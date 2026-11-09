戶外旅行玩出新趨勢！避暑慢遊、技能體驗到牛仔牧場 探索五種冒險提案

【旅奇傳媒/編輯部報導】告別千篇一律的度假村自助餐與擁擠的觀光巴士，「冒險旅遊」正走向客製化與小眾主題。根據「冒險旅遊貿易協會」（Adventure Travel Trade Association，ATTA）近期產業資料，客製化、輕冒險行程需求持續攀升，旅客不僅希望親近自然，更期待在旅途中學習戶外技能、深入體驗在地文化，並實踐環境友善的旅行方式。

從追尋涼爽氣候、結合多種交通方式的慢旅行，到深入亞馬遜雨林與體驗美西牧場生活，以下五大趨勢，正為戶外旅行帶來全新想像：

■ 避暑旅行當道，向高緯度與山林出發

比起在攝氏近38度的地中海沙灘上揮汗，愈來愈多旅客選擇清新的山間空氣與涼爽宜人的氣候。近期業界數據顯示，旅客對寒冷氣候與高緯度目的地的興趣明顯升溫，「避暑旅行」（Coolcations）成為熱門選項。

例如，參加「Gondwana Ecotours」的阿拉斯加極光與冰川行程，探索北國自然風光；入住厄瓜多加加拉巴哥群島高地的「斯卡萊西亞山林小屋」（Scalesia Lodge），深入雲霧林；或以蒙大拿（Big Sky，蒙大拿州又被譽為「大天空之州」）的「威爾遜酒店」（The Wilson Hotel）為據點，走訪黃石國家公園周邊山區。穿上薄長袖、置身壯麗山景，在舒適氣溫中享受戶外時光，成為旅客嚮往的度假日常。

■ 單車、遊船與健行，串起慢旅行風景

ATTA 指出，結合多種活動的客製化行程，是成長最快的旅遊類型之一，其中又以串聯單車、健行與遊船的旅行方式特別受到青睞。相較於奔波機場、匆匆轉往下一站，現代旅客更希望放慢步調，細細感受一個地方。

「Boat Bike Tours」推出的遊船結合單車行程需求熱絡；「French Waterways」提供運河駁船包船服務，帶領旅客沿著寧靜水道悠遊；「Eurohike」則為偏好自助健行的旅客安排阿爾卑斯山區住宿，並提供住宿點之間的行李運送服務，讓旅人輕裝上路，專心欣賞沿途風景。

■ 從「看景」到「入景」 親自完成旅行挑戰

隔著車窗欣賞景點，已難以滿足追求參與感的旅客。如今，人們更期待旅行結束後，帶回一項新技能，或一份完成挑戰的成就感。「體驗式觀光」（Sight-doing）因此受到矚目，強調親身投入、動手實踐，讓旅程不只停留在觀看。

旅客可以跟著黃石國家公園附近的「Flying Pig Rafting」，在湍急河流中體驗泛舟；或參加「Escape Adventures」的美國西南部荒野登山車行程，挑戰騎乘技術與體能。流下的汗水、學會的技巧，都成為比打卡照片更鮮明的旅行印記。

■ 深入亞馬遜祕境，尋找值得帶回家的故事

愈來愈多旅客將目光從精緻奢華的度假體驗，轉向偏遠地區的深度探索。「故事追尋」（Lore Chasing）反映的正是這股風潮：走進彷彿尚未被數位生活滲透的角落，尋找地方故事與獨特經歷。

位於厄瓜多加亞馬遜雨林的「薩查旅館」（Sacha Lodge），便以生物多樣性豐富的自然環境吸引旅客。從漫步樹冠步道，到夜間划獨木舟穿行黑水潟湖，旅人得以深入感受荒野氣息，將難以複製的親身見聞，化為返家後最精彩的分享。

▲擁抱遼闊原野的牛仔風潮旅遊。 圖：Sublime Public Relations／提供

■ 牛仔風潮吹進旅遊，重返美西牧場生活

受到西部影視文化帶動，加上人們對數位排毒的渴望，歷史牧場度假正迎來新一波關注。旅客暫別高科技與繁忙日常，轉而擁抱遼闊原野、騎馬活動，以及更貼近土地的生活節奏。

「True Ranch Collection」旗下位於美國西部各地的歷史度假牧場，讓旅客彷彿走入舊日時光，在牛仔文化、真誠款待與滿天星斗之間，重新感受簡單而開闊的旅行樂趣。

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