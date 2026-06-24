旅居世界沒那麼難！ 年過30、40還能環遊世界 達人親授「神級省錢旅居法」Part3

年過三十、四十，沒有度假打工簽還可以旅居歐洲、甚至環遊世界嗎?

之前有和大家分享：「沒有工作簽的話，要怎樣長期旅居呢？」我提到Part1和Part2，共7種方法，今天再告訴大家最後的5種方法，給大家參考。

在西班牙瓦倫西亞bnb線上工作。圖／Vivi羅琳

八、電子工作簽證

第八個方法是可以申請電子工作簽證。但是有些國家的條件很高，有些則不會，我所知道的歐洲最便宜的就是阿爾巴尼亞的電子工作簽，只要月收入有台幣3萬即可申請，但是由於是非申根國家，如果想要去申根國家還是一樣只能待90天。

註：「申根國家」是指簽署《申根公約》、取消彼此邊境管制並採用共同簽證政策的歐洲國家。

在匈牙利布達佩斯麥當勞線上工作。圖／Vivi羅琳

九、自由工作者簽證

第九個方法就是申請自由工作者簽證。只要有存款，再加上以後到達那裡要繳稅、社會保險的費用，就可以長期待在歐洲，目前所知道歐洲最便宜的應該是捷克，只要存款20萬台幣即可。

這對我來說很有吸引力！可是因為我是小資族，並沒有20萬的存款，再加上還要每個月繳社會保險費用及繳線上工作的工作稅，對我來說是非常大的負擔，所以我還是會選擇住三個月申根國家，快到期就飛到非申根的國家住。

在英國約克青年旅舍的大廳線上工作。圖／Vivi羅琳

在葡萄牙波多咖啡廳裡面線上工作。圖／Vivi羅琳

十、國際志工

第十個方法就是可以做國際志工！國際志工有分台灣的、也有國際的。這類的工作營是可以最長在國外一年，或者是幾個月，也有很多是0到99歲都可以，不過要付費幾萬元；但是有一些志工的相關機構是不用付費的。兩種都會給一些伙食（費）及住宿，只是因為是去做志工，可能就只有週末才可以休息旅遊；但也是可以增加國際的視野，認識當地的文化。

十一、移民或海外置產

第十一個方法就是移民或者是買房，這個可能就要比較有資產的人才做得到。

在匈牙利有很多中國人置產，因為那裡的房子很便宜。圖／Vivi羅琳

十二、帳篷露營旅居

最後一個，有些人會帶帳篷到國外，因為如果找不到住宿的時候，就會住在帳篷裡面。但是到了晚上遇到危險的人或是動物，機率比較高、也比較危險，所以選擇此方法要更加小心。

在北馬其頓遇到的香港人，他就有搭便車之後，在瑞士露宿街頭的經驗。圖／Vivi羅琳

以上就是我提供的12種方法，讓大家可以沒有渡假打工簽，也不用擔心年齡的問題，就可以長期旅居完成自己的夢想！心動不如馬上行動！

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