經典地標到戶外冒險全面升級 亞利桑那夏季旅遊「全新亮點」

【旅奇傳媒/編輯部報導】「亞利桑那旅遊局」（Arizona Office of Tourism）持續推動「大峽谷之州」多元的旅遊體驗，包羅萬象世界級自然景觀、歷史文化地標、經典66號公路，星空觀測、戶外冒險與奢華度假選擇，為規劃美西行程提供更多靈感。

亞利桑那旅遊局局長艾莉克斯·思克芭莎·瑞吉葳（Alix Skelpsa Ridgway）表示：「今夏隨著多項景點重新開放、全新住宿與露營設施登場，以及暗空旅遊與友善無障礙措施升級，亞利桑那正以更豐富的旅遊面貌迎接來自全球的旅客。」

▲「大峽谷國家公園北緣」重新開放，到訪旅客可欣賞壯闊峽谷景觀。 圖：亞利桑那旅遊局／來源

重返大峽谷北緣，解鎖夏季最壯闊視角

「大峽谷國家公園北緣」（Grand Canyon North Rim）已於05/15重新對外開放，正式揭開年度夏季旅遊季。此次重啟別具意義，這是自去年「龍布拉沃山火」（Dragon Bravo Fire）影響該區後，旅客再次得以造訪北緣知名觀景點、步道與露營區域。相較全年開放、遊客較多的南緣，北緣每年開放季較短，旅遊氛圍也更加寧靜，向來以壯闊開闊的峽谷視野深受自然愛好者喜愛，也特別適合想避開人潮、深入感受大峽谷原始風貌的旅客。

除了北緣重啟，大峽谷南緣的歷史建築 Lookout Studio（觀景台） 也在修復工程後重新開放，為旅客帶來另一處經典景觀亮點。這座由美國西南建築名家 Mary Jane Colter 於1914年設計的石木結構建築，座落於峽谷邊緣，過去即以絕佳視野聞名。此次修復工程不僅修復原始石材與木構細節，也重新呈現長年被遮蔽的建築特色，並同步提升參觀動線與無障礙設施。如今，Lookout Studio 以禮品店形式重新迎客，讓旅客在欣賞大峽谷壯麗景觀之餘，也能感受百年建築與自然地景交織而成的歷史魅力。

▲旅客可在「旗桿鎮」（Flagstaff）體驗山地自行車路線，感受亞利桑那豐富的戶外冒險魅力。 圖：亞利桑那旅遊局／來源

66號公路百年慶倒數，沿線深度新玩法

隨著2026年美國「66號公路」迎來百年紀念，亞利桑那州沿線旅遊體驗也持續升級。「旗桿鎮」（Flagstaff）全新推出由 「Freaky Foot Tours」規劃的「66號公路」步行導覽，帶領旅客以兩小時走訪市中心約2.1公里路段與18個特色停靠點，從1926年原始路線到1934年改道路線，透過在地故事、歷史軼聞與城市傳說，重新認識這條被譽為「公路之母」的經典道路。

「流星隕石坑」（Meteor Crater）也推出全新「坑底導覽」（Floor Tour）首度讓旅客從隕石坑邊緣深入坑底，在專業導覽下沿著歷史悠久的「太空人步道」（Astronaut Trail）前進，探索地質景觀、採礦歷史與 NASA 太空人訓練足跡。此進階健行導覽每週六上午開放，每梯次限額30人，建議提前預訂。

霍皮當代藝術展登場，從視覺創作走進西南部族文化

旗桿鎮（Flagstaff）的「北亞利桑那博物館」（Museum of Northern Arizona）近期推出「Artist Hopid Unveiled」展覽系列，聚焦1970年代開創性的霍皮族藝術團體「Artist Hopid」。展期至2027年4月，展覽透過三階段主題策展，集結歷史作品與近代傑作，呈現傳統霍皮文化意象如何與現代繪畫技法交融，帶領旅客從當代藝術視角，深入認識亞利桑那深厚的原住民族文化。

對台灣旅客而言，這不僅是一場難得的藝術展覽，也是在美國西南旅程中理解在地文化、傳統故事與當代創作精神的重要窗口，親身感受這段持續數十年、重新定義原住民藝術的視覺傳承。

▲Dwell RV Resort & Casita Cabins 位於托波克（Topock），提供 RV 露營與度假小屋住宿選擇。 圖：Dwell RV Resort & Casita Cabins／來源

全新 RV 度假村與湖畔露營選擇，打造戶外旅遊新體驗

今年夏季，位於「托波克」（Topock）的「Dwell RV Resort & Casita Cabins」帶來全新戶外住宿體驗。度假村提供164個水電排污全配備 RV 露營車營位，以及20間精心設計的 casita 度假小屋，館內設有泳池、匹克球場與會所。無論是「66號公路」自駕途中的短暫停留，或規劃多日戶外度假，都能提供舒適便利的住宿選擇。

度假村距離科羅拉多河僅約3分鐘車程，前往「哈瓦蘇湖市」（Lake Havasu City）也在1小時車程內，方便旅客串聯水上活動、越野探險與健行行程。

▲「香蒲灣州立公園」（Cattail Cove State Park）位於哈瓦蘇湖市（Lake Havasu City），適合湖畔露營與水上活動。 圖：亞利桑那州立公園與步道系統／來源

哈瓦蘇湖市的「香蒲灣州立公園」（Cattail Cove State Park）也新增 Upper Cattail 露營區，提供78個全配備營位，適合帳篷露營與 RV 旅遊。旅客可在湖畔享受划船、釣魚、獨木舟與游泳等活動，也能沿著州立公園步道健行，或在沙灘上放鬆休憩。4月至9月期間露營需至少預訂兩晚，建議旅客提前線上預約。

▲Fairmont Scottsdale Princess 位於斯科茨代爾（Scottsdale）提供奢華舒適的沙漠度假體驗。 圖：Jeff Zaruba／來源

奢華度假與山地騎行雙亮點，展現多元魅力

想在旅途中放慢腳步、享受度假氛圍，位於「斯科茨代爾」（Scottsdale）的「費爾蒙特斯科茨代爾公主飯店」（Fairmont Scottsdale Princess）是值得關注的住宿選擇。其中，私密別墅區 Privado Villas 近期榮獲「AAA Five Diamond」評等，肯定其卓越的住宿品質與服務體驗。

這座被譽為「度假村中的度假村」的高端住宿空間，提供精緻套房、專屬泳池、舒緩 Spa、精緻餐飲與專屬禮賓服務，適合長天數停留、家庭旅遊或多代同遊。除了奢華度假，戶外冒險同樣是大峽谷之州的旅遊亮點。

「普雷斯科特」（Prescott）與「旗桿鎮」（Flagstaff）近期獲得國際山地自行車協會」（International Mountain Bicycling Association）授予「IMBA Trail Town」認證，肯定兩地在步道建設、在地維護與永續管理上的投入。

▲「管風琴仙人掌國家紀念區」（Organ Pipe Cactus National Monument）近期獲認證為「國際暗空公園」。 圖：美國國家公園管理局／來源

數位護照整合觀星路線，暗空旅遊「星」升級

憑藉遼闊沙漠地景、低光害環境與豐富星空觀測資源，「大峽谷之州」長年深受天文迷與攝影愛好者喜愛，近期更再添兩處全新暗空認證地點。

位於阿霍（Ajo）附近的「管風琴仙人掌國家紀念區」（Organ Pipe Cactus National Monument），成為州內最新的「國際暗空公園」（International Dark Sky Park）。旅客白天可欣賞壯觀的風琴管仙人掌與「索諾蘭沙漠」（Sonoran Desert）生態，入夜後則能仰望銀河與滿天星斗。

位於大鳳凰城都會區的「阿帕契章克申市政中心」（Apache Junction Municipal Complex），則新獲「城市暗空區」認證地點（Urban Night Sky Place）肯定，讓城市旅客也能在結束白天後，安排夜間步道導覽與望遠鏡觀星體驗，在城市邊界感受沙漠星空的靜謐魅力。

亞利桑那旅遊局亦推出全新免費數位指南《亞利桑那暗空探索護照》（Starstruck: Arizona Dark Sky Expedition Passport），串聯全州超過30處頂級觀星地點與暗空認證社區。旅客不需下載 App，即可透過數位護照規劃星空旅程，造訪指定地點後完成打卡、累積點數並兌換獎勵。對喜愛自然、攝影與天文主題的台灣旅客而言，提供美國西南觀星旅遊的全新探索方式。

導入電動越野輔具，開啟戶外體驗新篇章

「亞利桑那州立公園暨步道系統」（Arizona State Parks and Trails）持續提升戶外旅遊友善度，部分州立公園現已導入電動越野行動輔具（TerrainHopper），協助行動不便旅客穿越岩石與不平整路面，安心探索自然景觀。

此服務為「亞利桑那無障礙行動計畫」（Arizona Adaptive Mobility Program）的一部分，首批電動越野行動輔具已於「洛金河牧場州立公園」（Rockin’ River Ranch State Park）啟用，並陸續開放「哈瓦蘇湖州立公園」（Lake Havasu State Park）與「奧拉克州立公園」（Oracle State Park）預約使用，旅客可提前最多60天線上預訂。

▲「梅薩」（Mesa）提供立式划槳等戶外活動，是探索鳳凰城都會區周邊自然玩法的理想地點。 圖：Visit Mesa／來源

全新戶外冒險指南，輕鬆探索城市周邊自然

「Visit Mesa」推出全新數位與紙本《戶外冒險指南》整合「梅薩」（Mesa）周邊豐富的自然與戶外活動資源，涵蓋健行、山地自行車、水上活動、攀岩與越野探險等主題。指南收錄精選行程、推薦步道、與季節性戶外活動靈感，協助旅客輕鬆安排鳳凰城都會區周邊的自然探索。旅客可線上下載，或至「Visit Mesa」遊客中心索取紙本版本。

◉ 更多亞利桑那旅遊資訊，請參閱 www.visitarizona.com 官網。

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