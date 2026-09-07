把旅行的美好帶回日常 「獨立精品飯店」以度假美學重新定義生活

【旅奇傳媒/編輯部報導】「全球奢華精品酒店」（Small Luxury Hotels of the World）匯聚全球超過100個國家、逾700家獨具特色的獨立精品奢華飯店，正重新定義「度假體驗」的意涵。隨著旅客不再滿足於僅將飯店視為旅途中的落腳處，飯店已轉化為凝聚氛圍、美學與記憶的空間。無論是一款招牌香氛、一件手工藝品，或是一組精選家居用品，越來越多旅人渴望將住宿時的感受帶回家中，並延續這份體驗。

從歷史悠久的莊園到深耕在地工藝的精品宅邸，越來越多「全球奢華精品酒店」成員飯店打造出專屬的生活風格生態系，他們將設計、文化遺產與地域特色融入服飾、家居、手工藝品及特色零售中，讓這份體驗超越旅程本身。透過這些極具個性的飯店陣容，SLH 持續為當代旅客定義何謂「超越住宿的度假風格」（beyond the stay）。

▲以香氛飯店為特色的「Magna Pars L'Hotel à Parfum」。 圖：Heavens Portfolio／提供

Magna Pars L'Hotel à Parfum｜以香氛留住旅行記憶

坐落於米蘭市區的靜謐小巷的「Magna Pars L'Hotel à Parfum」，飯店由義大利香水工藝家族 Martone 家族改建自一幢歷史悠久的「Marvin」香水工廠，結合細心款待、藝術、設計與文化的空間，現已成為全球首創、也是唯一一家「香氛飯店」。

延續家族傳承，飯店內特別設立了「 LabSolue」香水實驗室，為68間套房調製出專屬香氛，並將此「香氣」語彙從居家香氛擴香器、香氛蠟燭、沐浴保養品，到訂製香氛原料與香氛調酒，貫穿整間飯店。由於嗅覺是最能喚起記憶的感官之一，讓旅客可以在香水實驗室中，尋得自己住房的味道，或跟著調香師將米蘭的片刻裝進瓶中，在旅程之後，仍能反覆回味。

La Valise Mexico City｜將旅程的一部分帶回家

位於墨西哥城的「La Valise Mexico City」，僅有8間套房，但每間的設計風格各異其趣。若醉心飯店獨一無二的設計風尚，自營的精品店「La Valise Store」擷取了建築、飯店精神與墨西哥城在地文化，以「墨西哥設計、墨西哥製造」為理念，提供手工家具、在地藝術品及各式選品，包括：印有飯店立面插畫的 T恤與筆記本，讓建築美學隨身相伴；繡有「Un café, toi & moi」（你和我，一杯咖啡）字樣的帽子，呼應「La Valise Café」的溫暖氛圍；以及以飯店名稱發想的「la valise」（la valise在法文中意即行李箱）旅行袋，皆為帶回旅行片刻而生，既實用於平日，也是這趟旅程的輕巧提醒。

Reschio Hotel｜將義大利莊園生活帶回家

坐落於義大利「溫布利亞」（Umbria）1,500公頃私人莊園內的「Reschio Hotel」，周邊風光宛如義大利經典鄉村縮影。莊園自家的「Bottega」選品店，彷彿交集了在地的工藝、風土與精緻設計。店內精選了手織亞麻布、陶瓷器皿、修復古董家具、有機保養品，以及由莊園自有設計工作室調製的酒香系列香氛，甚至還有莊園自產的橄欖油、葡萄酒、蜂蜜與烈酒，都能讓旅客將悠閒的鄉村生活方式轉化為長久珍藏的日常體驗。

▲「超越住宿」的度假風格帶來獨特的旅遊回憶，左起為Magna Pars L'Hotel à Parfum、Reschio Hotel、Fendi Private Suites。 圖：Heavens Portfolio／提供

Fendi Private Suites｜將時尚品牌美學延伸至旅宿體驗

在成為時尚界的殿堂之前，羅馬市中心的「Palazzo Fendi」曾是一座貴族府邸。如今，這座位莊嚴建築，正重拾其奢華生活的初心。「Fendi Private Suites」是義大利時尚品牌Fendi首家精品飯店，就位在「Palazzo Fendi」三樓，僅規劃了7間套房，並將品牌設計語彙直接轉譯至旅客下榻的空間之中。

一推開飯店大門，就是品牌經典的俐落線條，而「Fendi Casa」系列則貫穿每一間客房，從寢具、燈具等，而限量版皮件、文具與旅行配件，則讓旅客得以在結束旅程後延續 Fendi的義式美學品味。

Lon Retreat & Spa｜以在地風土展現度假生活

位於澳洲維多利亞州「貝拉林半島」（Bellarine Peninsula）的「Lon Retreat & Spa」，坐落在幅員廣大的牧場和古老的莫納林地之中。高挑的天花板、巨大的窗戶以及與天空、土壤和海洋色調相呼應的裝飾，將半島的自然美景展現得淋漓盡致。而這些與地方風土景觀連結的，不僅是設計與裝潢。

莊園內的「The Little Shop of Lon」精選了紮根在地創意的手工製品與精選好禮，包括陶瓷器皿、餐具、食品雜貨、浴袍與 SPA保養品，讓旅客能帶著實體的旅遊記憶回家。「Lon Gallery」則於飯店各處展出當代藝術作品，多數作品皆可入手，讓旅客得以擁有一件與當地風景及創作精神緊密相連的原創藝術品。兩家選品店與畫廊相輔相成，將傳統的飯店精品店，提升為一種持續演繹在地精神與莊園悠閒生活步調的存在。

旅人們以及飯店本身對於精品飯店的定義正持續演進，從空間與服務的提供者，發展為完整的生活風格生態系，甚至成為一個旅遊的目的地。對「全球奢華精品酒店聯盟」而言，「獨立」與「個性」始終是重中之重的核心特質。隨著旅行與生活方式日益交融，該聯盟將持續攜手全球會員飯店社群，將每一次入住轉化為連結文化、美學與日常生活的長久橋樑，持續定義「超越住宿」的真正意涵。

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