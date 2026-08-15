改票更佛心！ 「阿聯酋航空」飛杜拜不限次「免費改期」

想出國卻擔心行程臨時有變？阿聯酋航空再放寬機票彈性！自2026年8月10日起，旅客預訂飛往杜拜的航班，可依個人需求不限次數免費更改航班日期，涵蓋多種經濟艙及商務艙票價，同時大幅調降部分票價的退票手續費，最低降至25美元，讓旅客安排杜拜行程時更有調整空間。

阿聯酋航空表示，新措施適用於飛往杜拜的多種票價方案，包括經濟艙優惠票價（Saver）、彈性票價（Flex），以及商務艙特別票價（Special）、優惠票價（Saver）與彈性票價（Flex），旅客皆可不限次數免費更改航班日期。

至於經濟艙彈性加值票價（Flex Plus）、豪華經濟艙、商務艙彈性加值票價（Flex Plus）及頭等艙，則持續享有完整的彈性改票權益。

除了改票更方便，退票成本也同步降低。飛往杜拜航班的經濟艙Saver退票手續費調降至50美元，Flex降至25美元，商務艙Special及Saver退票手續費同樣降至50美元，Flex則降至25美元。對於旅程仍可能變動的旅客而言，不論延期或取消，都能以較低成本調整安排。

不只杜拜航線有新措施，凡於2026年4月2日後訂購阿聯酋航空機票的旅客，不限目的地，包括經杜拜轉機的行程，均可享有一次免費更改航班日期服務，旅客在確定行程前，也可免費保留票價24小時。

Skywards會員近期也有加碼優惠。即日起至2026年8月31日，晉升銀卡、金卡與白金卡所需哩程數減少20%，此外，搭乘阿聯酋航空及flydubai航班，還可獲得20%紅利等級哩程數。

另外，使用「現金＋哩程數」（Cash+Miles）兌換時，每2,000哩程折抵金額由原本15美元提高至30美元，可使用於阿聯酋航空或flydubai航班，也能用來支付超額行李、貴賓休息室及預選座位等服務，讓會員在安排行程時多一種運用哩程的方式。

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