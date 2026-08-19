一個人旅居怎麼交朋友？６招避開雷區、跨出國際社交第一步！

．擺脫孤單：獨旅與長居的社交難題

每天都一個人旅行其實也很容易無聊！很無聊的時候怎麼辦？尤其長時間旅行或是旅居，也不可能好幾個月都不跟人說話，對吧？這一次，我就來告訴大家無聊的時候怎麼認識當地的朋友？這樣才不會太孤單。

．避開雷區：為什麼不推薦交友軟體與獨自去酒吧

首先，大家一定都會說用交友軟體，像是Tinder、Bumle等之類的，對吧！？但是其實我不大推這些，因為我覺得大部分都是約炮的意圖，且女生要很小心，也不能盡興地聊天出遊等。另外，去當地的酒吧，其實我也不推，因為你只有一個人，通常就是會有怪阿伯、阿姨或是奇怪男、女子跟你搭訕，所以還是找人一起去比較好。

而我自己是比較喜歡參加當地的活動來認識人，這裡介紹幾個我會用的軟體。

我和越裔法籍女生朋友去愛爾蘭酒吧，有遇到被怪叔叔搭訕的經驗。圖／Vivi羅琳

招式一｜Meetup 社團： 語言交換、戶外郊遊，年輕旅人的活動首選

第一個是我最愛用的Meetup，這個軟體有網頁版也有app，是一個全世界都可以用的社團活動軟體，可以設定不同的地方城市，去參加語言交換、桌遊、爬山、郊遊、閱讀或者是單車行等等。我介紹給華人或是外國人，大家都很喜歡！

裡面的人都很正派、有國際觀，英文當然也是很好！活動大部分也是免費不用錢，或是只要買一杯飲料即可，只是缺點是年紀通常比較年輕，介於二十、三十歲左右。

在匈牙利布達佩斯參加Meetup桌遊的活動。圖／Vivi羅琳

招式二｜InterNations： 適合熟齡與商務人士，高質感的跨國社交平台

第二個是Internations，這也是網頁跟app都有，不過這是要繳費的，年費的話會比較便宜。

也是全球都有的社團，給年紀稍微大些的人去社交，聽說有不少活動是為了要拓展生意而辦的活動，我自己有參加過單車活動，所以很推薦。不過在台灣要繳費的，通常沒什麼人要參加，所以在台灣參加這個的話，較容易認識五六十歲的外國人；在外國的話就是三十、四十歲以上的人較常參加。

招式三｜Couchsurfing / BeWelcome： 尋找同好約見面，安全守則要記牢

第三個就是之前有跟大家說過的Couchsurfing。這是不限制年齡的！你可以設定年齡，跟當地的人約見面做朋友。但是千萬要小心，女生不要輕易去男生家！約公共場合見面及參加裡面的活動是沒問題的。

不過這個自從疫情之後，可能沒什麼收入，所以有收一點錢，大概一年三十元台幣而已。介意繳費的人可以用免費的另一個Be welcome，這個也是全世界都可以用，可以見面。不過這兩個主要是給人免費找住處用的，所以見面的話，還是要看對方是否有時間。

招式四｜Free Walking Tour： 邊走邊聽邊聊天，邊緣人也能自然破冰

第四個方法就是網路上有很多Free walking的網頁或是app。只要打這關鍵字搜尋就會有！或是問青年旅社，他們大部分也都知道。

參加這種活動，你可能要問清楚走路走多久？如果超過兩小時都不休息的，我想可能大家可以中途就提早離開。至於解說員當然就是說當地語言或是說英文的，所以有些朋友就說：「聽謀啦！因為如果是介紹歷史，英文字就很艱深，加上歷史不好的話，可能就意興闌珊。」但是，沒關係！你可以撐到最後，邀請跟你一路上比較熟的一起去吃飯聊天或是拍照，這樣就達成你交朋友的目的了！

在匈牙利布達佩斯參加的Free Walking尋找小雕像活動。圖／Vivi羅琳

在歐洲巴士上認識的日本女生，四年後我們在日本一起Free Walking。圖／Vivi羅琳

招式五｜Facebook Expat 社團： 善用地名關鍵字，快速融入在地外籍圈

第五個方法就是Facebook上也有很多社團跟活動，只要在臉書打Expat或英文的地名，就會出現很多的社團或是活動，大家都可以參加。

常常有很多活動都會和Meetup及Couchsurfing重疊，所以人數都會很多。如果不喜歡太多人的話也可以選擇Meetup及Couchsurfing比較少人的活動。

招式六｜青年旅舍室友搭訕： 最直接的破冰法，一聲「Hi」開啟旅伴模式

最後一個方法就是最簡單的：在青年旅社認識人！這是最容易的。你的室友是你最先可以認識的對象，打個招呼，問要去哪裡玩，可不可以加入？或是你想要去吃甚麼逛什麼，問對方要不要跟你一起去呢？

只要你不是太閉俗、太怪，通常獨旅的外國人都還滿樂意和其他人一起出遊的！如果是團體的，通常有他們的朋友跟行程，就先打消認識他們的念頭吧。

在羅馬尼亞青年旅舍認識的德國女生，一年後我們在法蘭克福草地上喝啤酒。圖／Vivi羅琳

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在希臘的青年旅舍認識一位土耳其女生，兩年後我和她在土耳其敍舊。圖／Vivi羅琳

結語：跨出第一步，拓寬國際視野

以上是我不藏私分享！不管是你出國久居、旅居或是只有短暫的旅遊，在台灣或是在國外都可以使用的一些社團軟體，記得：「只有自己願意跨出去，才能更開拓新的視野及國際觀！」

在荷蘭青年旅舍認識的中國女留學生，我們連續三年都在歐洲見面。圖／Vivi羅琳

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