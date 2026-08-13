快樂兒童餐太狂！ 麥當勞聯名「Sanrio×哥吉拉」8/18全美開搶8款公仔曝光、台粉瘋狂敲碗

連大人都擋不住的極致反差萌！麥當勞快樂兒童餐（Happy Meal）大膽跨界找來日本東寶超級巨星「哥吉拉」與三麗鷗明星天團「Hello Kitty and Friends」強強聯手，預告片一出立刻在社群引爆熱烈討論！

圖／翻攝IG@mcdonalds

美國麥當勞日前在官方社群突襲發布預告，片中只見經典的Happy Meal紅色餐盒獨自漂浮於海面，隨後巨浪湧起，戴著哥吉拉頭套的Hello Kitty震撼衝出水面，畫面致敬怪獸電影中巨獸從深海登場的經典名場景，更宣告「Cute Meets Kaiju（可愛遇上怪獸）」的夢幻連動，讓全台收藏玩家與粉絲雙眼一亮。

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最吸睛的靈魂主角非「哥吉拉×Hello Kitty」莫屬。Hello Kitty整張白色招牌小臉被包覆在黑灰色的哥吉拉巨頭之中，完美還原了哥吉拉皮膚的粗糙紋路、頭頂尖角與銳利眼神；更絕的是，Kitty標誌性的大紅色蝴蝶結依然硬挺地俏立在哥吉拉頭套側邊，「兇萌反差感」讓人直呼太犯規。

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三麗鷗家族夥伴也全員「怪獸化」！根據目前網路流出的宣傳圖，全系列預計推出8款玩具，三麗鷗角色穿戴上各式翅膀、尖角與獠牙，在微縮城市街道與高樓間現身，Q萌輪廓與東寶怪獸特徵完美融合，包含：

-Hello Kitty=哥吉拉

-酷洛米=機械哥吉拉

-美樂蒂=摩斯拉

-大眼蛙=王者基多拉

-酷企鵝=拉頓

-布丁狗=蓋剛

-大耳狗=戴斯特洛伊亞

-巧克貓=太空哥吉拉

這套夢幻企劃，預計於2026年8月18日起在美國指定麥當勞門市限量開賣，勢必將掀起一波代購與整套收藏熱潮。目前台灣麥當勞尚未公布是否引進，台灣粉絲已紛紛在社群下留言敲碗，期盼這款神仙聯名也能儘快登台！

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