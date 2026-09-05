首屆美國西南地區《米其林指南》揭曉 亞利桑那表現亮眼 地方料理與創意美食應有盡有

亞利桑那多元餐飲風貌，從地方風味到創意料理，展現豐富的美食文化。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】享譽國際的《米其林指南》（The MICHELIN Guide）年度盛事登場，今年重頭戲則是首屆美國西南地區《米其林指南》揭曉，其中位於美國西南部的亞利桑那州的餐飲實力再獲國際肯定，共有19家餐廳入選首屆《米其林指南》美國西南地區版，展現當地深厚的文化底蘊、豐富在地食材與優秀餐飲人才，也進一步突顯亞利桑那作為美食旅遊目的地的魅力。

亞利桑那州在競爭激烈的「必比登推介」（Bib Gourmand）類別表現亮眼，全榜共18家入選餐廳中，亞利桑那就占7家，為各州之冠，肯定其兼具品質與價值的餐飲選擇。

亞利桑那旅遊局局長 Alix Skelpsa Ridgway 表示：「此次多家美食餐廳獲得《米其林指南》肯定，印證了旅客與在地居民多年來對亞利桑那餐飲的認同。從精緻的沙漠元素餐飲體驗，到展現在地特色的傳統料理，亞利桑那擁有全美最具活力、多元且高水準的餐飲文化之一。主廚與餐飲團隊透過一道道料理，呈現屬於亞利桑那的文化特色。我們恭喜每一位此次獲得肯定的主廚以及餐廳。」

從新銳廚藝到永續餐桌 亞利桑那餐飲人才獲米其林肯定

此外，多位亞利桑那州主廚與餐飲專業人士也獲得個人獎項肯定，涵蓋新銳廚藝人才、永續餐飲實踐及葡萄酒餐飲策劃等領域，展現當地餐飲產業多元且成熟的發展實力。除了餐廳入選外，亞利桑那多位餐飲專業人才也在首屆美國西南地區《米其林指南》中獲得個人獎項肯定，涵蓋新銳廚藝、永續餐飲及侍酒專業。

▲「René Andrade」展現新世代主廚對亞利桑那地方料理的創新詮釋。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

◎ 米其林年輕主廚獎（MICHELIN Young Chef Award）｜René Andrade

・鳳凰城 Bacanora、Huarachis Taqueria

・以鮮明的索諾蘭火烤風味、出色廚藝與領導力受到肯定，展現新世代主廚對亞利桑那地方料理的創新詮釋。

◎ 米其林永續餐飲倡議獎（MICHELIN Mindful Voices Award）｜Charleen Badman

・斯科茨代爾 FnB

・長期推動在地農場到餐桌的供應鏈，並以當季蔬食為料理核心，同時積極投入社區飲食倡議，展現對在地食材與永續理念的實踐。

◎ 米其林侍酒師獎（MICHELIN Sommelier Award）｜John Germain

・斯科茨代爾 RESERVE

・憑藉專業選酒、餐酒搭配與細緻桌邊服務獲得肯定，為用餐體驗增添更完整的葡萄酒專業。

2026《米其林指南》美國西南地區版｜亞利桑那州獲選名單

◎ 必比登推介（Bib Gourmand）｜7家

表彰提供優質料理、同時兼具親民價格與高性價比的餐廳。

・FnB｜斯科茨代爾 (Scottsdale)

・Huarachis Taqueria｜鳳凰城

・kid sister｜鳳凰城

・Little Miss BBQ｜鳳凰城

・Lom Wong｜鳳凰城

・Pizzeria Bianco｜鳳凰城

・Valentine｜鳳凰城

▲亞利桑那Atria餐飲團隊專注料理製作，展現在地餐飲的專業與創意。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

◎ 米其林入選餐廳（MICHELIN Selected）｜12家

由米其林評審依全球一致標準評選，肯定餐廳在料理品質與烹飪水準上的穩定表現。

・Atria｜旗桿鎮（Flagstaff）

・Bacanora｜鳳凰城

・Christopher’s at Wrigley Mansion｜鳳凰城

・Fry Bread House｜鳳凰城

・Glai Baan｜鳳凰城

・Hush Public House｜斯科茨代爾

・INDIBAR｜天堂谷（Paradise Valley）

・Latha｜鳳凰城

・Pretty Penny｜鳳凰城

・RESERVE｜斯科茨代爾

・Shinbay｜斯科茨代爾

・Tratto｜鳳凰城

◎ 米其林星級｜2026 年亞利桑那州尚無餐廳獲得星級評等。

◉ 2026《米其林指南》美國西南地區版 關鍵數字一次掌握

・4州入選：亞利桑那州、內華達州、猶他州及新墨西哥州

・64家餐廳入選

・5家米其林星級餐廳：2星 1家、1星 4家，無 3星餐廳

・18家必比登推介餐廳

・41家米其林入選餐廳

亞利桑那美食版圖躍上國際舞台

亞利桑那州此次納入《米其林指南》全新美國西南地區版，與內華達州、猶他州及新墨西哥州共同接受評選，也讓當地餐旅產業進一步接觸重視美食體驗的全球旅客。作為具國際影響力的餐飲評鑑，《米其林指南》的肯定有助提升亞利桑那餐飲在國際市場的能見度，吸引以美食作為旅程規劃重點的旅客造訪。

《米其林指南》匿名評審員依循全球一致的五項標準，評選美國西南四州餐廳，包括食材品質、風味與烹調技巧、料理中展現的主廚個性、風味協調度，以及不同菜色與多次造訪間的一致性。完整入選名單已於2026/08/26在「拉斯維加斯楓丹白露酒店」（Fontainebleau Las Vegas）舉行的產業頒獎典禮中正式揭曉。

產業領袖代表肯定亞利桑那餐飲實力

亞利桑那餐飲協會（Arizona Restaurant Association）總裁暨執行長 Steve Chucri 表示：「多年來，我們持續推廣亞利桑那的在地餐飲，也一路見證產業成長為具國際水準的美食力量。《米其林指南》的肯定不只是一項榮譽，更代表國際對主廚與餐旅團隊長期投入、專業與創意的認可。此次成果實至名歸，也將進一步推動亞利桑那餐飲產業在國際舞台上的發展。」

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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