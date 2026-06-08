關島PIC推出全新「Explore PIC Guam & Beyond」體驗計畫 專為成人住客打造的探索體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】「關島太平洋島度假村」（PIC Guam）正式推出全新「Explore PIC Guam & Beyond」體驗計畫，專為18歲以上成人住客量身打造，結合導覽探索、戶外活動與查莫洛文化體驗，引領住客走出度假村，深入發掘關島獨特的人文風情與自然景觀，打造更具深度與意義的島嶼假期。

體驗計畫進一步延伸「關島太平洋島度假村」（PIC Guam）一站式度假體驗特色，結合主題樂園（Fun Park）園區活動與外出探索行程，在 PIC 村內活動夥伴（Clubmate）專業團隊的引導下，帶領住客深入關島各大景點。住客可選擇兩種不同類型的定時館外行程，使島嶼探索更加便利且充滿驚喜。

▲關島太平洋島度假村提供多元休閒設施。 圖：關島太平洋島度假村／提供

關島 PIC 總經理 Ben Ferguson 表示：「關島 PIC 一直致力於為住客打造多元且充滿樂趣的度假體驗，其中也包含引領住客探索度假村周邊的島嶼魅力。『Explore PIC Guam & Beyond』為成人住客開啟另一種認識關島的方式，在村內活動夥伴（Clubmate）的全程陪伴與引導下，讓住客在旅程中感到自在、連結在地文化，並獲得啟發與感動。」

▲在 PIC 主題樂園內提供專為成人設計的活動體驗－獨木舟。 圖：關島太平洋島度假村／提供

探索 PIC 與關島的全新方式 「Explore PIC Guam & Beyond」體驗計畫包含導覽式度假村外行程：

・與村內活動夥伴同行市區導覽（City Tour with Clubmates）

由村內活動夥伴帶領的兩小時文化與歷史導覽行程，走訪關島首府阿加納（Hagåtña），沿途停靠包括帕賽歐公園（Paseo Park）、希瑞娜橋（Sirena Bridge）、關島博物館（Guam Museum）、西班牙廣場（Plaza de España）、拉提石公園（Latte Stone Park）及阿普甘堡（Fort Apugan）等景點。市區導覽行程每週日及週四舉行，時間為13:00-15:00。

・與村內活動夥伴同行南部觀光導覽（Southern Tour with Clubmates）

由村內活動夥伴帶領的南部景觀巡遊行程，沿途欣賞關島南部自然與人文景點，包括翡翠谷（Emerald Valley）、賽提灣觀景台（Cetti Bay Overlook）、索萊達堡（Fort Soledad）、梅里佐碼頭（Merizo Pier）、熊岩（Bear Rock）及伊納拉漢天然泳池（Inarajan Pool）等。南部導覽行程每週二及週六舉行，時間為09:00-12:30。

除了度假村外的導覽行程之外，此計畫亦強調在 PIC 主題樂園（Fun Park）內提供專為成人設計的活動體驗，包括晨間健行導覽、浮潛導覽、瑜珈、皮拉提斯、風帆課程、網球課程，以及射箭、獨木舟與立式划槳導覽等多元水陸活動。

▲風帆課程體驗。 圖：關島太平洋島度假村／提供

訂位資訊

市區觀光導覽（City Tour）及南部觀光導覽（Southern Tour）皆可於前一日17:00前，至資訊台（Information Center）辦理預約。所有行程皆開放18歲以上住客參加。

◎ 住客可於當日透過前往指定地點，預約園區內活動：

・網球中心（Racquet Center）－射箭及網球課程

・海灘中心（Beach Center）－浮潛導覽、立式划槳導覽、獨木舟導覽及帆板課程

・泳池小屋（Swim Thru Hut）－浮潛課程

・瑜珈棚（Yoga Pavilion）－瑜珈及皮拉提斯課程

亦開放現場參加（drop-in） 晨間導覽散步（Guided Morning Walks），無需事先預約。集合時間為每週一及週五07:30，集合地點為 PIC 主大廳陽台（Main Lobby Balcony）。住客亦可向住客服務櫃台（Guest Services）索取自主跑步路線地圖，供自行探索使用。

※活動內容及時間安排可能依實際供應情況、天候及營運需求而有所調整。如需更多計畫相關資訊，請洽住客服務櫃台（Guest Services）。

持續升級 PIC 度假體驗「關島太平洋島度假村」（PIC Guam）致力於持續優化住客體驗，滿足當代旅客需求，包括尋求活力、文化與社交活動的情侶與好友旅客。透過結合一站式度假村的便利性與村內活動夥伴（Clubmate）帶領的探索行程，讓住客能無縫享受度假村設施與關島島嶼風情。

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