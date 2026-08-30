用250種方式認識亞利桑那！精選旅宿＋吃喝玩樂推薦清單大公開

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接「美國建國250週年」，亞利桑那州以一張數位通行證，邀請旅客重新打開這片西南風景，免費推出的 「America250 AZ：歡慶探索通行證」（America250 AZ: Celebrate & Explore Pass）精選全州250處特色地點，從戶外探險、博物館到酒莊與餐廳皆收錄其中。旅客可依照通行證規劃自己的探索路線，並在造訪景點後完成 Check-in，蒐集數位貼紙，讓一趟公路旅行增添收藏感，也為初訪與回訪亞利桑那的旅客提供不同的旅行靈感。

亞利桑那旅遊局台灣代表處蔡璧如處長表示：「我們持續透過多元主題與旅遊新訊，展現大峽谷之州豐富的目的地魅力。從西部牧場與大峽谷深度體驗、66號公路沿線新據點，到歷史文化景點、特色旅宿與航空服務，近期皆有嶄新發展，適逢美國建國250週年，更多文化探索亮點陸續推出，歡迎台灣旅客來訪。」

▲亞利桑那州「圖森」（Tucson）「白馬牧場」（White Stallion Ranch）提供旅客體驗騎馬、趕牛等西部牧場活動。 圖：Ulises Escobar／來源

從牛仔技能假期到大峽谷深度體驗

呼應近年興起的「Skillcation 技能型度假」風潮，亞利桑那的西部牧場正把「度假」變成一場更有參與感的體驗。入住「Dude Ranch」，不只是換上牛仔靴拍照，而是真正走進美國西部生活：在「圖姆斯通牧場紀念酒店」（Tombstone Monument Ranch）學騎馬、射箭、趕牛，甚至體驗牲畜耳標作業；初次接觸馬術的旅客，可以到「威肯堡」（Wickenburg）的「凱艾巴牧場旅館」（Kay El Bar Guest Ranch），從梳理馬匹、備鞍一路學到騎乘；想把腎上腺素再拉高一點，「圖森」（Tucson）的「白馬牧場」（White Stallion Ranch）還準備了擲斧、攀岩等戶外挑戰。比起「看見」西部，這次更像是親自成為故事的一部分。

大峽谷方面也迎來讓健行迷期待已久的消息。藏身谷底的「幻影牧場」（Phantom Ranch）健行客宿舍將於09/01重新開放，與既有歷史小木屋一同成為大峽谷谷底唯一的室內住宿。男女分宿的設計特別適合獨行旅客與小型健行團體，也讓深入峽谷的旅程多了一種難得的過夜方式。目前住宿開放預訂至2027/08/31，後續則恢復抽籤制度，對真正想走進大峽谷深處的人而言，這一晚或許比任何觀景台都更令人難忘。

而偏愛公路旅行的人，亞利桑那也多了一個很「美式」的新停靠點。州境內首間「Buc-ee’s」已於「固特異」（Goodyear）開幕，這個深受美國旅客喜愛的大型公路休息站早已不只是加油站，而是一種「Americana 公路文化」符號。從 BBQ 牛胸肉、軟糖、招牌 Beaver Nuggets 到各式紀念品，讓原本只是途中補給的一站，也成為體驗「Americana 美式公路文化」的新地標。

▲亞利桑那州「金曼」附近知名「沙漠鑽石蒸餾酒廠」（Desert Diamond Distillery）獲 IWSC 卓越金牌的 Gold Miner Barrel Reserve Platinum 10年陳釀蘭姆酒。【※ 禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】 圖：Brittany Pratt／來源

66公路上的金牌滋味 蒸餾酒廠獲國際肯定

位於亞利桑那州「金曼」（Kingman）鄰近「66號公路」（Route 66）的「沙漠鑽石蒸餾酒廠」（Desert Diamond Distillery）旗下熟成10年的「黃金礦工桶藏珍藏蘭姆酒」（Gold Miner Barrel Reserve Rum）於2026「國際葡萄酒暨烈酒競賽」（International Wine & Spirits Competition, IWSC）獲頒卓越金牌，今年僅14款蘭姆酒獲此殊榮，也是酒廠第六度獲得此項國際肯定。

旅客沿「66號公路」自駕時，可順道參加酒廠導覽與品飲，並入住園區內由「歷史火車守車」（historic caboose）改造的特色旅宿，為公路旅行增添獨特西部風情。

▲亞利桑那州「圖森」（Tucson）凱悅酒店預計於2027年底開幕。 圖：SWAIM ASSOCIATES／來源

住進風格裡 從歷史旅店到沙漠奢華度假

「圖森」（Tucson）首間「圖森凱悅酒店暨會議中心」（Hyatt Regency Tucson Convention Center）預計於2027年底開幕，將由市中心會議中心旁的既有飯店基地改造而成，規劃291間客房、泳池、大型宴會廳及約22,000平方英呎會議空間，兼顧商務、會展與休閒旅客需求。

▲亞利桑那州「溫斯洛」（Winslow）的「拉波薩達酒店」（La Posada Hotel）同樣名列美國歷史旅宿組織。 圖：La Posada Hotel／來源

歷史旅宿也迎來新榮耀，「圖森」的「亞利桑那旅館」（Arizona Inn）與「溫斯洛」（Winslow）的「拉波薩達酒店」（La Posada Hotel）近期雙雙入選「美國歷史飯店」（Historic Hotels of America）。1930年開幕的「亞利桑那旅館」以西班牙殖民風格、粉紅色土坯牆與歷史花園聞名；「拉波薩達酒店」則是美國最後一座「Harvey House」（哈維之家），由知名建築師 Mary Colter 設計，旅客可結合住宿、館內餐飲與 66 號公路景點，感受美國西南風情。

位於「斯科茨代爾」（Scottsdale）的「金普頓米拉利納度假村暨別墅天堂谷」（Kimpton Miralina Resort & Villas Paradise Valley）則進入總額7,000萬美元改造計畫的最後階段，預計2027年初完成。升級內容包括134間翻新別墅、約4,600平方公尺的會議空間、現代日式餐廳「Katsuya」，以及全新住宅式「飯店中的飯店」The Enclave，進一步豐富亞利桑那的高端度假選擇。

▲亞利桑那州「圖森」（Tucson）「教會花園農業博物館」（Mission Garden），現已列入美國國家史蹟名錄。 圖：Visit Tucson／來源

如果想從自然景觀之外，讀懂這片土地更深層的故事，「圖森」（Tucson）的「教會花園」（Mission Garden）值得留一段時間慢慢走。這座「活的農業博物館」近期正式列入「美國國家史蹟名錄」（National Register of Historic Places），所在位置曾是 O'odham 原住民族祖居地 Cuk Son，也是美國歷史最悠久、持續耕作至今的農業地景之一。旅客可免費入園，沿著不同植物與農作區域，認識原住民族文化、傳統農耕方式，以及人們如何在沙漠環境中與土地共生。

把視線轉往「普雷斯科特」（Prescott）則能從人物故事看見亞利桑那另一面。「夏洛特霍爾博物館」（Sharlot Hall Museum）近期揭幕一座約2.1公尺高的青銅雕像，紀念創辦人－夏洛特・M・霍爾（Sharlot M. Hall）。身兼歷史學家、詩人、社會倡議者與說故事者，她是亞利桑那早期極具影響力的女性人物之一。館內透過拓荒時代展覽、歷史建築、植物園與紀念早期女性先驅的玫瑰園，串起人物與地方發展的軌跡，也讓旅客從自然之外，更立體地認識這片土地的文化底蘊。

攜手空山基 星宇銀色美學飛進亞利桑那州

台灣旅客前往亞利桑那州，從飛行本身就能感受設計巧思。星宇航空（STARLUX Airlines）攜手日本藝術家空山基（Hajime Sorayama）打造的限定聯名彩繪機「AIRSORAYAMA SILVER」，近日首度飛抵北美，降落於「鳳凰城天港國際機場」（Phoenix Sky Harbor International Airport）。這架 A350-1000 客機現已投入「台北－鳳凰城」航線營運，以極具未來感的銀色機身設計成為亮點，並透過更大的座位配置提升載客量，讓直飛亞利桑那更具辨識度。

◉ 更多亞利桑那旅遊資訊，請參考 visitarizona.com。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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