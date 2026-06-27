2026上半年《旅遊熱點排行》出爐 曼谷跌出前五名、菲律賓躍居入境旅遊成長冠軍

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布2026年上半年「台灣旅遊熱點」，透過對比2026年1月至6月與2025年同期的住宿搜尋數據，揭示出境與入境旅遊模式的顯著轉變。雖然日本和韓國的熱門目的地依舊維持強勁的旅遊熱度，但長期深受喜愛的「曼谷」，這次卻意外跌出前五大熱門榜單。與此同時，像「宮古島」等新興目的地，甚至是「紐約」等長途城市，皆展現出顯著的成長勢頭。

曼谷退位、釜山擠進前五！宮古島及紐約搜尋量 分別暴增近10倍與4倍

雖然泰國傳統上一直是台灣旅客的首選目的地之一，但根據 Agoda 數據，「曼谷」在2026年上半年已跌出前五大最受歡迎的目的地。取而代之的是韓國第二大城市「釜山」。

根據釜山廣域市政府數據，台灣在今年第一季成為釜山的第一大客源市場，有超過20萬名台灣遊客造訪。釜山之所以日益受到歡迎，主要歸功於其多元化的旅遊體驗，包含海景、在地市場、纜車、斜坡滑車以及時髦的咖啡廳，完美契合台灣旅客的各種偏好。在便利的航班串聯與短途飛行優勢加持下，釜山已迅速崛起成為東北亞的領先目的地。

▲2026年上半年前五大最受歡迎的目的地，由韓國第二大城市「釜山」擠進前五名。 圖：Agoda／提供

與此同時，今年初開航從台北與台中直飛日本「宮古島」的新航線，點燃台灣旅客的興趣，使宮古島成為成長最快的目的地，在Agoda上的搜尋量同比去年增長了近十倍。

長途旅遊也正凝聚強勁動能，「紐約」的搜尋量相較去年上半年成長了近4倍，這表明台灣旅客正持續將他們的旅遊版圖擴展至亞洲之外。

香港蟬聯最大入境客源地 菲律賓入境旅遊意願成長最為強勁

在入境旅遊方面，Agoda 數據指出「香港」依舊是台灣最大的客源市場，反映出強勁的短途旅遊需求與頻繁的跨境往來。

與此同時，「菲律賓」成為成長最快的入境市場，對台灣的旅遊搜尋意願相較去年上半年大幅增長了53%。根據台灣交通部觀光署的數據，2026年第一季有超過21萬名菲律賓旅客造訪台灣，同比增長了43%。

Agoda 數據結果指出，不僅菲律賓等東南亞客源市場正展現出新興的旅遊興趣，更顯示他們的行程已不再局限於「台北」。菲律賓旅客對高雄的搜尋量增長了近3.5倍，而對「嘉義」的旅遊意願也翻倍成長。此外，「金門」和「綠島」等離島也名列成長最快的目的地之中，兩者的搜尋量均錄得超過3倍的成長，這表明東南亞遊客對於大自然及島嶼旅遊體驗的興趣正與日俱增。

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「Agoda 數據凸顯推動2026年台灣觀光發展的幾大趨勢，其中像菲律賓這樣的新興客源市場正為我們帶來全新機遇。我們也觀察到台灣旅客正在轉變他們的喜好，不再僅限於傳統熱門景點，而是去探索更廣泛的目的地。這是一個令人興奮的時刻，我們期待在今年下半年，能協助更多旅客進一步拓展他們的視野。」

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