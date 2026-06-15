貓咪睡到翻肚的夢幻國度　走進愛喵之城「伊斯坦堡」

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

伊斯坦堡舊城區的清晨，是一場交織著多重感官的儀式。當第一道曙光還未完全穿透薄霧，遠方清真寺傳來的宣禮聲已在空氣中悠長迴盪，莊嚴而平靜。巷弄間，店家拉起金屬捲門的鏗鏘聲，伴隨著長掃帚掠過石板路時規律的沙沙聲，海鷗嘹亮的鳴叫與振翅的撲鳴，交織成城市甦醒的脈搏。遠方博斯普魯斯海峽傳來渡輪深沉的汽笛聲，悠長的共鳴穿越了歐洲與亞洲的邊界，像是在替這座古城揭開序幕。然而在這些聲響交錯的縫隙裡，這座城市真正的主人「貓咪」，正優雅輕盈的穿梭在千年石板路上，開始了牠們巡視領地的晨間散步。

▲天剛亮的藍色清真寺，遊客未至，貓已端坐在庭院中央。





為什麼伊斯坦堡貓這麼多？

在伊斯蘭文化裡，貓被視為潔淨而值得善待的動物。傳說先知穆罕默德曾為了不驚醒在衣袖上熟睡的愛貓 Muezza，剪下自己的袖子起身。這種對生命的極致溫柔，被刻進了土耳其人的基因裡，對許多土耳其人而言，照顧貓是一件自然不過的事。鄂圖曼帝國時期，城裡多為木造房屋，糧食儲存需要防範鼠患，貓因此成為家園的守護者，牠們在屋頂與巷弄間巡行，既是生活的一部分，也維繫著城市的秩序。伊斯坦堡同時也是古老的港口城市，幾個世紀以來世界各地的商船在此停泊，船上的貓隨著水手登岸落地生根，久而久之，貓與這座城市形成一種默契。城市提供庇護，而貓提供陪伴與靈魂的寬慰。

▲清晨聖索菲亞大教堂廣場前的長椅上，貓才是最早抵達的居民。

這次我們住在舊城區中心的Seven Hills旅館，從頂樓露台望出去，聖索菲亞大教堂與藍色清真寺兩座宏偉的歷史建築就在眼前，圓頂與宣禮塔層層疊起，視線望向另一邊能看見博斯普魯斯海峽的粼粼波光，360度視野讓人留戀不已。此外，頂樓的餐廳還供應傳統土耳其早餐，整桌鋪滿橄欖、起司、蜂蜜、果醬、番茄與香草，還有熱騰騰的蛋料理與現烤麵包，色彩鮮豔又豐盛。最有趣的是這裡的海鷗群，牠們顯然比觀光客更懂得享受生活。只要手裡拿著旅館工作人員準備的麵包，牠們便精準地在身旁盤旋，甚至大方地停在掌心。白色翅膀貼著欄杆掠過，動作熟練得像一場排練多年的表演。

▲聖索菲亞大教堂，2020年改為清真寺，橙色燈光映照著拜占庭與鄂圖曼交織的歷史。

▲站在露台上餵海鷗，身後是聖索菲亞大教堂的圓頂與宣禮塔。

▲旅館頂樓露台的黃昏時刻，人群與海鷗一同望向遠方的藍色清真寺。





五星酒店裡的「毛茸茸」VIP

我們旅館對面是優雅的四季酒店，門口那些衣著筆挺的接待人員，忙碌之餘也會低下頭跟腳邊的貓說說話，甚至蹲下來擼幾把。當我們在隔壁希爾頓酒店的庭院裡享用下午茶時，幾隻貓就在桌腳邊優雅地散步。牠們完全不怕人，有些甚至會直接跳上空著的餐椅，找個最舒服的姿勢縮起來睡覺。穿梭在桌間的工作人員與客人會自然地避開這些小生命，從來沒有人試圖驅趕。在伊斯坦堡，貓才是真正的主人，我們這些旅人只是過客。

▲貓老大：先確認一下，妳是來拍照還是來餵食？

▲在這座愛貓之城，連街角都有為貓設計的溫暖小屋。





聖索菲亞廣場的溫柔遇見

我習慣一大早趁觀光客還沒湧現前去找貓，清晨的聖索菲亞大教堂前廣場還很安靜，石板路微微泛著濕氣。我蹲在一旁，和幾隻貓玩得忘了時間。牠們不怕人，時而翻肚，時而用頭輕輕頂我的手。一位笑容溫和的先生走過來看著我說：「我看妳在這裡跟貓咪玩很久了，妳真的很喜歡貓吧？」語氣裡帶著善意。他指著公園轉角，說那裡有剛出生的小奶貓，問我要不要去看看。我們走過去，角落裡幾隻黑嚕嚕的小奶貓擠在一起，像一團團毛茸茸的雲。牠們還沒完全睜開眼睛，只是輕輕蠕動著，母貓安靜守在旁邊，那種柔軟讓原本微涼的清晨也溫暖了起來。

更巧的是，下午回旅館時竟又遇見那位先生，原來他是旅館旁波斯地毯店的老闆。再次巧遇他熱情的向我打招呼，自然得像許久不見的老朋友一樣。店門口鋪著厚厚的地毯，幾隻貓就躺在上面打盹。他一邊招呼客人，一邊順手摸摸貓的背，動作熟練又隨意。那一幕沒有刻意安排，讓人真切感受到這座城市的日常溫度。

▲石板路還沒熱鬧起來，貓已經站在聖索菲亞大教堂前巡視。

▲小吃攤旁的橘貓，神情從容又帥氣。





貓奴的夢幻國度

對於貓奴來說，伊斯坦堡就像是一座夢幻國度。走進任何一間戶外餐廳，椅子上、窗台邊、甚至桌腳旁，都可能躺著一隻睡到翻肚的貓。牠們把最柔軟、最沒有防備的一面攤在陽光下，四肢伸展，呼吸均勻。那樣的姿態其實很難得，因為只有在真正安心的環境裡，貓才會把肚皮交出來。在這裡不需要特意追逐哪個「貓景點」，街角的咖啡館、書店門口、香料市集旁的長椅，總能看到貓自在地佔據一席之地。服務生端著托盤來回穿梭，客人聊天拍照，卻沒有人驅趕牠們。伊斯坦堡的迷人之處，或許就藏在這些平凡的畫面裡，一張椅子、一杯茶、一隻熟睡的貓，以及一份不需要言語的安心與信任。





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