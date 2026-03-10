快訊

一次收藏一生必看的史詩級風景！美西國家公園ｘ阿拉斯加冰河ｘ加拿大絕景

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
站在大峽谷邊緣，才真正明白「世界很大」的意境。　圖：永信旅遊／提供
站在大峽谷邊緣，才真正明白「世界很大」的意境。　圖：永信旅遊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】憑藉超過30年的卓越口碑，永信旅遊以求新求變的用心，佈局世界各地美景，為旅人打造觸動靈魂的高品質旅遊，在美國、加拿大長程線，也擘劃了最精采、最完整、最不可錯過的多款行程，從玩翻洛杉磯環球影城、朝聖拉斯維加斯最新地標 Sphere，到深入大峽谷國家公園、黃石國家公園與優勝美地，行程橫跨自然奇觀與城市經典，貼心設計的細膩、獨家安排的專業，讓每一趟旅程都精彩無比。

永信旅遊亦於2026年成為，中華航空特選的合作銷售經銷商，以「華麗美洲假期」提供消費者更多元的北美旅遊商品。其產品涵蓋了美國最壯觀的亞利桑那州：鳳凰城、美西聞名全球的納帕酒莊、美東經典的尼加拉瀑布與奢華的紐約市、令人嚮往的阿拉斯加極光等豐富且多元的華航優選北美商品供旅客選擇。

▲優勝美地的一年四季是「春瀑、夏綠、秋黃、冬雪」，各有最美的模樣。　圖：永信旅遊／提供
▲優勝美地的一年四季是「春瀑、夏綠、秋黃、冬雪」，各有最美的模樣。　圖：永信旅遊／提供

【人氣首選｜解鎖美加東夢幻旅程】

● 勇闖美西夢幻之旅！

「環遊美西～環球影城．絕美雙峽谷．雙選國家公園．幻麗拉斯維加斯之旅10天」直奔位於洛杉磯的全球首座環球影城，超級瑪利歐世界、哈利波特園區與侏羅紀世界，電影場景瞬間在眼前！

行程安排攝影師最愛、光影奇幻的羚羊峽谷，欣賞大自然的鬼斧神工；俯瞰壯麗的馬蹄灣，磅礡大景令人震懾。走訪大峽谷國家公園，才驚嘆世界之大；漫遊如詩如畫的優勝美地國家公園，觀賞世界最高十大瀑布之一的水霧飛瀉，享受被大自然擁抱的舒心療癒。除了自然景觀，也前往好萊塢星光大道、朝聖 Sphere、漫步金門大橋，在時髦的世界大城，一次蒐集美西都會、自然雙重風情的感動。

▲大自然滴水穿石的力量，造就了鬼斧神工的羚羊峽谷絕景。　圖：永信旅遊／提供
▲大自然滴水穿石的力量，造就了鬼斧神工的羚羊峽谷絕景。　圖：永信旅遊／提供

▲永信旅遊以「世界娛樂之都」拉斯維加斯及不可錯過的國家公園，包裝豐富的美西之旅。　圖：永信旅遊／提供
▲永信旅遊以「世界娛樂之都」拉斯維加斯及不可錯過的國家公園，包裝豐富的美西之旅。　圖：永信旅遊／提供

● 匯集「一生必去清單」！

「美夢成真～美西雙峽谷．三大城連泊～四大國家公園環線．五大輕健行．SPHERE 球體科技動感13天」，壯闊、繁華與感動，一次全覽！從造價23億美元、震撼視覺極限的 Sphere 球體秀開始，走進光影未來；探訪夢幻光線流動的羚羊峽谷、俯瞰奇幻地質曲線的馬蹄灣，再到聖塔莫尼卡海灘與舊金山漁人碼頭，錯落有致的各式風景，讓人遠離日常煩惱之餘，更找回旅行最純粹的感動。

三大名城連泊六晚－洛杉磯的星光、拉斯維加斯的璀璨、舊金山的經典－成為日常的節奏，白天是大峽谷國家公園、錫安國家公園、布萊斯峽谷國家公園與優勝美地國家公園的健行，在山谷瀑布間親近自然的美好，永信旅遊更安排「市場唯一」的「66號公路」之旅，在金曼鎮入住一晚，讓旅遊不只是匆匆走過的行程，而成為寫在心裡的風景。

▲全世界第一座國家公園「黃石公園」，不僅是地熱奇觀之地，更是觀賞野生動物的好去處。　圖：永信旅遊／提供
▲全世界第一座國家公園「黃石公園」，不僅是地熱奇觀之地，更是觀賞野生動物的好去處。　圖：永信旅遊／提供

● 美西國家公園大環線！

搭乘中華航空直飛美國西岸，參加「美西森呼吸～黃石公園+美西五大國家公園環線．雙峽谷（羚羊+大峽谷）全覽．峽谷日出．賭城夜遊．美日美夜15天」，展開一場橫越山河的國家公園大環線之旅。

在地球奇觀的殿堂黃石國家公園，看間歇泉噴湧、七彩溫泉翻騰；於大堤頓國家公園仰望雪峰倒映湖面的寧靜；行經優勝美地國家公園的峭壁瀑布與巨杉林，帶來森呼吸的愉悅；串聯錫安國家公園、布萊斯峽谷國家公園與拱門國家公園的奇岩異景，以及大峽谷國家公園南緣與天空步道，完整探訪美西最知名的國家公園。

夜遊拉斯維加斯沉浸霓虹魅力，並入住國家公園小鎮迎接峽谷日出，每天都有不同驚喜的深度旅程，為渴望大山大水的遊客帶來一場真正貼近自然脈動的壯遊之旅。

▲尼加拉瀑布之名 Niagara 源自原住民語，意為「雷霆般的水聲」，是美加邊境的必訪景點。　圖：shutterstock／來源
▲尼加拉瀑布之名 Niagara 源自原住民語，意為「雷霆般的水聲」，是美加邊境的必訪景點。　圖：shutterstock／來源

【精選推薦｜探索更多精彩行程】

● 美加東

★美景加人．雙首都．三大秘境．三大遊船．四大首府．紐約漫遊．楓華14天

• 搭華航往返紐約，另走訪費城、華盛頓、波士頓及加拿大渥太華、多倫多、魁北克

《行程亮點》

・一絕最大瀑布：尼加拉瀑布

・二大最高地標：多倫多 CN 塔、紐約世貿大樓～曼哈頓景色最好的地方。

・三選加東經典遊船：尼加拉瀑布、千島群島湖、自由女神港灣

●加拿大

★加拿大～「加」傳之「堡」-直飛溫哥華．傑士伯冰原雪車加天空步道．維多利亞跳島遊．洛磯山脈美不勝收10天

《行程亮點》

・『夏季限定』傑士伯冰原國家公園三大絕美體驗：93號冰原大道、冰原雪車、天空步道。

・三大國家公園 精美呈獻： 優鶴、冰河、班夫

・網推三大溫哥華必去景點：史丹利公園、蓋市鎮、格蘭維爾市集

・三大品花名所：史丹利公園、碧肯邱公園、布查花園

・特別安排：泛太平洋維多莉亞城堡飯店或班夫溫泉城堡飯店

★「健」入「加」境～美國．加拿大．三大瀑布．四大健行．五大國家公園．冰原雪車．維多利亞跳島遊．洛磯山脈美不勝收14天

《行程亮點》

・三大瀑布：斯諾跨爾米瀑布、弓河瀑布、強斯頓峽谷

・四大健行：高貴哈拉峽谷、露易絲湖、安格尼斯湖、翡翠湖

・五大國家公園：優鶴、冰河、班夫、灰熊、傑士伯國家公園

▲永信旅遊引領遊客搭乘遊輪，探訪阿拉斯加的朱諾棉田豪冰河。　圖：shutterstock／來源
▲永信旅遊引領遊客搭乘遊輪，探訪阿拉斯加的朱諾棉田豪冰河。　圖：shutterstock／來源

● 阿拉斯加遊輪

★MSC Poesia 詩歌號～阿拉斯加灣冰河11天～加贈陽台艙、凱契根、冰峽角、崔西峽灣、朱諾、維多利亞島、OUTLET

◎早鳥優惠〈限前10名〉：120天前報名付訂優惠3,000元

《行程亮點》

・搭乘華航或長榮直飛西雅圖

・鮭魚之都凱契根：小溪街&伐木工人秀

・溫哥華：維多利亞港區&藝術市集

・西雅圖：派克市場&藝文中心區

★公主遊輪 Princess～皇家公主號遊輪阿拉斯加灣冰河11天

《行程亮點》

・搭乘華航或長榮直飛西雅圖

・史凱威：白色隘口之旅&懷舊小鎮

・鮭魚之都凱契根：小溪街 & 伐木工人秀

・溫哥華：維多利亞港區 & 藝術市集

・西雅圖：派克市場 & 藝文中心區

旅行，不只是抵達某處，而是讓世界走進心裡！從峽谷日出到冰河灣巡航，從名城霓虹到山川湖海，永信旅行社為遊客鋪排最值得珍藏的美加篇章。下一段風景，就從這裡啟程。

