精品生活風格旅館「The Arc House」峇里島首館開幕 香港、墨爾本接力登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】酒店集團「Portier Hotels」宣布推出全新精品生活風格酒店品牌「The Arc House」，以鮮明設計與在地連結為核心，為旅客打造深入目的地日常的住宿體驗。品牌首間酒店「The Arc House Canggu」（長谷拱門之家）已於峇里島巴東縣長谷開幕，並計畫於今年底前進駐香港中環，2027年初拓展至墨爾本。

▲「The Arc House Hong Kong」頂樓露台（概念示意圖）。 圖：The Arc House／來源

「The Arc House」選址城市核心與特色街區，結合活力氛圍、精緻都會生活與在地視野，讓旅客輕鬆探索周邊。旗下每間酒店皆依所在環境發展獨特風格，並以重視人際交流、以人為本的待客理念，串聯一致的品牌精神。「Portier Hotels」於2023年成立，總部位於香港，旗下品牌著重人與地方的連結、探索樂趣及鮮明的地域特色。集團從概念規劃到日常營運，整合設計、管理與賓客體驗，秉持「奢華，體現在每一處實踐細節」的核心信念。

Portier Hotels 共同創辦人 Edward McKenna 表示，「我們創立 Portier Hotels 的初衷很簡單，就是打造具有明確觀點，並能在日常服務中持續實現承諾的酒店品牌。亞太地區擁有多元的旅遊文化，旅客也愈來愈期待酒店能呈現這份豐富性，他們希望透過設計、服務與餐飲，更貼近目的地，而非走到哪裡都得到相同體驗，這正是 Portier Hotels 旗下品牌的差異所在。」

長谷首館登場 以極簡設計呼應峇里島創意脈動

「The Arc House Canggu」鄰近「巴圖波龍」（Batu Bolong）海灘，周邊匯聚當代餐飲、獨立商店、身心健康活動與夜生活，具體呈現品牌融合設計與在地生活的理念。旅客可從酒店輕鬆走入長谷街區，探索之餘，也能返回保有個人空間與舒適氛圍的休憩據點。

Portier Hotels 共同創辦人暨建築設計主管 Karen Choi 表示，「我們希望每間 The Arc House 都能讓人辨識出品牌的一致性，卻不會感到千篇一律。品牌以極簡室內設計搭配標誌性的拱形建築元素，建立共通的設計語彙，同時從各館建築、街區與周邊創意生活汲取靈感。長谷館以當代極簡空間結合在地藝術作品，呈現專屬於此地的住宿體驗。」

酒店以沉靜空間呼應戶外的活躍節奏，透過精選材質、細膩觸感與委託創作的藝術作品，為簡潔設計增添層次。整體規劃順應旅客在長谷的度假步調，無論外出探索或留在館內，都能自在享受假期。

館內設有19間私人泳池套房別墅，每間均配備獨立泳池，提供充裕的休憩空間。無論從海灘、午餐、體驗課程或晚間聚餐返回，旅客都能享有專屬的放鬆時光。餐廳與頂樓無邊際泳池則營造開放的交流場域，讓賓客隨興相聚、悠閒停留。

酒店餐廳「MYKAZA」主打印尼與日本融合料理，結合日式烹飪技法及峇里島風味，同時服務住客與在地社群。頂樓泳池可飽覽日落全景，加上送至別墅的早餐服務與身心健康活動，打造自在且貼近個人需求的住宿體驗。

▲「The Arc House Hong Kong」預計於2026年底在香港中環開幕（概念示意圖）。 圖：The Arc House／來源

香港館落腳中環 墨爾本館預計2027年初開幕

「The Arc House Hong Kong」預計於2026年底在香港中環威靈頓街148號開幕，將品牌帶入亞洲最具多元城市風貌的街區之一。酒店規劃24間客房，鄰近中環藝術、歷史文化與餐飲據點，為喜愛城市生活的旅客提供兼具設計感與便利性的住宿選擇。

館內將設置精心規劃的客房、富有藝術氣息的交誼廳、頂樓露台與健身房，讓旅客在城市探索之間，有處相聚、休息與調整步調。餐廳「One Forty Eight Wellington」將以粵式風味與飲品，串聯在地居民及旅客的餐桌交流，更多細節將於開幕前公布。

▲The Arc House Melbourne即將於2027年年初在墨爾本揭幕（概念示意圖）。 圖：The Arc House／來源

品牌亦計畫於2027年初在墨爾本開設43間客房的精品酒店，延續以設計為導向、回應在地特色的品牌理念。酒店位置、設計與住宿體驗等資訊，將於接近開幕時陸續公布。

Portier Hotels 亞太區總裁 Nikola Sasic 表示：「旅客如何在 The Arc House 度過時光，正是賦予品牌生命力的關鍵。我們透過活動與體驗安排，讓賓客自然走入形塑街區的飲食文化、人物與場所，無論是參與館內共享體驗，或循著一項值得探訪的推薦出發。峇里島長谷是 The Arc House 審慎布局的起點；香港與墨爾本將分別回應截然不同的城市節奏，而這也正是兩地適合加入品牌版圖的原因。」

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