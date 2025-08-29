華航攜手育空北方航空推「一本票」聯程 直達加國12大航點看極光

加拿大育空北方航空（Air North, Yukon's Airline）與中華航空（2610）29日共同推出全新的聯程航班，雙方同步推出「一本票」聯程服務。未來華航旅客將可更輕鬆抵達加拿大全境十二個熱門航點。華航指出，目前台北出發的溫哥華航線由寬敞的波音777機型執飛，全艙等旅客在機上可直接免費上網或傳輸文字訊息，每日提供「晚去晚回」的直飛航班，讓旅客能輕鬆銜接育空北方航空自溫哥華往返白馬市的班機。

華航指出，透過這項合作，華航的旅客將可享受更便捷的轉機服務，輕鬆銜接育空北方航空在加拿大全境十二個熱門航點，航線橫跨東西兩岸並延伸至北方，涵蓋卑詩省、亞伯達省與安大略省三大省份，以及育空和西北雨大特區。此合作不僅擴展了華航的航網版圖，也為旅客開啟探索加拿大北方的嶄新契機。

此外，為進一步深化亞洲與加拿大市場的航空網絡、提升台灣與育空特區的連結便利性，雙方同步推出「一本票」聯程服務。旅客可直接透過華航預訂含育空北方航空加拿大內陸航段的機票，抵達溫哥華後無需再次辦理登機及行李托運，即可順利轉乘育空北方航空航班，暢遊加拿大內陸城市，並探索風光壯闊的育空特區。

透過這項協議，旅客可節省更多轉機時間，從溫哥華輕鬆飛往育空特區，親身體驗世界級的四季美景—冬季壯麗的極光、夏季永畫與原始荒野。重點航點包括以極光聞名全球的白馬市（Whitehorse）、承載淘金熱歷史與文化魅力的道森市（Dawson City），以及位於北極圈內、展現原住民文化與荒野自然風貌的奥德克羅村（Old Crow）等地。

「與華航合作，迎接更多旅客來到育空，對我們而言是一項拓展國際旅遊市場的重要里程碑。」育空北方航空旅遊產品業務銷售總監 Denis Parry 表示，此次雙方的合作，將讓旅客能更便利地前往育空，探索當地的自然之美、感受原住民文化，並體驗一年四季不同的精彩冒險「作為育空地區的本土航空公司，育空北方航空這次與中華航空魚署的協識，可說是一項令人振奮的成就，也展現了其在國際旅遊市場日漸提升的影響力。」

John Streicker 表示，這項新合作建立了更緊密的航點連結，有助於旅客盡情享受育空當地的各種旅遊體驗並強調：「我們為本土航空的卓越表現感到十分驕傲，相信會對當地的觀光產業帶來一大助益，更是強化經濟重要的一步。」

中華航空表示，這項一票到底的聯程服務即日起正式啟用，將為來自台灣及亞洲的華航旅客帶來更升級、更便捷的旅行體驗。目前台北出發的溫哥華航線由寬敞的波音777機型執飛，全艙等旅客在機上可直接免費上網或傳輸文字訊息，享受零時差的即時連線服務。

華航每日提供「晚去晚回」的直飛航班，讓旅客能輕鬆銜接育空北方航空自溫哥華往返白馬市的班機，無論是當日轉機直達，或選擇停留溫哥華中轉，都同樣便利。抵達白馬市後，旅客更能再搭乘育空北方航空的區域航段前往道森市、奧德克羅村等地，深入探索育空地區的原始魅力與獨特風情。

華航表示，即日起，旅客即可透過華航官網一站式購票完成行程規劃，暢遊加拿大西岸與北境，或由指定旅行社規劃加拿大北國之旅。旅客搭乘華航和育空北方航空的聯程班機，自台北（TPE） 直飛溫哥華（YVR）後，即可銜接白馬市（YXY）、道森市（YDA）以及黃刀鎮（YZF）等北方人氣航點，亦可延伸至卡加利（YYC）、愛德蒙頓（YEG）、多倫多（YYZ）或渥太華（YOW）等加拿大主要樞紐機場。