放下手機，重新感受旅行！瑞典的美好夏季 掀起「慢遊風潮」

【旅奇傳媒/編輯部報導】有些旅行，用雙手去感知，效果遠勝過用鏡頭記錄！隨著「仲夏節」的到來，瑞典正式迎來年度旅遊旺季。數據顯示，全球有42%的遊客選擇在6至8月間造訪瑞典。為了讓這趟避暑旅程更具含金量，瑞典旅遊局向全球旅行者分享了一個簡單卻常被忽略的小撇步：放下手機，騰出雙手，沉浸於純粹的感知中。

▲瑞典「仲夏節」野餐餐桌。 圖：Visit Sweden／提供

在當下的旅行逐漸被資訊過載、數位干擾以及「拍照打卡焦慮」所裹挾時，瑞典給出了另一種生活提案。聰明的旅行者越來越看重親身參與的深度體驗，而非機械式地拍照打卡。

美國運通最新發表的《全球旅行趨勢報告》也證實了這一趨勢：69%的旅行者認為，參與一項DIY手作最能獲得滿足感；82%的人相信，在旅途中學會一項新技能，能讓假期更加難忘。

為此，瑞典旅遊局特別推薦了最受歡迎的「十大特色動手體驗」，邀請你把手從螢幕上移開，開啟一場真正的「數位排毒」：

◎ 群島間的獨木舟破浪：瑞典沿海坐落著密集的群島，內陸更星羅棋布著十萬個天然湖泊。豐富的水系提供了絕佳的划行場所。夏季傍晚，雙手揮槳劃破平靜的水面，遠處的夕陽久久不願落幕，世界只剩下槳音與水聲。

◎ 親手繪製達拉木馬：達拉木馬是瑞典最具標誌性的文化符號。與其在禮品店挑選成品，不如前往達拉納省的努斯奈斯（Nusnäs）手作坊。在職人指導下，親自為木馬刷上紅漆、勾勒花紋，客製化全球獨一無二的紀念。

◎ 斯莫蘭的水晶吹製藝術：在斯莫蘭（Småland）的密林深處，坐落著傳承數百年的「水晶王國」（Glasriket）。許多工作室允許遊客親自執起吹管，體驗漿狀玻璃在呼吸與雙手中塑形的奇妙過程。當一件晶瑩剔透的藝術品在手中誕生，成就感不言而喻。

◎ 基律納的薩米手工藝：瑞典原住民薩米人有著悠久的手作傳統。在基律納（Kiruna）的文化營地，你可以嘗試用皮革、獸角與樺木打磨一個專屬的薩米傳統木杯（Kåsa），在雙手與天然材質的觸碰中，理解北極圈遊牧民族的古老智慧。

◎ 斯德哥爾摩群島藝術創作：從市中心乘船僅需30分鐘，即可抵達手藝人雲集的菲德霍爾姆島（Fjäderholmarna）。這裡開設有木雕、水彩、編織等各類體驗坊。在面朝大海的輕鬆氛圍下，空出雙手隨心創作，沒有任何關於完美的壓力。

▲遊客可以走進糖果工作室，在製糖師傅的指導下，製作拐杖糖。 圖：Ingrid Hofstra（imagebank.sweden.se）／提供

◎ 格蘭納的傳統波爾卡糖：紅白相間的「拐杖糖」誕生於19世紀的格蘭納小鎮（Gränna）。在這裡，遊客可以走進糖果工作室，在製糖師傅的指導下，趁熱用雙手去揉捏、拉伸、扭轉麵團，親手捲出一根原汁原味的條紋糖果。

◎ 北極圈拉普蘭的戶外夏日：在北極圈拉普蘭（Lapland）的森林裡，與精力充沛的哈士奇一起徒步健行絕對令人難忘。你需要用力拽住韁繩才能讓牠放慢步伐，沿途還能順手採摘林間豐茂的野生藍莓。到了深夜，這些熱情的夥伴還會陪伴你，共同守候午夜不落的太陽。

◎ 約塔運河單車騎行：沿著有「瑞典藍絲帶」之稱的約塔運河（（Göta kanal））騎單車，是夏季的經典路線。穿行於田園綠道間，在沿途的古老人工船閘前停下，嘗試推開沉重的木質閘門，親身體驗大航海時代的機械魅力。

◎ 登山車的平衡挑戰：積雪消融後，奧勒等滑雪渡假村便搖身一變成為登山車聖地。無論是樹線之上的輕鬆入門道，還是腎上腺素飆升的速降路線，在蜿蜒壯闊的賽道上保持身體平衡，遠比查看手機訊息重要得多。

◎ 高海岸的飛拉達鐵道攀岩：在世界遺產高海岸地區，斯庫勒山的「飛拉達攀登路線」（Via Ferrata）為冒險者提供了安全保障。當雙手專注於冰冷的岩壁、注意力完全集中在身體的下一步時，雜念全無。腳下鋪展開來的壯麗峽灣，便是對勇敢者最好的獎賞。

早有科學研究表明，動手做事能有效緩解焦慮，提升專注力。在這個大部分時間都活在螢幕前的時代，需要身體力行的旅行體驗，提供了一种越來越稀缺的價值：一個讓人真正在場、與周遭重新連結的機會。

在瑞典，你會發現，最棒的風景不需要對焦，它就藏在身邊的大自然與日常生活的細枝末節裡 。更多瑞典旅行資訊，請查詢瑞典旅遊局「Visit Sweden」官網。

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