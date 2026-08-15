世界三大朝聖之路入門｜不只是徒步，一場走進內心的慢旅

當旅行不再只是從這個景點趕往下個景點，而是開始為自己留一段安靜的時間，越來越多人選擇用雙腳慢慢走進世界，不是為了打卡，也不是為了追逐熱鬧，而是在一步一步前行之中，重新整理生活的節奏，這樣的旅行方式，叫做『朝聖之路』。近幾年，朝聖之路逐漸成為許多人嚮往的旅行清單，它不只是徒步旅行，更像是一段與自己相處的過程，沿途的風景、停留的小鎮、日復一日的行走節奏，都讓人有機會慢下來，看見平常生活裡忽略的感受。若你也好奇朝聖2026沖繩琉球海炎祭攻略｜門票交通懶人包&加碼周邊景點住宿之路是什麼、為何越來越多人被朝聖之路吸引，這篇文章將帶你一起認識這段既療癒又充滿故事感的旅程。





朝聖之路是什麼？

▲世界三大朝聖之路－韓國實境節目《西班牙寄宿》（圖／tvN）

第一次聽到「朝聖之路」是在2018年，從西班牙同事口中聽她說準備去走朝聖之路，當時只覺得，又是另一件典型歐洲人才會做的事情；辭職、然後隨心所欲一段時間，隔年，透過羅PD韓國實境節目《西班牙寄宿》，節目組在西班牙（比耶爾索自由鎮）租下一間修道院，做為接待朝聖者的庇護所，透過車大嬸與柳海真的視角與料理，才發現，原來現代人走朝聖之路其實無關宗教、一切都是「心境」二字。

過去，朝聖之路多半與宗教信仰有關，人們相信，只要懷抱虔誠之心，沿著聖人足跡長途跋涉前往聖地，便能完成贖罪、履行誓願，或向神祈求庇佑，而現代人出發的契機，更多是處在人生的某個轉折點，想暫時離開原本的環境，作為轉換生活的一段旅程。





世界三大朝聖之路｜經典路線

▲世界三大朝聖之路－西班牙聖地牙哥朝聖之路｜日本熊野古道｜義大利法蘭奇納之路

一般大家常聽到的「世界三大朝聖之路」，並沒有官方統一名單，但在旅遊界最被廣泛認可是以下三條：





世界三大朝聖之路：西班牙. 聖地牙哥朝聖之路Camino de Santiago

最具代表性、經典的朝聖路線

這條起源於9世紀古老路徑、已有千年歷史，源自人們前往聖地牙哥朝拜聖雅各遺骸的信仰旅程，至今已發展出多條路線，其中最經典的「法國之路」全長約780公里，需花費一個月以上完成，沿途以貝殼符號與黃色箭頭指引，串聯鄉村、教堂與朝聖者宿舍。





世界三大朝聖之路：日本 熊野古道 Kumano Kodo

東方最具歷史與宗教意義路線

起源於平安時代西元10–12世紀，皇族與貴族前往熊野三山參拜的重要路徑，路線長度從數十到數百公里不等，穿越森林石階、山徑與古老神社，保有濃厚歷史氛圍。這條路強調的是「淨化與重生」，旅人透過一步步走入山林，在自然之中沉澱心緒，也在靜謐的行走中，重新連結內在與信念。





世界三大朝聖之路：義大利 法蘭奇納之路 Via Francigena

橫跨多國、結合歷史與景觀的路線

起源於西元990年，由坎特伯雷大主教自英國南部出發，沿途穿越法國、瑞士與義大利，最終抵達「永恆之城」羅馬，全長近兩千公里，經過中世紀教堂、古城牆與橋樑，從勃艮第葡萄園，到瑞士的阿爾卑斯山口，再到托斯卡尼起伏平原，是結合自然景觀與歷史遺跡的文化路線。





哪一條朝聖之路最適合初學者呢？

▲世界三大朝聖之路－西班牙聖地牙哥朝聖之路（圖／Canva）

隨著2021年疫情爆發後，回到亞洲職場，年假從原本28天瞬間縮短到《勞基法》7天，一般上班族能在連假期間、多請個幾天，短程跑一趟日本或東南亞已是確幸，這種休一個月長假、出走一趟歐洲的浪漫想法，大概也只有轉職空檔，才有可能實現，所以初次聽到濟州島的「偶來小路」，每條10~20K短程距離、容易抵達且初學者友善的特色，引起我極大的興趣！

韓國濟州島距離台灣飛行時間不到2個小時，偶來小路是一系列由27條路線組成，環繞濟州島的徒步路線，偶來Olle字面意思是「從大馬路通往家門口的小徑」，顧名思義沿途經過可愛村落，與各式各樣地形的多元海岸路線，但做為最年輕的朝聖路線，對於亞洲徒步行者而言，又有什麼吸引力呢？





世界朝聖之路｜亞洲新興路線：韓國. 濟州偶來小路 Jeju Olle Trail

為現代人設計、入門型朝聖之路

▲世界三大朝聖之路－韓國濟州偶來小路 Jeju Olle Trail（圖／Canva）

2007年，50歲韓國雜誌主編徐明淑，在投身於政治領域幾十年後，厭倦長期高壓工作同時、身體也發出警訊，在嘗試過各種運動後，最終選擇了「步行」，因為步行不需要天賦、也不需要昂貴裝備，只需要一雙合適的鞋子，與一顆願意起步的心。

那年她辭去工作，前往西班牙聖地牙哥朝聖之路，在那段漫長的行走中，她發現，人不需要被推著前進，也能慢慢走出自己的答案，便開始思考：「如果這樣的路，也能出現在自己家鄉，會不會讓更多人重新認識濟州呢？」於是她在2007年成立「濟州偶來基金會」，串連島上原本零散的小巷弄，從居民日常會走的路開始，一段一段整理、標記與連接，最終形成今日全長約437公里、27條路線的濟州偶來小路。

讓旅人真正走進濟州的村落與生活，從海女文化、地方小店到鄉間日常，在一步一腳印之間，重新建立人與土地的連結，成為一種以步行展開的地方創生實踐。





濟州偶來小路路線推薦：

偶來小路1號｜海岸與日出峰的經典起點

▲世界三大朝聖之路－韓國濟州偶來小路 偶來小路1號（圖／韓國觀光公社）

長度：15.1Km

時長：4-5h

難度：★★☆

眾多旅人推薦「第一條偶來小路」，從海岸線出發，沿著黑色火山岩與開闊海景前行，遠方可見城山日出峰的輪廓，這段路線魅力在於「一開始就進入狀態」沒有太多適應期，海風與浪聲會很快讓思緒安靜下來，整體路況平緩，節奏穩定，適合初學者建立信心。像是一種開場，把人從日常抽離，慢慢帶進偶來小路的節奏之中。





偶來小路1-1號｜牛島的輕盈節奏

▲世界三大朝聖之路－韓國濟州偶來小路 偶來小路1-1號（圖／韓國觀光公社）

長度：13.2Km

時長：4-5h

難度：★★☆

四面環海、海水透明清澈的牛島1-1路線，是最療癒的一段，氛圍更輕、更慢，也更接近放空，單車與徒步交錯的節奏，讓人不知不覺想停下來看海、發呆，甚至什麼都不做，它不像一段需要完成的路，更像是一段讓自己鬆開的過程。





偶來小路10號｜粗獷的自然力量

▲世界三大朝聖之路－韓國濟州偶來小路 偶來小路10號（圖／韓國觀光公社）

長度：15.6Km

時長：5-6h

難度：★★☆

沿途可見大片玄武岩海岸、柱狀節理與海蝕地形，強烈的海風與開闊地景，會讓人自然專注於當下的步伐與呼吸，層層堆疊的龍頭海岸岩壁，原始而粗獷的力量，讓人感受到濟州島誕生的痕跡，最有濟州特色的一段路線。





偶來小路14號｜距離與開闊感的延伸

▲世界三大朝聖之路－韓國濟州偶來小路 偶來小路14號（圖／韓國觀光公社）

長度：19.9Km

時長：6-7h

難度：★★☆

偶來小路中地形變化最豐富的路段，從黑色玄武岩海岸、白沙灘，到林間小徑與鄉間道路交錯出現，讓整段路不斷轉換節奏，雖然總長19.1公里，但不斷變換的風景，讓人不會感到單調，反而在不同地形之間找到新的步伐節奏。





偶來小路15A號｜森林與內在節奏

▲世界三大朝聖之路－韓國濟州偶來小路 偶來小路15A號（圖／韓國觀光公社）

長度：15.5Km

時長：5-6h

難度：★★☆

這條台灣的樟之細路姐妹路線，相較於海岸線，更多進入森林與鄉間小徑，路徑被樹蔭包圍，光線柔和，整體氛圍安靜而內收，是最容易進入「心流」狀態，沒有視覺刺激，反而更能感受到呼吸與步伐的節奏，可安排藥草足浴，讓身體有機會釋放累積的疲勞，這條路不張揚、但卻是很多人記憶最深的一段，因為它讓人真正停下來。





偶來小路7號｜剛剛好的舒心距離

▲世界三大朝聖之路－韓國濟州偶來小路 偶來小路7號（圖／韓國觀光公社）

長度：12.9Km

時長：3-4h

難度：★★☆

從濟州偶來遊客中心出發，沿著南部海岸前行，經過獨立岩，看著海與岩石之間長時間累積的痕跡，像是觀察這幾天走過的自己，經過幾天行走、身體已經習慣這樣的節奏，腳步不再急促，思緒也變得安靜，而當你走到終點，領取證書的那一刻，完成的不是距離，而是與自己的相處。

這不是一趟要你挑戰極限的旅程，而是一段，讓你重新整理自己的時間。





朝聖之路常見問題FAQ

1、沒有登山或健行經驗，可以走朝聖之路嗎？

大多數朝聖之路（如聖雅各之路、濟州偶來小路）其實是為「一般人」設計，只要有基本體力、願意走路，都可以完成。

2、一天要走幾公里？會不會太累？

常見距離約10～25公里，但多數路線可依自身節奏調整，並非一定要一次走完。

3、一定要一次走完全程嗎？

不需要，許多朝聖之路都可以分段完成，甚至隔幾年慢慢累積。

4、一個人走安全嗎？

很多人是獨自完成，熱門路線沿途都有補給、住宿與其他旅人，安全性相對高，但仍需基本風險意識。

5、需要準備什麼裝備？

最重要的是「鞋子」，其他如背包、防曬、雨具即可，不需要專業登山裝備。

6、要走多久？需要請很長的假嗎？

視路線而定，像西班牙可能需一個月，但像偶來小路可以用幾天完成部分路段，對上班族更友善。

7、朝聖之路一定要有宗教信仰嗎？

不需要，現代多數人是為了放鬆、整理自己，而非宗教目的。

8、途中住宿怎麼安排？會不會很麻煩？

多數路線有完善系統，從簡單背包客棧到飯店都有，但熱門路線旺季需提早預訂。

9、為什麼很多人走完會覺得「被療癒」？

長時間行走＋低干擾環境，會讓人自然進入「思緒整理」的狀態。

10、哪一條朝聖之路最適合新手？

濟州偶來小路因距離彈性、門檻低，被認為是亞洲最適合入門的選擇之一。





閱讀更多旅遊攻略：

2026峇里島旅遊全攻略！深度行程、交通、住宿推薦一次看





想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」