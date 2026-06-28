從阿爾卑斯山到北海道花海！精選三大「自然系親子旅行」 收藏最美夏日回憶

【旅奇傳媒/編輯部報導】親近自然的山林澗水與花卉，是有益身心健康的調解良方。迎接夏季旅遊旺季，Heavens Portfolio精選全球三處自然系親子旅遊提案，今年夏天，不妨全家出發瑞士阿爾卑斯山親山樂水、前往北海道富良野欣賞春夏定番的花田景致，或是漫遊義大利托斯卡尼的鄉間莊園，透過豐富的戶外活動、在地文化體驗與自然環境教育，讓孩子在探索世界過程中開拓視野，更為全家人創造珍貴的夏日深度旅遊記憶。

親子戶外漫遊輕旅行／北海道・富良野 Nozo Hotel

夏季的富良野是翠綠丘陵、繽紛花田與清澈河流交織成如畫風景，加上豐富多元的戶外活動，也讓這裡成為適合親子家庭放慢腳步、親近自然的夏季度假目的地。

計畫輕鬆安排輕戶外旅行，可前往「美瑛」與「富良野」花田，欣賞薰衣草、向日葵與波斯菊等季節花卉交織而成的繽紛景色。接著順遊以夢幻藍綠色湖水聞名的「青池」（Blue Pond）及「白鬚瀑布」等經典景點，將北海道最具代表性的夏日風光一次收藏。

阿爾卑斯山就是你的遊樂場／瑞士・格勞賓登 拉克斯

位於瑞士格勞賓登州的「拉克斯」（LAAX），一直是知名冬季滑雪勝地。其實拉克斯還擁有超過250公里健行步道與330公里山地自行車路線。

在夏季前往，可串聯森林、峽谷、湖泊與世界自然遺產景觀，世界最長樹冠步道 Senda dil Dragun、碧綠如寶石般的「考馬湖」（Cauma Lake）等，讓家庭旅客在夏季得以用最貼近自然的方式感受瑞士山林魅力，整片阿爾卑斯山都成為孩子們的天然遊樂場。

一起品味義式慢活莊園假期／義大利・托斯卡尼

若說親子旅行的珍貴之處，在於一家人共同創造回憶，那麼位於義大利托斯卡尼山丘間的「Castelfalfi」，則將這份體驗融入日常細節之中。

坐落於綿延葡萄園、橄欖樹林與鄉村景觀環繞的莊園內，「Castelfalfi」根據周邊環境以及莊園設施規畫了豐富的體驗與活動，是一座舒適的休憩飯店，更是一座適合全家探索在地生活的旅遊地點。

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