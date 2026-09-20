楓紅了！ 打開紅葉地圖 「國際金旅獎」帶你看北半球金色序曲

【旅奇傳媒/編輯部報導】「你，準備去賞楓了嗎？」秋風起、紅葉紅，北半球即將迎來一年一度的秋季旅遊旺季。從日本、韓國到北美，紅葉不只是季節限定的自然美景，更是一場帶動交通、旅宿、餐飲、購物與地方體驗的「楓經濟」。

當旅遊市場從「打卡景點」逐步走向「深度體驗」，賞楓也不再只是追逐一片紅葉，而是將自然景觀、文化古蹟、地方美食、溫泉療癒與慢遊行程串聯起來。尤其秋季氣候舒適、景色變化鮮明，對重視舒適度與旅遊品質的旅客而言，更成為一年之中最具吸引力的出遊季節。

▲滿山秋色包圍合掌村，宛如走進童話般秘境。 圖：shutterstock／來源

徜徉北半球金秋時光 開啟追楓的多樣姿態

跟著「國際金旅獎」的腳步，打開紅葉地圖！2026年秋季氣溫預估偏高，日本紅葉見頃多落在平年或略晚時程，也讓今年的賞楓腳步有機會一路延伸。從9月北海道、高山地區率先換上秋裝，到11、12月關東以西陸續迎來楓紅，紅葉由北往南、由山區走向城市，串起一條綿延數月的秋季旅遊帶。

◎日本：由北往南一路換秋裝

日本是亞洲賞楓市場中最成熟的目的地之一，紅葉季從北海道、高山地區一路向南延伸，從9月開始陸續上演，部分關東至九州地區甚至可延續至12月。

北海道是全日本最早的楓紅地區，賞楓、泡溫泉是北海道秋季最合時令的體驗之一。其中，「旭岳」於9月下旬率先轉紅，拉開秋季序幕，「大雪山」、「定山溪溫泉」則是結合自然景觀與溫泉療癒的熱門選擇；東北地區今年楓葉最佳觀賞期預計在10月上旬～11月下旬，沿著溪流慢旅、探索山林秘境，青森「奧入瀨溪流」、宮城大崎市「鳴子峽」、岩手縣一關市「猊鼻溪」，都是東北賞楓代表，在潺潺溪流與層層山色之間，感受金黃、橙紅交織的秋日風景。

9月下旬起，中部山岳地區也逐漸換上秋裝，「立山黑部」可欣賞高山楓紅與山頂初雪白頭的樣太；或是選擇在合掌村住一晚，享受獨特的「合掌造」茅草屋，周邊是黃、橘、紅交織的樹木與山景，充滿懷舊與童話氛圍。「白川鄉合掌村」的最佳賞楓時間大約落在 10 月上旬至 11 月中旬。

關西地區楓紅預計10月下旬登場，可鎖定京阪奈地區一次蒐集寺院、庭園、茶文化。諸如：嵐山、北野天滿宮、南禪寺；奈良東大寺、興福寺、吉野山，以楓葉之名串聯鐵道、溫泉、美食、文化與自然，組合出澎派的關西「楓」味。

進入11月，富士山周邊迎來秋色高峰，河口湖畔的「紅葉迴廊」更是賞楓名所。沿著湖畔漫步，火紅、橙黃的楓葉形成色彩繽紛的林蔭隧道，晴朗時還能將富士山倒映在湖面，一次擁有「楓＋富士山」絕景。而秋季限定的「富士河口湖紅葉祭」結合夜間點燈、美食市集與伴手禮，有吃有逛，身心舒暢。

▲換上韓服漫步宮廷庭院，滿園銀杏點亮秋日首爾。 圖：shutterstock／來源

◎韓國：市區古蹟與高山層疊

韓國賞楓最大的特色，在於自然景觀與城市文化間的距離相對緊密，旅客不必長途跋涉，也能在一趟旅程中同時收集山林秋色、歷史建築與城市生活。

預測2026年全韓賞楓黃金波段在10底至11月上旬，這期間各地有極大機會捕捉到最震撼的景色。「雪嶽山國立公園」是全韓國最早進入楓紅季的北部高山之一，可搭乘「雪嶽山空中纜車」俯瞰漫山遍野的火紅、橘黃與岩壁交織的壯麗岩山奇景，10月中旬起預計是最佳時段。

而被譽為韓國賞楓第一名山的「內藏山國立公園」，賞楓期間大約在11月上旬，有知名的「楓葉隧道」置身其中猶如在紅色隧道內，滿開時的盛景，壯麗程度堪稱全韓之冠。

如果希望降低移動強度，「首爾」市區則有另一種玩法。「景福宮」、「昌德宮秘苑」與「南山」一帶，將宮殿建築、傳統韓屋與紅葉、銀杏融為一體，搭配韓服體驗、咖啡廳與城市散策，形成更輕鬆的「城市賞楓」模式：「南怡島」的秋天有整片的水杉林與楓葉地毯，高雅浪漫。若搭配 K-POP 文化、韓式美食、購物，讓賞楓從單一自然景觀進一步延伸為兼具文化、娛樂與生活體驗的複合式秋季旅遊。

▲魁北克芳堤娜城堡秋日美景。 圖：shutterstock／來源

◎北美：海陸空全方位震撼大景

如果說日本賞楓講究「細膩」，韓國賞楓講究「便利」，北美秋季最迷人的關鍵，就是「壯闊」。從加拿大「安大略」、「魁北克」一路延伸至美國「新英格蘭」地區，大片楓樹、糖楓、樺樹與其他落葉林，隨著季節變化染上紅、橙、黃等層次豐富的色彩，最佳賞楓時間自9月底至11月初都可大飽眼福。

著名的「楓葉大道」全長約800公里，串聯「多倫多」、「渥太華」、「蒙特婁」與「魁北克」四大名城，沿途涵蓋公路、河川與瀑布。觀賞方式除了車遊還可選擇遊船（千島群島、尼加拉瀑布）、高空纜車（川普朗度假村塔伯拉山）與鐵道，以水陸空多層次欣賞紅葉，此外搭配深度健行、楓糖漿品嚐與百年古堡住宿體驗，打造「玩」美的秋日風情畫。

選擇景觀火車穿越森林，也是北美賞楓的經典玩法，例如安大略「亞加華峽谷觀光列車」（Agawa Canyon Tour Train

），穿越加拿大地盾森林的秋季景色，深入原始森林與亞加華峽谷（Agawa Canyon）；魁北克搭乘「夏洛瓦觀光列車」（Train de Charlevoix）沿著聖羅倫斯河行駛，將河景、山林與秋色一次收入眼底，讓「賞楓」從單純看風景，變成一趟具有移動感的深度旅行。

喜愛自駕旅遊的旅客，則可以規劃一趟專屬的「秋季公路旅行」，將賞楓串聯楓糖、葡萄酒、地方料理、小鎮文化與自然體驗。從一座城市開往下一座小鎮，從山林走進餐桌，北美秋季旅行真正迷人的地方，正是沿途那些無法被單一景點取代的風景。

▲秋季舒適的氣候與多元玩法，適合熟齡或喜愛慢旅的客群。 圖：shutterstock／來源

熟齡或慢旅客 重新定義秋季旅行

「賞楓潮」也反映出高齡旅遊市場正在尋找更符合自身需求的旅行方式。有別於「一天跑好幾個景點」，喜愛慢遊的旅客或熟齡旅客更重視交通便利、住宿舒適、行程節奏與體驗品質，秋季舒適的氣候與多元旅遊玩法，正好提供了慢下來的條件。

在行程設計上，增加景觀列車、纜車、遊船等相對省力的觀景方式，搭配溫泉、SPA、地方料理與文化體驗，並降低每日拉車時間與過度頻繁的住宿更換。當旅程不再以「一天去了幾個景點」衡量，而是以「留下多少值得回味的體驗」衡量，賞楓也就從季節性的景觀追逐，轉化為更具品質的深度旅行，也讓不同年齡層的同行者都能找到適合自己的旅行節奏，真正做到「一起出發，也一起享受」。

▲秋日專屬的邀請函，待你踏上美好旅程。 圖：shutterstock／來源

一片紅葉，看見秋季旅遊的新價值

在旅遊模式的轉變中，賞楓旅遊從早期的「追逐景色」走向「享受過程」。紅葉是吸引旅客出發的第一個理由，真正留住旅客的，則是沿途的文化、美食、人文交流與舒適體驗。

就旅遊生態鏈而言，秋季旅遊不再只是短短暫的賞楓旺季，而是重新檢視旅遊產品品質的機會。如何將自然景觀轉化為地方體驗、將行程設計得更友善熟齡、將交通與住宿安排得更加舒適，同時兼顧地方經濟與永續旅遊，都是值得關注的課題，也是創造雙贏的機會。

這個秋天，當全球再次披上金紅色秋裝，賞楓也將成為國際旅遊市場創新與升級重要風向球。

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