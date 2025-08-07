快訊

美國聯合航空系統故障大癱瘓！一度全美航班停飛 逾千班次延誤

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國聯合航空6日晚間發生技術問題，一度導致旗下主要幹線航班全面停飛，所幸系統目前已恢復運作。圖為今年5月29日芝加哥歐海爾機場的一架聯合航空班機。美聯社
美國廣播公司（ABC News）報導，美國聯合航空6日晚間發生系統故障，導致旗下全美航班一度停飛，所幸系統目前已恢復運作。截至當晚，聯航已有超過1000個航班延誤，以及2%航班被取消。

聯航於美東時間晚間7時30分左右，因「重量與平衡電腦系統」出現技術問題，主動申請地面停飛（ground stop），暫停航班起飛作業。

根據美國聯邦航空總署（FAA）的系統狀態顯示，聯航在芝加哥、丹佛、紐華克、休士頓與舊金山等地的機場航班皆停飛。但此措施不包括支線航空「聯合快運」（United Express）的航班，已在空中飛行的航班也未受影響。

根據路透，截至美東6日晚間10時25分（台灣時間7日上午10時25分），聯航約有34%航班延誤，約1038個航班，以及2%航班被取消。

另外，聯航也澄清，這次事故非駭客攻擊造成，並非是網路安全事件。

