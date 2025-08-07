美國聯合航空系統故障大癱瘓！一度全美航班停飛 逾千班次延誤

疫情後走訪幾趟美國，發現到西岸的第一重鎮「舊金山」（San Francisco），在變與不變中，都巧妙地融合在生活裡。昔日知名景點人潮回流近9成，只是部份傳統店家不敵疫情後遺症，大門依舊深鎖，蒙上一層淡淡的愁。不過，正所謂舊的不去、新的不來，再加上AI科技報到，舊金山在觀光旅遊再出發這塊，倒是欣欣向榮，讓人好生享受。

2024-12-31 10:00