美國名廚安妮布瑞爾驚傳家中辭世！享年55歲　死因調查中

美食頻道知名主持人、《Worst Cooks in America》主廚安妮布瑞爾（Anne Burrell）驚傳在紐約住家中辭世，享年55歲。消息震驚各界，目前死因尚未公布，警方已著手調查。親友發聲證實噩耗，哀悼她溫暖又熱情的一生。

根據外媒TMZ、《Page Six》報導，布瑞爾週二（6月17日）早晨約7點50分被發現在紐約布魯克林住家中昏迷，緊急人員到場後宣告不治。目前死因尚未公開，警方與法醫單位已展開調查。

美食界巨星殞落 家人悲慟發聲

安妮布瑞爾的經紀人隨後證實了她的死訊。家人悲痛發表聲明，形容安妮是「一位深愛的妻子、姊姊、女兒、繼母和朋友——她的笑容點亮了她所進入的每一個房間。」聲明中也提到：「安妮的光芒遠遠超越了她所認識的人，觸及了世界各地數百萬人。雖然她已不再與我們同在，但她的溫暖、精神和無限的愛將永存。」

安妮布瑞爾身後留下丈夫Stuart Claxton、繼子Javier，以及母親Marlene、姊姊Jane，還有她的孩子Isabella、Amelia、Nicolas和哥哥Ben。她與丈夫於2021年透過交友軟體Bumble相識並步入禮堂，感情深厚。她曾公開表示，非常享受婚姻生活，喜歡與丈夫時刻相處，一同展開生活中的冒險。

安妮布瑞爾（Anne Burrell）常常分享與丈夫出遊畫面。圖/翻攝自IG

從烹飪學院到電視寵兒 影響無數人

回顧安妮布瑞爾的一生，她從小受母親烹飪和知名電視主廚茱莉亞·柴爾德（Julia Child）的啟發，對烹飪產生濃厚興趣。她畢業於美國烹飪學院，並曾在義大利進修，鑽研義大利烹飪哲學，返美後曾在多家知名餐廳任職，磨練廚藝。

她從2000年代初期開始轉向教學，並逐漸活躍於電視螢光幕。最早以《鐵人料理：美國版》（Iron Chef America）的副主廚身份進入大眾視野，憑藉個人魅力與精湛廚藝，於2008年獲得機會主持自己的艾美獎提名節目《餐廳主廚的秘密》（Secrets of a Restaurant Chef），一播就是九季。

安妮布瑞爾最廣為人知的，莫過於擔任美食頻道的招牌節目《美國最差廚師》（Worst Cooks in America）的長期主持人。她在節目中以熱情和耐心指導那些「廚房災難」的參賽者，將他們轉變成能獨立操作的廚師，其感染力十足的熱情、招牌笑聲和高超廚藝，讓她成為美食電視界不可取代的明星。

投身公益 熱愛分享烹飪熱情

除了螢光幕上的成就，安妮布瑞爾也出版了兩本暢銷食譜，其中2011年的《像搖滾明星一樣烹飪》（Cook Like a Rock Star）更登上《紐約時報》暢銷榜。

在廚藝之外，她也積極投身公益，曾擔任夢想花園基金會的顧問委員會成員、青少年糖尿病研究基金會的名人大使，也是「城市豐收」（City Harvest）食物委員會的忠實成員。她曾說：「我感到非常幸運，能夠與他人分享我人生中真正的熱情。」