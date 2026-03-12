不只看見更要體驗 荷美遊輪推「阿拉斯加海陸套裝」之旅

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
搭乘荷美遊輪，體驗阿拉斯加國家公園海陸探索。　圖：荷美遊輪／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】荷美遊輪（Holland America Line，簡稱 HAL）在阿拉斯加航線擁有超過75年的經驗，被譽為「阿拉斯加專家」。其「阿拉斯加國家公園之旅」結合了遊輪與深入內陸的探索（Cruisetours），是市面上最具代表性的行程之一。

▲從遊輪上欣賞阿拉斯加冰河灣景色。　圖：shutterstock／來源
冰河灣國家公園（Glacier Bay National Park）的絕對優勢

擁有最多入園許可: 阿拉斯加政府對進入冰河灣國家公園的船隻有嚴格管制，超過1萬噸的遊輪, 每天只允許二艘進入, 而荷美遊輪擁有最多的入園許可。這意味著幾乎所有荷美阿拉斯加航線都會包含這個「世界遺產」級別的景點。

國家公園管理員登船：當遊輪進入冰河灣時，美國國家公園管理局（NPS）的管理員會親自登船，透過廣播進行導覽，並在船上舉辦講座，分享當地地質、生態與冰河知識。

▲荷美郵輪專屬景觀火車（McKinley Explorer）。　圖：荷美遊輪／提供
深入丹奈利國家公園（Denali National Park）的「陸地之旅」

除了海上航程，荷美更以專屬的雙層玻璃圓頂屬景觀火車（McKinley Explorer）連接郵輪碼頭與丹那利國家公園。旅客可以坐在火車上的360度全景座位，一邊享用現做料理，一邊欣賞壯闊的阿拉斯加山脈。

▲荷美遊輪專屬丹那利國家公園森林旅館。　圖：荷美遊輪／提供
獨家住宿體驗：

荷美在丹那利國家公園門口擁有佔地廣大的 McKinley Chalet Resort，現更名 Holland America Denali Lodge，其中的「Denali Square 丹那利廣場」結合了音樂、餐飲、營火與職人工藝，營造獨特度假氛圍。

不只是「看過」阿拉斯加，而是「體驗」阿拉斯加

※ 荷美遊輪強調文化與自然的深度互動：

・文化講座：

船上會邀請當地的原住民（如 Tlingit 族）分享傳統文化與故事。

・自然生態觀察：

船上有專業的自然學家（Naturalists），指導遊客觀察座頭鯨、虎鯨、海獺、禿鷹及岸邊的灰熊。

・青少年教育：

針對兒童與青少年，提供與國家公園管理局合作的「小小巡邏員（Junior Ranger）」計畫。

頂級阿拉斯加風味餐飲（Global Fresh Fish Program）

荷美是第一間獲得「負責任漁業管理（RFM）」認證的遊輪公司。在船上可以吃到最新鮮、符合永續原則的阿拉斯加鮭魚、哈利伯特魚（大比目魚）和帝王蟹。由名廚設計的菜單，例如全球知名的「鐵人料理主廚」－森本正治 Masaharu Morimoto 與荷美推出的快閃 Pop-up「海鮮宴」，將阿拉斯加當地的食材轉化為精緻料理，並搭配當地的精釀啤酒與靈魂調酒。

▲費爾班的極光季節為8月21日至4月21日。　圖：荷美遊輪／提供
中型郵輪的舒適感與路線靈活性

船型優勢：

荷美的船隻多屬於「中型遊輪」（約2,000人規模）。相比於4,000人以上的大型郵輪，荷美的船能夠更靠近冰河邊緣，且在上下船時效率更高，減少排隊等待時間。

雙向行程：

此外，提供從溫哥華出發或從西雅圖出發的多元選擇，甚至包含「北上」與「南下」的單程航線，讓旅客能更徹底地遊覽內灣航道（Inside Passage）。

適合對象：

荷美遊輪的風格較為細緻、優雅且注重知識性，非常適合「重視自然教育與深度導覽」的家庭；「攝影愛好者」尤其冰河與野生動物的拍攝機會極多；「銀髮族或慶祝紀念日的旅客」，特別是喜愛追求服務品質與舒適度的旅人。

荷美遊輪「阿拉斯加國家公園海陸套裝之旅」超過75年的專業經驗，結合海上與陸地探索，打造獨步全球的旅遊體驗。超過20條行程組合，並涵蓋8月底至隔年春季的費爾班極光季（極光季在每年08/21至04/21期間），讓旅客不僅「看見」阿拉斯加，更能深刻「體驗」阿拉斯加的壯麗與靈魂。

世界遺產 遊輪

旅奇傳媒 TR Omnimedia

