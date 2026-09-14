阿布達比打造「哈利波特主題園區」！3大魔法世界 超吸睛「霍格華茲城堡」完工時間曝光

哈利波特迷又有新景點可以朝聖！阿布達比亞斯島上的「華納兄弟世界阿布達比」（Warner Bros. World Abu Dhabi）宣布擴建全新哈利波特主題園區，將一次集結「斜角巷」、「霍格華茲城堡」與「禁忌森林」3大場景，總面積約6.3萬平方公尺，並規劃只有阿布達比園區才有的哈利波特主題遊樂設施，工程預計於2029年完成。

這項擴建由Miral與Warner Bros. Discovery Global Experiences合作推出，最大的看點之一，是讓哈利波特世界首次以大型常設主題園區形式進駐非Universal體系的主題樂園。3大園區將分別重現魔法世界經典場景，其中「斜角巷」將呈現充滿魔法氣息的巫師街道；「霍格華茲城堡」則以魔法學校為核心；「禁忌森林」則帶領遊客走進充滿未知生物與神秘氣氛的森林。

圖／取自哈利波特阿布達比官方臉書粉絲團

除了場景重現，官方更強調這次並非單純複製其他地方既有的哈利波特設施，3大園區將推出專為華納兄弟世界阿布達比打造的獨家遊樂設施，透過沉浸式故事、互動體驗與全新設計，讓粉絲在熟悉的魔法世界中玩到不同於其他主題樂園的內容。至於遊樂設施的詳細名稱與玩法，目前官方尚未公布。

這波哈利波特擴建也是華納兄弟世界阿布達比整體擴建計畫的一環，除了3大哈利波特園區，還包括「Kryptonite Collider」及「Superman Up and Away」2項DC主題設施。全部工程完成後，園區整體面積預計增加超過50%，新增約7萬平方公尺的主題樂園空間，讓阿布達比亞斯島再添一座重量級娛樂新地標，絕對可以好好期待一下！

圖／取自哈利波特阿布達比官方臉書粉絲團

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