從世遺古城到鏡面音樂廳　「歐拉」沙烏地觀光的明日之星

【圖／文：田欣雲】

綠洲城市「歐拉」（當地發音近似「阿魯拉」）位於沙烏地阿拉伯西北部，是該國近年積極推廣的新興旅遊地。這裡坐擁沙國首個聯合世界文化遺產「黑格拉」，保留了與佩特拉系出同源、由納巴泰文明遺留的岩鑿陵墓；奇特的紅色砂岩地貌與翠綠的棗椰樹林相映，交織出色彩豐富的自然景觀；沙漠民族的過去與現代在這兒交匯，全球最大的鏡面建築「馬拉雅音樂廳」宛如一件前衛藝術品，隱身在阿沙爾谷中。由沙烏地阿拉伯皇家委員會制定的「穿越時光之旅」規劃，正試圖將歐拉轉型為結合文化、自然與藝術的全球旅遊勝地，逐步朝沙烏地阿拉伯國家轉型計畫「願景2030（Vision 2030）」目標邁進。

▲從山頂俯瞰被砂岩環繞的綠洲城市歐拉。

▲「夜訪黑格拉」體驗曾獲2025中東「最佳藝術與文化活動獎」。





大象岩 夕陽下的造物主傑作

在歐拉廣袤無垠的沙漠中，錯落著無數由風沙與時間雕琢而成的砂岩巨石，從寒武紀至今已有4.85億年歷史，而其中最引人注目、也是最具人氣的地標，絕非「大象岩（Elephant Rock）」莫屬。這座高達52公尺的天然粉色砂岩，經過數百萬年風沙雨水侵蝕，奇蹟般地幻化成如今的巨象形態，長長的鼻子垂向地面，彷彿正踏著細沙，優雅地漫步著。儘管歐拉擁有數不盡的地質奇觀，但大象岩無疑是最受歡迎的，原因除了它逼真神態與宏偉氣勢外，更吸引人的是參觀休憩「完全免費」：免費停車、免費入場，連舒適的下沉式沙發區、座位區都可盡情地免費使用，讓這裡不只是單純的拍照景點，更像是歐拉迎接世界訪客的露天客廳。

▲大象岩是當地砂岩巨石中最具代表性的一座。

▲細看岩石表面，能看見雨水、風沙侵蝕的痕跡。

當夕陽西下，金色陽光灑在紅色砂岩之上，整座巨岩被夢幻的光暈所點燃，映照出瑰麗色澤，與背景逐漸變暗的幽幽藍調形成強烈對比。隨著夜幕低垂，現場的氣氛變得更加夢幻，一盞盞暖黃燈光點亮營地小徑，遊客們可以圍坐在一起取暖，或到餐廳旁的平台烤火，驅走沙漠夜晚的寒意。如果肚子餓得咕咕叫？可以前往一旁的SALT餐車，點份肉香多汁的漢堡、薯條配布朗尼奶昔，大快朵頤一番；或到不遠處的咖啡攤車，買幾杯香濃的咖啡拿鐵與同行好友分享；或什麼也不做，就這麼靜靜地在荒野巨石相伴下，靠著沙發墊仰望星斗，享受當下的慵懶氛圍，都是歐拉獨有的旅遊體驗。

▲入夜後的大象岩會特別打上燈光。

▲附近有餐車販售速食簡餐及咖啡等飲品。





黑格拉 與納巴泰文明跨時空對話

身為沙烏地阿拉伯首座世界文化遺產，黑格拉（Hegra）是納巴泰文明留存在沙烏地最精彩的印記。對初來乍到的觀光客而言，參觀體驗分為白晝的歷史巡禮與夜晚的沉浸式劇場，兩者呈現效果截然不同，卻同樣震撼人心。

走進砂岩寫成的史書篇章

白天的黑格拉之旅，不妨選擇隨上隨下的觀光巴士遊程，透過多媒體導覽設備，「不走回頭路」地自行探索沿途景點；或參加時長2-3小時的導覽遊程，在「說書人」的帶領下，深入了解這在西元前便活躍於阿拉伯半島上的商業文明。從唯一的非陵墓建築「迪萬（Diwan）」議事廳開始，傾聽峽谷間迴盪的聲音；接著來到陵墓多屬於女性的「女孩山（Jabel Banat）」，欣賞門楣上雕刻精緻的鷹型主神拉拉，和詛咒盜墓賊的美杜莎，瞧瞧納巴泰人融合埃及、希臘與羅馬風格的建築美學；重頭戲是號稱「孤獨城堡」的Qasr Al-Farid，這座遺世獨立的宏偉古墓好似一張城市名片，頻繁在宣傳歐拉的各種平台出現，然而出資興建的墓主卻未葬於此地一天，成為一座充滿懸念的紀念碑。

▲Qasr Al-Farid又稱為「庫札之子利哈揚之墓」，庫札是當時一位身世顯赫的人物。

▲墓穴外牆雕刻精美，上方階梯狀裝飾象徵靈魂步往天國。

▲迪萬左方有條巨岩包夾的天然通道，通往立石山中心。

穿越千年的實境體驗

而當夜幕降臨，榮獲國際大獎肯定的「夜訪黑格拉（Hegra After Dark）」透過互動式五感體驗，引領參加者穿越千年夢境。遊客乘坐馬車進入燭光搖曳的古城，當手中被塞入一袋象徵性的銀幣，角色瞬間從旁觀者變成了劇中人：在瀰漫著沉香氣息的市集中，你會遇見爭論香料配方的商人和神情驕傲的寶石女王；可試著拿起沉甸甸的石杵，將烤過的椰棗核磨成眼線粉；或換上長袍留影，再品嘗那甜膩的椰棗點心。在戲劇、互動和美食交織的情境中，那些沉睡在石頭間的故事彷彿又活了過來。

▲寶石女王神情驕傲，將遊客帶入設定的時空情境。

▲夜晚點燈後的古墓群散發一種神祕氣氛。





馬拉雅音樂廳 阿沙爾谷中的海市蜃樓

在歐拉壯闊的阿沙爾谷（Ashar Valley）中，不只有悅榕庄、Habitas AlUla等奢華旅宿進駐，其間還隱藏著一座金氏世界紀錄認證的建築奇蹟「馬拉雅音樂廳（Maraya Concert Hall）」。在阿拉伯語中，「Maraya」意為「鏡子」或「反射」，這棟建築正如其名，是全球最大的鏡面建築。

▲在不同角度欣賞鏡面外牆，會呈現出魔幻感的視覺效果。

▲利用鏡面與自己合照，被列入每位遊客的必做清單。

馬拉雅的設計理念源自義大利「Gio Forma事務所」，他們主張「讓建築融入自然，而非與之競爭」。整座立方體建築的外牆由9740片玻璃面板所覆蓋，使得從不同角度觀賞時，這座龐大的建築體在沙漠中竟時而鏡像、時而隱形，魔幻效果令人驚嘆不已！如果遇上大晴天，它能完美融入周圍高低錯落的金色砂岩景致，以及頭頂上的湛藍青空，宛如映照在黃沙地上的海市蜃樓。這種「與環境對話」的視覺效果，讓建築本身成為了一件隨光影流動的前衛藝術品。

除了外觀的視覺震撼，馬拉雅內部更是一座頂級的多功能文化中心。音樂廳可容納500名觀眾，曾舉辦過「上帝美聲」安德烈·波伽利（Andrea Bocelli）、R&B天后艾莉西亞·凱斯（Alicia Keys）等國際巨星的演唱會。音樂廳最令人驚喜的設計，在於舞台後方巨大的可開閉式落地窗。當窗幕緩緩打開，阿沙爾谷的壯麗地景能直接映入眼簾，讓觀眾在欣賞世界級演出的同時，也能沉浸在歐拉獨有的沙漠景觀之中。

▲馬拉雅音樂廳本身就是件隨光影流動的藝術品。

▲音樂廳內部大廳安排座椅，遊客可在此點用咖啡、飲品。





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