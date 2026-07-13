健行者夢想中的天堂！走進大西洋彼端 加拿大紐芬蘭與拉布拉多的荒野秘境

【旅奇傳媒/編輯部報導】加拿大紐芬蘭與拉布拉多（Newfoundland and Labrador Tourism）堪稱健行者與漫步旅行愛好者的天堂，擁有長達約2萬9,000公里的原始海岸線與潔淨沙灘，全省更規劃了300多條健行與步道，從城市散步路線、濱海健行，到深入荒野的長程探險，都能滿足不同程度旅人的需求。

每逢夏季，還有機會同時欣賞海鳥、鯨魚與漂浮冰山同框的壯觀景象，當地人將這難得的自然盛宴稱為「三重驚喜」（Triple Play）。

▲加拿大紐芬蘭與拉布拉多令人感受到健行、親近大自然的美好。 圖：Newfoundland and Labrador Tourism／提供

如果想以自己的步調探索紐芬蘭與拉布拉多，最知名的，莫過於「東海岸步道」（East Coast Trail）。這條全長336公里的步道網絡，由多條相互串聯的路線組成，沿著崎嶇海岸蜿蜒延伸，被譽為大西洋加拿大地區最壯麗的海岸健行路線之一。無論是經驗豐富的登山客，還是偏好輕鬆漫步的旅人，都能依照自身體能挑選適合的路段。一路上可欣賞高聳海崖、經年累月受海浪侵蝕而形成的海蝕柱，以及隱身海岸間的靜謐沙灘，每一步都是令人難忘的風景。

位於「東港半島」（Eastport Peninsula）的「Damnable Trail」步道群，名稱源自一則充滿傳奇色彩的海盜故事。這裡規劃了不同難度的健行路線，從崎嶇岩地、臨海峭壁，到歷史悠久的墓園與寧靜海灘，沿途景觀變化豐富。更特別的是，這些步道大多沿著早年居民往返濱海聚落的古老小徑而建，在公路尚未開闢之前，正是串連社區的重要交通路線，因此每一步都彷彿走進當地的歷史軌跡。

若想一邊健行、一邊追逐冰山，位於東北海岸「特威林蓋特島」（Twillingate Island）的「Twillingate Rockcut Trails」是絕佳選擇。步道沿著遼闊海岸與岩石灘地蜿蜒前行，而「特威林蓋特」 (Twillingate) 正好坐落於著名的 「冰山大道」（Iceberg Alley） 上，每年7月初，都是欣賞巨大冰山漂流而過的最佳時節，沿途還有機會遇見海鳥與鯨魚。

這座中高難度步道系統亦設有荒野露營平台，讓健行者得以夜宿野外，在滿天星斗下伴隨海浪拍岸聲入眠。部分路段甚至貼心設置畫架，鼓勵旅人停下腳步，以畫筆記錄眼前壯麗的自然景色，為旅程留下專屬回憶。

若想深入「拉布拉多」（Labrador）的荒野，則不能錯過「Labrador Pioneer Footpath」。這條步道沿著「拉布拉多海峽」（Labrador Straits）海岸延伸，循著已有9,000年歷史的古老步行路徑而建，不僅承載著悠久的人文足跡，也串聯起一座座沿海聚落，見證了世代居民與海洋共存的生活方式。同樣位於「冰山大道」上的這條步道，以遼闊壯觀的海岸景致與原始粗獷的自然風貌聞名。體力充足的健行者可以一次挑戰完整路線，白天漫步純淨海岸，夜晚則在野外紮營，沉浸於天地之間。

行程中，也別忘了造訪雄踞海岸的「阿穆角燈塔」（Point Amour Lighthouse）－這座燈塔是全省最高的燈塔，除了能俯瞰遼闊海景，也收藏著許多關於燈塔守護人與歷史沉船事件的動人故事。

無論你最終選擇走進哪一條步道、探索哪一片風景，都很可能在返家後便開始想念這片土地，迫不及待規劃下一次旅程。

▲傳統鹽漬鱈魚。 圖：Newfoundland and Labrador Tourism／提供

此外，想深入了解紐芬蘭的漁村文化，不妨走訪「Random Passage」，親眼見證世代相傳的鱈魚加工技藝。紐芬蘭沿海地區，尤其是「紐邦納維契」（New Bonaventure）所在的「博納維斯塔半島」（Bonavista Peninsula），是傳統鹽漬鱈魚（Salt Cod）的重要發源地。數百年來，當地漁民捕獲鱈魚後，會立即去除內臟，並在木製漁棚（fishing stage）鋪上粗鹽醃製、風乾，以延長保存期限，這項工藝也成為形塑沿海聚落發展的重要文化傳承。

▲紐芬蘭與拉布拉多民俗節。 圖：Newfoundland and Labrador Tourism／提供

而即將於08/08在市中心的「班納曼公園」（Bannerman Park）舉辦的「紐芬蘭與拉布拉多民俗節」（Newfoundland and Labrador Folk Festival），是加拿大「聖約翰斯」（St. John's）一個歷史悠久的傳統音樂慶典，由紐芬蘭與拉布拉多民俗藝術協會主辦，也是當地民眾享受夏天的家庭音樂日。

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