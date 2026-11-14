一個人旅行的安全指南：從搬行李、跌倒到住宿安全

一個人旅行，真的很容易受傷

一個人旅行是常常受傷的，尤其是當你長得矮小又不是很壯的那種狀況。所以當我在環遊歐洲的時候，每次要換一個比較遠的城市居住的時候，就會特別地累，如果再下個毛毛雨，你就會在搬運上更加地不便！

之後，你可能就會手、腳、腰都又酸、又累、又黑青，甚至會感冒，往往都需要虛脫個兩天休息完才好，而我個人在兩次移動行李換城市居住的時候，就因為下毛毛雨，天氣又冷就得了感冒兩次。

行李不多，搬運卻很辛苦

其實我的行李不多，就一個行李箱、一個登山背包跟一個手提袋而已。但是因為行李箱要用推的，如果沒有電梯或是路面很不平的時候，會很麻煩。

建議大家去歐洲的時候，有行李時都盡量不要搭地鐵，因為大部分都沒有什麼電梯，反而，坐公車、電車是更好的選擇！

不然就是要先上網查一下那一站有沒有電梯，不過就算有，因為地鐵下面路太多了，某些地下路段還是沒有，得用走的。

我的登山包和行李箱。圖／Vivi羅琳

巴塞隆納地鐵站的樓梯惡夢

有次在巴塞隆納時，我因為買票要到地鐵站，所以就想乾脆坐地鐵好，結果出站時，有走不玩的樓梯，我就後悔了！我問清潔人員還有很多樓梯嗎？她說「對！」，我乾脆直接在中間的樓梯路段，扛著行李爬樓梯出去，改坐公車，不然我真的會累死！

西班牙巴塞隆納不只地鐵下的地下道有很多樓梯，也有很多手扶梯的地鐵站！這個地鐵站手扶梯就總共有六層樓。圖／Vivi羅琳

為什麼我不選擇大背包？

我以前做過像一般背包客一樣，背著一個大背包！但導致我的肩膀非常不聽話、非常地酸痛。因此建議要改用「登山背包」，但也不敢保證一定不會累。之後，我就改用行李箱，起碼可以在平的路上推行李，這樣可以減輕我肩膀的負擔！

在倫敦大英博物館前跌倒破相

國外的道路很多都不平整 (鵝卵石)，不只是行李不好推，連走路也不好走。有一回，我在倫敦大英博物館前跌倒受傷且破相，當下救護車、翻譯人員都來了，因為他們以為我沒說話不會說英文，其實我是臉痛到炸，才沒有說話的。

雖然現在已經看不出來，但當時確實非常地痛，加上藥物過敏導致眼睛腫起來，發炎累到爆表等等，最後，還是要自己扛行李！（因為很多青年旅社也是沒電梯的）

在大英博物館前拍照，因為路面不平而跌倒受傷，之後去完醫院，自行到藥局買人工皮貼上(圖左受傷前、圖右受傷後)。圖／Vivi羅琳

必要時，別害怕開口請人幫忙

後來我都會盡量預訂有電梯的青年旅舍，或者是請工作人員及路過的壯丁幫我拿行李，就可避免掉這種要一直扛行李的窘境！台灣人大部分會覺得不要麻煩別人，但是其實對於嬌小的人來說，行李可能都是身體一半的重量了！因此，還是不要太勉強，需要求助別人的時候，還是勇敢尋求幫忙！

對於外國人來說，那一點點的重量可能不算什麼，還能讓自己避免扭到或者是發炎的情況，才方便繼續旅行！

愛爾蘭旅館裡的意外：撞出一個月腦震盪

對於外國的建築內部，我們東方人大多不太熟悉。有一次我在愛爾蘭整理我的行李時，頭一抬起來，整個撞到壁爐突出的大理石，接著在那一個月中，我只要不小心晃動我的頭太大力，就會暈，所以我想我是腦震盪了！因此，提醒大家要對於國外建築物的室內設計，特別小心突出物，或是使用方法要多加小心！

蘇格蘭壁爐上面有突出物，要小心會撞到頭！圖／Vivi羅琳

歐洲傳統爐灶，使用前一定要先問清楚

在國外，有許多非電磁爐式的傳統爐灶，不用想要一轉開關，就可以有火能煮東西，很多都是很老舊設備，需要用一個長長的點火器，打開瓦斯之後，再用點火器點燃瓦斯。

如果我們沒有事先詢問房東的話，就會以為沒有火，甚至若沒有關上瓦斯開關的話，可能就會瓦斯中毒！所以不會的時候，就一定要找人先問清楚，千萬不要不好意思問。

匈牙利傳統的爐灶，要用點火器。圖／Vivi羅琳

九個月環歐20個國家，換過45次以上住處

現在我想想，覺得自己真的挺厲害的！第一年環歐9個月歷經20個國家，約45個城市左右，也就是說我換過超過45次以上的住處！我多半會在青年旅社寄放行李一至三天，然後去小城市玩，這樣就不用每次都要扛大行李！也提供給大家，有一些APP可以存放行李，如：Radical Storage，這也是個不錯的好方法。

旅行雖然辛苦，卻也能練出好身材

看完這一些，大家也別怕！ 雖然旅行的過程，可能會累到爆表，腳會黑青，肌肉酸痛，手也有可能發抖或扭傷；但是經歷過這些後，就會長出結實的肌肉、身材還會變好，所以大家加油吧！想要身材變好的人一定要去旅行哦！

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