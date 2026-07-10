世足8強未戰空中先打！ 挪威航空、英航對賭「輸球換大頭貼一天」 多國航空搬板凳喊燒

2026年世界盃足球賽進入白熱化的8強爭奪戰，台灣時間7月12日清晨5點將迎來萬眾矚目的「英格蘭對決挪威」。沒想到，球員還沒上場，兩國的代表性航空公司已率先在社群平台Instagram上點燃戰火，大玩「Logo對賭」，超狂的社群互動立刻吸引全球網友與大批航空公司前來朝聖留言。

比賽還沒開踢，場外挪威航空（Norwegian Air Shuttle）大膽公開標記英國航空（British Airways），喊話「輸球的一方必須把粉專大頭貼換成贏家Logo一天」，若挪威成功擊敗英格蘭，英航就必須更換社群頭貼為挪威航空的LOGO整整24小時；反之若英格蘭獲勝，挪威航空也將接受相同懲罰。

圖／翻攝挪威航空IG@flynorwegian

面對挑釁，英國航空隨即自信回應「別下注你贏不了的賭局」，並大玩挪威國名諧音梗，將「絕不可能（No way）」改寫成「Nor-way」進行反擊，進一步拍攝創意短片，故意將航班目的地設定為挪威首都奧斯陸，暗諷挪威隊在8強賽後即可直接搭機「打包回國」，雙方社群交鋒火藥味十足。

圖／翻攝英國航空IG@british_airways

這場世紀賭局意外引發多家國際航空巨頭進駐留言，冰島航空（Iceland Air）現身為鄰國加油打氣；利雅德航空（Riyadh Air）笑稱已幫網友準備好爆米花；布魯塞爾航空（Brussels Airlines）則自告奮勇要擔任這場賭局的VAR（影像輔助裁判）。

至於瑞士航空（Swissair）則透露，由於瑞士隊將在12日迎戰阿根廷，內部正忙著研究如何對付梅西（Leo Messi），無暇參與這場大亂鬥。

而最傷感的留言則來自義大利航空（ITA Airways）。由於義大利連續3屆未能晉級世界盃會內賽，該公司無奈寫下：「20年前我們還在高舉世界盃冠軍，現在只能在留言區看熱鬧了。」

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