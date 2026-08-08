馬丘比丘、彩虹山、的的喀喀湖一生必去一次！「五星秘魯旅遊」13天如何預防高山症，深度探索印加古文明？

秘魯擁有豐富的古文明歷史遺產與多樣的自然地貌，向來是許多旅人心中一生必去一次的地點。然而，由於觀光景點多集中在海拔 3,000 公尺以上的安地斯山區，高山症反應、體力負荷也是旅客最擔心的問題。

雄獅旅遊精心規畫的行程「五星秘魯漫遊 13 日」，重點便著重於長途旅行中，如何讓旅客舒適順利地走訪馬丘比丘、的的喀喀湖、彩虹山等經典景點。

秘魯擁有豐富的古文明歷史遺產，圖中為馬丘比丘與羊駝。圖片來源｜雄獅旅遊提供

如何降低高山症機率，成為秘魯旅遊最大關鍵

前往秘魯旅遊，從各方面降低高山症反應與長途交通帶來的疲勞感，是雄獅規劃行程時的主要考量，為了減少旅客的體力負擔，特地安排 10 晚的五星級住宿，以高品質睡眠環境幫助恢復精神。第一天抵達首都利馬時，因時差關係已是晚上，出關後馬上入住飯店好好休息，避免夜宿飛機後銜接觀光行程的辛苦，紓解長途飛行的疲憊。

從利馬一路適應海拔高度，循序走進印加帝國的世界

在路線設計方面，雄獅採取從低海拔逐步向高海拔移動的策略，先帶領旅客在利馬造訪世界文化遺產──老城區，包括軍事廣場、利馬主教堂、聖法蘭西斯教堂修道院等保留西班牙殖民時期的建築，讓旅客習慣時差、調整好身體狀態後，再前往位於高海拔的庫斯科、安地斯山聖谷（Valle Sagrado）、馬丘比丘、彩虹山、的的喀喀湖等景點，搭配喝一些當地特色古柯茶、多吃富含維他命 C 水果的小撇步，都有助於降低發生高山症的機率。

位於利馬的軍事廣場。圖片來源｜雄獅旅遊提供

庫斯科：印加帝國昔日首都

庫斯科海拔約 3,400 公尺，曾是強盛印加帝國的首都，也是美洲目前有人居住最古老的城市，1983 年被列為世界文化遺產，城內與周邊保存了大量精巧的印加古蹟與遺址，是進入馬丘比丘的主要門戶。在庫斯科，歷史並非靜止的陳列文物，而是活生生的空間體驗，城內隨處可見印加石牆與西班牙殖民建築融合的獨特景致，例如 JW Marriott El Convento Cusco 飯店就是由 16 世紀修道院改建而成，地基甚至保留了更早期的基爾基文物。

庫斯科，曾是強盛印加帝國的首都。圖片來源｜雄獅旅遊提供

整座庫斯科城市被列為世界文化遺產。圖片來源｜雄獅旅遊提供

由 16 世紀修道院改建而成的 JW Marriott El Convento Cusco 飯店。圖片來源｜雄獅旅遊提供

馬丘比丘：天空之城藏世紀之謎

至於被譽為「天空之城」的馬丘比丘，不僅被聯合國教科文組織列為世界自然及文化雙重遺產，更被選為新世界七大奇景之一。要不是 1911 年一位美國考古學家意外發現了這裡，誰都沒有想到懸崖絕壁頂端，竟有一個見證印加帝國輝煌歲月的偉大遺跡。遺世獨立的天空之城，不只擁有宮殿、廟宇、住宅區、墓園等精巧的石造建築，還有許多至今尚未解開的謎團。

馬丘比丘被聯合國教科文組織列為世界自然及文化雙重遺產。圖片來源｜雄獅旅遊提供

馬丘比丘有許多至今尚未解開的謎團。圖片來源｜雄獅旅遊提供

納斯卡線：飛上天空俯瞰地表巨大密碼

藏有神祕色彩的還有納斯卡線（Nazca Lines），1939 年因為飛機從上空經過才發現這 800 多幅大地之畫，被認為是西元 400 到 650 年間的納斯卡文明產物，但納斯卡人是如何精準地描繪出蜂鳥、禿騖、猴子等圖案？雄獅安排旅客搭乘 12 人座飛機飛上天空，親自推理一番！

1939 年因為飛機從上空經過才發現納斯卡線。圖片來源｜雄獅旅遊提供

雄獅安排旅客搭乘 12 人座飛機飛上天空，俯瞰神祕的大地畫。圖片來源｜雄獅旅遊提供

彩虹山、的的喀喀湖，看見秘魯最震撼自然奇景

秘魯除了古文明，自然景致也充滿驚奇：彩虹山被《國家地理雜誌》選為此生一定要造訪的 100 個地方之一，因礦物沉積形成的七種顏色漸層灑落在山坡之上，像是電影中才會出現的夢幻場景。由於彩虹山海拔高度超過 5,000 公尺，含氧量低，雄獅特別安排讓旅客騎馬上下山，免去辛苦爬山節省體力。

彩虹山被《國家地理雜誌》選為此生一定要造訪的 100 個地方之一。圖片來源｜雄獅旅遊提供

還有「世界最高淡水湖」的的喀喀湖，湖中最引人入勝的，便是 Uros 族世世代代居住的人工蘆葦島，由蘆葦一層層編織而成，堅固卻又隨風與水律動，展現了人類與自然共生的智慧。島上居民至今仍保留以蘆葦建屋、製船的古老生活方式，同時以歌舞與手工藝迎接遠方旅人。

「世界最高淡水湖」的的喀喀湖。圖片來源｜雄獅旅遊提供

Uros 族世世代代居住的人工蘆葦島，居民以蘆葦建屋、製船。圖片來源｜雄獅旅遊提供

從餐桌認識秘魯文化

飲食也是了解一個國家的直接方式。秘魯餐食大量運用了在地食材，如藜麥、奇亞子、紫玉米以及多個品種的馬鈴薯。在部分地區，旅客也有機會嘗試當地的特殊食材，如天竺鼠料理和羊駝肉等。

雄獅在這趟行程中還特別安排了自印加時代流傳至今的「印加大地鍋」，讓旅客親自從大地鍋中取出大地恩賜的美食，搭配一杯國民消暑飲料「紫玉米汁」或印加可樂，把傳統的印加文化，轉化為生命中深刻的旅遊記憶。

秘魯國民消暑飲料「紫玉米汁」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306085