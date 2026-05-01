觀星數位護照上線！ 亞利桑那「暗空探索」 精選30+夢幻追星秘境

亞利桑那旅遊局推出「暗空探索」觀星數位護照。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】四月中剛舉辦完畢，現正最夯的「國際暗空週」（International Dark Sky Week）引領觀星旅遊熱潮，亞利桑那旅遊局同步推出《「星空探索」觀星數位護照》（Starstruck: Arizona Dark Sky Expedition Passport）串聯全州境內30處以上秘境觀星地點及認證暗空社區，邀請旅客探索星空之美。

亞利桑那目前擁有22處「國際暗空認證」地點，觀星資源可謂領先群倫位居全美名列前茅，為觀賞壯麗夜空的首選目的地之一。亞利桑那旅遊局最新數位護照助攻愛好純淨自然空氣清新目的地的旅客輕鬆賞星。只需簡單註冊將「觀星護照」下載至手機，所有觀星據點將以地圖呈現並提供重點資訊，讓浪漫又驚艷的觀星行程安排更加便利。

▲巨人柱仙人掌國家公園。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

亞利桑那旅遊局局長 Alix Skelpsa-Ridgway 表示：「亞利桑那的夜空是珍貴的自然資產，而全新的《『星空探索』觀星數位護照》，正是引領旅客親身感受這份宇宙奇觀的最佳指南。憑藉全美名列前茅的暗空資源，我們讓旅客更輕鬆探索遍布全州的壯麗星空。」

旗桿鎮暗空聯盟執行長 Danielle Adams 則表示：「作為全球首座國際暗空城市，旗桿鎮（Flagstaff）始終相信夜空是值得全民共同守護的珍貴資源，這份信念更是深植於在地社區的核心價值。《『星空探索』觀星數位護照》不僅引領旅客探索令人屏息的星際版圖，也進一步促進旅人對亞利桑那獨特暗空文化的理解與尊重。」

▲奇里卡瓦國家紀念碑。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

▲瓦帕基國家紀念地。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

▲凱巴布國家森林。 圖：亞利桑那旅遊局／提供

你也是觀星愛好者嗎？你也享受星空下的浪漫奇蹟嗎？快來下載亞利桑那旅遊局《「星空探索」觀星數位護照》（www.visitarizona.com/places/dark-skies）， 這裡不定期與舉辦抽獎活動，鼓勵旅客於各觀星據點完成打卡，即可參加抽獎，有機會獲得多項好禮，包括：

・洛威爾天文台禮包：包含洛威爾天文台（Lowell Observatory）門票2張、專屬紀念貼紙與紅光觀星手電筒

・亞利桑那科學中心門票：亞利桑那科學中心（Arizona Science Center）入場券2張，體驗全新「圓頂天文劇院」（Dorrance DOME 8K）

・星空探索主題貼紙期間限定紀念小禮

另外不只星空之旅，旅客亦可於「亞利桑那主題體驗護照 」（Arizona Experiences Passports）專區（www.visitarizona.com/experiences-passes），延伸更多靈感，無論66公路、州立公園與國家紀念地自然奇景，再到美國建國250週年、親子旅遊與探險等多元路線，讓每一段旅程都能隨個人喜好自由展開，打造專屬的亞利桑那的星級回憶。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野