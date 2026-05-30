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影／德州雲霄飛車卡在30公尺高空！8名學生面朝天空受困4小時才獲救

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國德州加爾維斯敦島歷史歡樂碼頭的「鐵鯊號」雲霄飛車28日發生故障，8名學生受困高處數小時後，終於在消防人員協助下安全脫困。美聯社
美國德州加爾維斯敦島歷史歡樂碼頭的「鐵鯊號」雲霄飛車28日發生故障，8名學生受困高處數小時後，終於在消防人員協助下安全脫困。美聯社

美國德州加爾維斯敦（Galveston）28日發生一起雲霄飛車故障事件，一列載有8名乘客的雲霄飛車在距離地面約30.5公尺高處卡住，消防人員耗時數小時才將受困乘客全數救下。

紐約時報與NBC新聞報導，加爾維斯敦島歷史歡樂碼頭（Galveston Island Historic Pleasure Pier）是當地最知名的觀光景點之一，園內的「鐵鯊號」（Iron Shark）雲霄飛車設有約30.5公尺高的垂直爬升段，之後才會俯衝而下。

根據當地媒體報導，「鐵鯊號」於下午5時左右在接近軌道頂端時發生故障並停止運作。直播畫面顯示，乘客以兩排、每排4人的方式就座，面朝天空，距離抵達設施頂端僅一步之遙。

加爾維斯敦消防局局長瓦雷拉（Mike Varela Jr.）表示，受困乘客全都是大學生，消防人員約於下午5時30分抵達現場展開救援，最後一名乘客於晚間9時過後不久獲救。

根據新聞畫面，消防人員在日落時分站上雲梯車的梯臂頂端進行救援。每名乘客都被逐一套上安全吊帶，再引導進入消防車吊籃，隨後被送回地面。

瓦雷拉表示，所有乘客都「受到驚嚇」，但均未受傷，「雙腳重新踏上地面後，也感到一種喜悅」。不過，由於在烈日下受困數小時，目前正接受脫水檢查。他並補充指出，目前仍不清楚設施故障原因。

根據歡樂碼頭官網資料，「鐵鯊號」雲霄飛車最高時速可達約83.7公里，軌道總長約380公尺，並設有約30.5公尺高的垂直俯衝段。營運長特尼（Terry Turney）在聲明中表示，該設施設計上若發生故障，便會立即停止運作，而當天發生的情況正是如此。他表示：「在重新營運之前，將全面檢查這項設施。」

雲霄飛車 紐約時報 德州

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