐廳，則是我的最愛；24小時免費的美式餐廳「凱迪拉克」，即便半夜也能吃到安撫靈魂的烤雞翅、漢堡與熱狗，讓我幸福感滿滿。此外，每夜劇場表演精彩，無論是夏威夷在地呼拉舞與玻里尼西亞舞蹈，還是魔術特技，天天為完美的跳島日子劃下華麗句點。說真的，我很喜歡這回透過一艘舒適的郵輪，用最輕鬆的腳步，將這些美景與文化一網打盡。離開夏威夷那天，我站在港口前和郵輪合影道別，心中默默說了一句：「老朋友，我們不說再見，因為我知道，我很快就會再回來的！」

▲挪威郵輪上面設施豐富，不下船，也可以自在玩水曬太陽。

▲好萊塢劇場的海島之夜，精彩豐富。





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