把世界調成靜音！九大「靜謐旅遊」提案 遠離喧囂好好放個假

【旅奇傳媒/編輯部報導】越來越多旅客渴望關掉螢幕，暫別外界紛擾，嚮往一場回歸寧靜的旅行，結合「安靜」（Hush）與「款待」（Hospitality）的新型旅遊哲學「靜謐旅遊」（hushpitality），成為備受關注的度假趨勢。

相較於擁擠的機場走道與人潮滿溢的度假村，今年冬季更具吸引力的旅行，是告別電視新聞與時事評論，走進遠離網路的自然秘境，以慢步調重新感受世界。從陽光灑落的峽谷自行車小徑、亞熱帶島嶼步道，到寂靜的極地海域與北極圈極光夜空，透過騎行、健行等親近自然的方式，讓戶外的寧靜取代無止盡的螢幕時光。

以下九大旅遊提案，邀旅人暫離數位生活，為身心留一段清靜時光。

◎ 南極（Antarctica）｜飛越德雷克海峽，航向極地寂靜

搭乘「Antarctica21」的航班直抵「喬治王島」，省去穿越德雷克海峽約兩天的顛簸航程，再登上精品探險船，在冰山與野生動物之間航行，感受極地獨有的寂靜。

◎ 美國／加州．死亡谷、棕櫚泉（Death Valley & Palm Springs, California）｜迎著冬陽，騎進沙漠峽谷

告別冬季濕冷泥濘的融雪，跟隨「Escape Adventures」展開公路與登山自行車之旅，在乾爽陽光下，騎經開闊的沙漠公路與幽靜的峽谷乾涸河道。

▲阿拉斯加極光。 圖：Sublime Public Relations／提供

◎ 美國／阿拉斯加．費爾班克斯、北極地區（Fairbanks & the Arctic, Alaska）｜暖居賞極光，雪林乘犬橇

跟隨「Gondwana Ecotours」遠離城市光害，在偏遠地區設有暖氣的營帳內守候極光，再搭乘狗拉雪橇穿越白雪覆蓋的森林，沉浸於北國冬日風景。

◎ 厄瓜多／厄瓜多爾亞馬遜雨林（The Ecuadorian Amazon）｜深入私人保護區，探訪樹冠與水道

入住「Sacha Lodge」，深入占地約5,000英畝的私人保護區，沿著幽靜的黑水溪流探索，或踏上高懸於樹冠間的吊橋，尋訪雨林野生動物。

▲加拉巴哥群島伊莎貝拉島上的奢華露營住宿Scalesia Galapagos Lodge。 圖：Sublime Public Relations／提供

◎ 厄瓜多／加拉巴哥群島・伊莎貝拉島（Isabela Island, Galapagos）｜入住高地帳篷，與企鵝、海獅共游

以「Scalesia Galapagos Lodge」位於涼爽高地的獵遊風格帳篷為據點，趁著冬季平靜的海況下水浮潛，與企鵝、海獅共享島嶼周邊的海洋世界。

◎ 厄瓜多／北安地斯山區（Northern Andes, Ecuador）｜走進古老莊園，慢遊植物步道

入住由17世紀莊園修復而成的「Hacienda Piman」，在溫暖宜人的山區微氣候中放鬆身心，並以莊園為起點，探索歷史悠久的植物步道與乾燥河谷。

▲亞利桑那州的索諾蘭沙漠，周圍環繞著巨大的柱頭仙人掌與壯麗的山脈景觀。 圖：Sublime Public Relations／提供

◎ 美國／土桑、亞利桑那州南部（Tucson & Southern Arizona）｜策馬穿越仙人掌原野，夜賞滿天星光

入住「True Ranch Collection」旗下的西部體驗牧場，在巨人柱仙人掌遍布的荒漠中享受冬陽，白天騎馬探索鄉野小徑，夜晚則在繁星下感受沙漠的靜謐。

◎ 埃及、印度、越南（Egypt, India & Vietnam）｜單車慢遊海岸與村落，船宿串起沿途風景

參加「Boat Bike Tours」的自行車旅程，沿著陽光明媚的海岸公路與小村落悠閒騎行，並以精品船舶及精選飯店為旅途居所，放慢腳步體驗沿途風土。

◎ 葡萄牙／馬德拉群島、西班牙／加那利群島（Madeira & the Canary Islands）｜漫步海岸與火山稜線，輕裝享受島嶼暖冬

跟隨「Eurohike」，在亞熱帶的溫暖氣候中，步行探索海岸小徑與火山稜線。行李接駁、飯店預訂等事宜皆由業者安排，讓旅人專注享受步行與風景。

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