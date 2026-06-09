不只是度假！夏威夷「六大話題飯店」重新定義奢華旅遊 打造全新度假面貌

【旅奇傳媒/編輯部報導】夏威夷以特殊的火山自然景觀、海洋文化與獨特的阿羅哈精神聞名，長年吸引全球旅人造訪。近年隨著全球旅遊趨勢逐漸聚焦於深度體驗與永續理念，夏威夷迎來一波飯店升級潮，不僅有全新度假村落成，更有經典地標斥資翻新，從高端隱秘旅宿到療癒型度假體驗，展現更趨多元的度假樣貌。以下精選六家話題飯店，提供旅客全新的度假靈感。

▲夏威夷傳統茅草屋為「Kona Village」一大特色。 圖：Kona Village, A Rosewood Resort／來源

夏威夷島 | 瑰麗酒店 Kona Village, A Rosewood Resort：榮獲米其林三星鑰的永續奢華秘境

同樣位於夏威夷島的「瑰麗酒店」（Kona Village），曾因2011年海嘯重創而關閉十餘年，經過漫長的悉心重建後，已於2023年7月正式重新開幕，並在2024年獲得「米其林三星鑰」的殊榮，是目前夏威夷唯一達到此等級的飯店。

有別於傳統大樓型飯店，度假村打造了150間夏威夷傳統茅草屋（Hale）散佈於黑沙灘旁，整體設計融合黑熔岩海岸景觀與夏威夷傳統建築語彙，打造隱世奢華的度假體驗。

▲「瑰麗酒店」（Kona Village）隱世奢華的度假體驗榮獲「米其林三星鑰」的殊榮。 圖：Kona Village, A Rosewood Resort／來源

此外，其以永續理念為核心，透過自有太陽能與水資源系統運作，為全美第一座完全自給自足的度假村。除了配備世界級水療中心及各式頂級餐飲，度假村更深耕在地文化，透過文化中心與當地原住民後裔組成的文化顧問委員會合作，帶領旅客探索園區內的考古遺址與熔岩地景中的石刻岩畫，提供兼具精緻住宿與土地記憶的深度文化之旅。

▲「莫納克亞海灘飯店」（Mauna Kea Beach Hotel）歷時兩年整修，將於今年翻新完畢以迎接60週年。 圖：Mauna Kea Beach Hotel／來源

夏威夷島| 莫納克亞海灘飯店 Mauna Kea Beach Hotel：六十週年斥資重塑經典

位於夏威夷島科哈拉海岸（Kohala Coast）的「莫納克亞海灘飯店」（Mauna Kea Beach Hotel），由勞倫斯·洛克斐勒（Laurance S. Rockefeller）於1965年創立，是島上首座度假飯店。為迎接60週年里程碑，飯店斥資1.8億美元進行全面翻新，除了252間客房翻新以外，更打造了逾600坪的全新療癒養生中心，為這座經典地標揭開嶄新篇章。

飯店緊鄰被譽為夏威夷最美海灘之一的「考納阿海灘」（ Kaunaʻoa Beach），提供浮潛、獨木舟與 SUP 等水上活動。館內同時設有由知名設計師 Robert Trent Jones 打造的18洞錦標賽級高爾夫球場與海濱網球俱樂部，並典藏逾1,600件洛克斐勒收藏的藝術作品，同時亦提供呼拉舞、烏克麗麗課程及傳統烤豬宴（Luʻau）等當地文化體驗，讓旅客能一次享受融合自然、文化與藝術的夏威夷風情。

▲「1 Hotel Hanalei Bay」主打「綠色療癒」。 圖：1 Hotel Hanalei Bay／來源

可愛島 | 1 Hotel Hanalei Bay：綠色療癒新標竿

1 Hotel Hanalei Bay位於可愛島北岸的 Puʻu Poa 岬角，坐擁哈納雷灣（Hanalei Bay）、海岸山脈與太平洋的全景視野，全區252間客房，透過自然光影、原生植物與再生建材的運用，呈現與環境共生的設計理念。

飯店以「療癒」為核心，結合瑜珈、冥想與個人化療程，打造身心靈放鬆的度假體驗。館內的 Bamford Wellness Spa 結合夏威夷傳統療癒與現代工法，搭配靜心瑜伽與海景冥想體驗。

此外，飯店從餐飲到空間細節皆強調永續理念，包含以在地農漁食材為主的餐飲設計，以及採用環保材質打造的室內陳設，並邀請夏威夷在地藝術家創作，展現島嶼的多元文化與歷史脈絡。憑藉其整合自然、設計與療癒體驗的定位，該飯店入選《Condé Nast Traveler》2024 金榜，並獲「米其林一星鑰」的肯定，成為新世代奢華旅遊的代表旅宿之一。

▲「希爾頓格芮精選酒店」（Hale Hōkūala Kauaʻi）將於2026年秋季開幕。 圖：Curio Collection by Hilton／來源

可愛島 | 希爾頓格芮精選酒店 Hale Hōkūala Kauaʻi：崖邊海景全新落成

預計於2026年秋季開幕的「Hale Hōkūala Kauaʻi」，是「希爾頓格芮精選酒店」（Curio Collection by Hilton）進軍夏威夷的首間飯店。全區共規劃210間客房，設計風格揉合可愛島的傳統文化元素與現代簡約美學。其位置坐落於崖邊，可一覽壯闊的太平洋海景及Hāʻupu山脈。

此外，其位置距離機場僅需10分鐘車程，且鄰近諸多熱門景點。旅客不僅能輕鬆步行至卡拉帕基海灘（Kalapaki Beach）體驗豐富的水上活動，前往威魯亞瀑布（Wailua Falls）也僅需15分鐘車程，可盡情探索可愛島的熱帶雨林與瀑布景觀。

園區內還規劃了數英里的自然步道，讓旅客能透過漫步或騎乘自行車的方式，享受花園之島的自然之美。

▲「The Ritz-Carlton O‘ahu, Turtle Bay」為歐胡島北岸唯一大型海濱度假村。 圖：The Ritz-Carlton O‘ahu, Turtle Bay／來源

歐胡島 | The Ritz-Carlton O‘ahu, Turtle Bay：北岸唯一全方位奢華度假村

位於夏威夷歐胡島北海岸的「 The Ritz-Carlton O‘ahu, Turtle Bay」，佔地近159 萬坪並擁有8.05公里的原始海岸線，是珍貴的夏威夷綠蠵龜（Green Sea Turtle）和夏威夷僧海豹（Hawaiian monk seal）的受保護棲息地。原為知名的「海龜灣度假村」（Turtle Bay Resort），在斥資2.5億美元進行全面性翻新後，於2024年正式加入「麗思卡爾頓」（Ritz-Carlton）品牌，成為該品牌在夏威夷的最新據點。

作為歐胡島北海岸唯一的全方位奢華度假村，在引入國際頂級服務的同時，仍刻意保留了「Turtle Bay」的經典名稱與北岸自由奔放的氛圍，延續與海洋、衝浪文化及在地社群緊密相連的阿羅哈精神。

飯店最具特色的設計在於獨特的 Y 字型建築結構，其設計確保所有客房皆享有海景，旅客在房內即可迎接北岸日出，飽覽浪花與衝浪者穿梭海面的景致。

園區擁有私人海灘與36洞錦標賽級高爾夫球場，並提供超過80種體驗活動，如騎馬漫步沙灘、衝浪課程、SUP 立槳與浮潛等。館內餐廳則實踐「從農場到餐桌」的永續理念，直接採用園區內自營農場的食材，夜間更舉辦傳統的夏威夷牛仔烤肉派對，讓旅客在度假之餘，也能深入體驗島嶼的土地記憶與文化風情。

▲「A Waldorf Astoria Resort」全面翻新水療中心，打造療癒新高度。 圖：Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort／來源

茂宜島 | Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort：療癒旅宿再升級，親子也能共享奢華假期

Grand Wailea,「A Waldorf Astoria Resort」位於茂宜島知名的威雷亞黃金海岸（Wailea Beach），自1990年代開幕以來便是深受家庭旅客喜愛的經典度假村。

園區內的 Wailea Canyon Activity Pool 設有七座滑水道、漂漂河、三座熱水池、繩索盪水區與池畔酒吧，讓大人小孩都能盡情享受療癒與家庭同樂的海島時光。飯店近年耗資高達3.5億美元展開大規模翻新，更推出猶如「飯店中的飯店」的超奢華 Napua 行政樓層套房，為追求私密與高端服務的旅客打造更精緻的海島假期。

回應全球旅客對養生旅遊的重視，Grand Wailea 於2024年投入5,500萬美元，將水療中心全面改造成佔地1,403 坪的 Kilolani Spa，結合在地療癒文化與現代身心修復概念，打造更具沉浸感的養生體驗。飯店近期更推出專屬健康主題客房，房內備有 Therabody 加壓按摩靴、冥想眼罩，讓旅客從踏進房間的那一刻起，就能進入放鬆與修復的節奏。

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