「看風景」愈來愈貴！《2026全球最昂貴景點報告》出爐　世界級美景門票最高突破3千元

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著夏季旅遊旺季展開，數百萬旅客正收拾行囊前往熱門目的地。儘管經濟環境仍存在不確定性，國際旅遊需求依然持續成長。「全球旅遊真實成本」與「旅遊負擔能力變化」…等的議題日益受到關注，「PlayersTime」因而得到啟發，並分析全球200個最受歡迎的旅遊景點，包括博物館、地標建築、高塔、考古遺址及宗教文化遺產，發布最新報告《2026年全球門票最昂貴的旅遊景點》，透過比較各類景點及整體資料集中的票價，找出了門票價格最高的景點，以及那些仍可免費參觀的世界知名景點。

在全球知名的城堡、宮殿與宗教地標中，一個出人意料的景點成為票價冠軍！

土耳其伊斯坦堡的「托普卡比皇宮」（Topkapi Palace）普通門票價格高達64.63美元，不僅是全球參觀成本最高的皇宮，也是全球第七昂貴的旅遊景點。這座曾經是鄂圖曼帝國蘇丹居所的宮殿，如今的入場費甚至超過凡爾賽宮、溫莎城堡，以及聖家堂與哈里發塔等著名地標。

這份研究排除主題樂園、需特殊設備才能進入的極端環境（如馬里亞納海溝）、南極或北極等探險型區域、太空旅遊與太空站相關景點、因整修或保育而暫時關閉的文化遺產、僅在節慶或私人活動期間開放的場館，所獲得的結果如下：

◉ 2026年全球最昂貴的「旅遊景點」門票

・復活節島摩艾石像（智利．拉帕努伊島）／US$ 102.92（約 NT$ 3,242）

・納斯卡線條（秘魯．納斯卡）／US$ 85.00（約 NT$ 2,678）

・范德堡一號大樓 SUMMIT One Vanderbilt（美國．紐約）／US$ 83.84（約 NT$ 2,641）

・紐約洛克菲勒中心觀景臺 Top of the Rock（美國．紐約）／US$ 81.66（約 NT$ 2,572）

・佩特拉古城主步道（約旦．佩特拉）／US$ 70.52（約 NT$ 2,221）

・Edge Hudson Yards 觀景台（美國．紐約）／US$ 70.18（約 NT$ 2,211）

・托普卡比皇宮（土耳其．伊斯坦堡）／US$ 64.63（約 NT$ 2,036）

・哈里發塔（阿拉伯聯合大公國．杜拜）／US$ 54.19（約 NT$ 1,707）

・吉隆坡塔（馬來西亞．吉隆坡）／US$ 54.18（約 NT$ 1,707）

・美泉宮（奧地利．維也納）／US$ 50.78（約 NT$ 1,600）

▲「托普卡比皇宮」自1465年起作為皇室住所長達四百多年，曾被比喻為土耳其版的「紫禁城」，現已列為世界文化遺產。 圖：shutterstock／來源

◉ 2026年全球最昂貴的「宮殿、城堡與宗教」景點

・托普卡匹皇宮（土耳其．伊斯坦堡）／US$ 64.63（約 NT$ 2,036）

・美泉宮（奧地利．維也納）／US$ 50.78（約 NT$ 1,600）

・倫敦塔（英國．倫敦）／US$ 49.45（約 NT$ 1,558）

・利茲城堡（英國．肯特郡梅德斯通）／US$ 46.11（約 NT$ 1,452）

・溫莎城堡（英國．溫莎）／US$ 42.77（約 NT$ 1,347）

・西敏寺（英國．西敏市）／US$ 41.43（約 NT$ 1,305）

・凡爾賽宮（法國．凡爾賽）／US$ 40.39（約 NT$ 1,272）

・總督宮（義大利．威尼斯）／US$ 40.39（約 NT$ 1,272）

・聖家堂（西班牙．巴塞隆納）／US$ 39.01（約 NT$ 1,229）

・聖索菲亞大教堂（土耳其．伊斯坦堡）／US$ 38.31（約 NT$ 1,207）

▲「PLAYERS TIME」發布最新《2026年全球門票最昂貴的旅遊景點》報告。 圖：PLAYERS TIME／提供

◉ 最昂貴「博物館與美術館」

・羅浮宮（法國．巴黎）／US$ 36.93（約 NT$ 1,163）

・紐約現代藝術博物館 MoMA（美國．紐約）／US$ 30（約 NT$ 945）

・紐約大都會藝術博物館（美國．紐約）／US$ 30（約 NT$ 945）

・烏菲茲美術館（義大利．佛羅倫斯）／US$ 28.85（約 NT$ 909）

・阿姆斯特丹國家博物館（荷蘭．阿姆斯特丹）／US$ 28.85（約 NT$ 909）

◉ 最便宜「博物館與美術館」

・開羅埃及博物館（埃及・開羅）／US$ 3.86（約 NT$ 122）

・東京國立博物館（日本・東京）／US$ 6.24（約 NT$ 197）

・新加坡藝術科學博物館（新加坡・濱海灣金沙）／US$ 7.77（約 NT$ 245）

在報告中還可以看到，儘管英國擁有三個最昂貴景點，但它同時也是提供最多免費大型旅遊景點的國家，僅倫敦就有七處國際知名景點免費開放，包括：大英博物館、泰特現代美術館、國家美術館、維多利亞與艾伯特博物館、倫敦空中花園、Horizon 22觀景台、自然史博物館…等。

此外，儘管多數體驗時間不到一小時，觀景台與高塔成為最昂貴景點類型，致使城市全景觀賞體驗已成為旅遊產業中價格最高的產品之一。

「PlayersTime」 資料分析師暨報告作者 Aleksandra Dimitrova 表示：「造訪世界知名景點向來是旅程中的重頭戲，但到了2026年，旅客也不得不面對一個現實－門票價格正不斷攀升，甚至高到足以支付一趟短程城市旅行。從俯瞰城市天際線的觀景台，到承載歷史文化的宮殿與古蹟，『看個風景』的代價已成為現代旅遊不可忽視的一部分。儘管各大景點依舊吸引絡繹不絕的人潮，但門票費用正逐漸改變旅客的消費習慣，讓原本說走就走的觀光行程，變成需要提前精打細算的預算項目。尤其在旅遊旺季來臨時，景點門票早已不只是額外開銷，而是影響整體旅費的重要因素。不過，即便價格持續上漲，旅客的熱情似乎並未因此減退。這也反映出，對許多人而言，親眼見證世界級景觀與地標的體驗依然具有無可取代的吸引力，即使花費更高、停留時間更短，仍願意為這份獨特回憶買單。」

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